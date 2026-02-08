Ελευσίνα: Φωτιά σε βιομηχανικό χώρο - Άμεση παρέμβαση της πυροσβεστικής
Στο σημείο της πυρκαγιάς έχουν σπεύσει 30 πυροσβέστες με 12 οχήματα
00.00/
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής επιχειρούν αυτή την ώρα στην περιοχή της Ελευσίνας, προκειμένου να θέσουν υπό έλεγχο φωτιά που εκδηλώθηκε σε βιομηχανικό χώρο μεταλλικών συσκευών.
Στο σημείο της πυρκαγιάς έχουν σπεύσει 30 πυροσβέστες με 12 οχήματα, ενώ στη μάχη με τις φλόγες συμμετέχει και ειδικό βραχιονοφόρο όχημα για την προσέγγιση δύσκολων σημείων του κτιρίου. Την ίδια ώρα, η επιχείρηση ενισχύεται από υδροφόρες των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ), που συνδράμουν στο έργο της κατάσβεσης.
Διαβάστε επίσης
Σχόλια
Trending
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
05:45 ∙ ΕΛΛΑΔΑ
Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα 8 Φεβρουαρίου
03:14 ∙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
e-ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ: Τι πληρώνουν έως τις 13 Φεβρουαρίου
02:07 ∙ ΚΟΣΜΟΣ
Καλιφόρνια: Τέσσερις νεκροί από τοξικά μανιτάρια «θανατίτες»
01:22 ∙ ΣΕΙΣΜΟΙ
Σεισμός ΤΩΡΑ LIVE: Δείτε πού έγινε σεισμός πριν από λίγο
23:58 ∙ ΕΛΛΑΔΑ
Ρέθυμνο: Καταδίκη για δικηγόρο για απάτες σε βάρος τράπεζας
08:27 ∙ WHAT THE FACT
Επιστήμονες σάρωσαν ένα μαύρο βράχο από τον Άρη και βρήκαν κάτι εκπληκτικό
15:52 ∙ WHAT THE FACT
Γέλιο μέχρι δακρύων: Τα πιο αστεία ευτράπελα της τελευταίας εβδομάδας - Δείτε βίντεο
23:09 ∙ ΑΘΛΗΜΑΤΑ