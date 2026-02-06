Ρέθυμνο: Φωτιά σε καμινάδα καταστήματος - Επί τόπου η Πυροσβεστική

Μεγάλη αναστάτωση προκλήθηκε αργά το βράδυ της Πέμπτη 6 Φεβρουαρίου στο Ρέθυμνο εξαιτίας φωτιάς που ξέσπασε σε επιχείρηση.

Σύμφωνα με πληροφορίες του patris.gr, όλα συνέβησαν αργά το βράδυ στο κέντρο της πόλης όταν μία καμινάδα καταστήματος εστίασης τυλίχθηκε στις φλόγες.

Άμεσα οι εργαζόμενοι ειδοποίησαν την πυροσβεστική που έσπευσαν στο σημείο με τρία οχήματα και επτά πυροσβέστες.

Η φωτιά τέθηκε γρήγορα υπό πλήρη έλεγχο ενώ δεν σημειώθηκε κάποιος τραυματισμός, ωστόσο οι φλόγες προκάλεσαν μικρές υλικές ζημιές.

Αξίζει να σημειωθεί ότι το Ανακριτικό Τμήμα της Πυροσβεστικής ερευνά το περιστατικό προκειμένου να αποσαφηνιστούν τα αίτια της φωτιάς.