Ελευσίνα: Φωτιά σε βιομηχανικό χώρο - Άμεση παρέμβαση της πυροσβεστικής

Στο σημείο της πυρκαγιάς έχουν σπεύσει 30 πυροσβέστες με 12 οχήματα

Ελευσίνα: Φωτιά σε βιομηχανικό χώρο - Άμεση παρέμβαση της πυροσβεστικής
Ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής επιχειρούν αυτή την ώρα στην περιοχή της Ελευσίνας, προκειμένου να θέσουν υπό έλεγχο φωτιά που εκδηλώθηκε σε βιομηχανικό χώρο μεταλλικών συσκευών.

Στο σημείο της πυρκαγιάς έχουν σπεύσει 30 πυροσβέστες με 12 οχήματα, ενώ στη μάχη με τις φλόγες συμμετέχει και ειδικό βραχιονοφόρο όχημα για την προσέγγιση δύσκολων σημείων του κτιρίου. Την ίδια ώρα, η επιχείρηση ενισχύεται από υδροφόρες των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ), που συνδράμουν στο έργο της κατάσβεσης.

