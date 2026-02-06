Φωτιά στον Κολωνό: Απεγκλωβίστηκαν τρία άτομα από διπλοκατοικία
Ένα άτομο χρειάστηκε να απεγκλωβιστεί από το μπαλκόνι με ειδική σκάλα
Φωτιά ξέσπασε λίγο μετά τα μεσάνυχτα σε διπλοκατοικία στον Κολωνό, σημαίνοντας συναγερμό στην Πυροσβεστική.
Στο σημείο έσπευσαν 10 πυροσβέστες με τέσσερα οχήματα και προχώρησαν στον απεγκλωβισμό τριών ατόμων.
Σύμφωνα με τον ΑΝΤ1, το ένα άτομο χρειάστηκε να απεγκλωβιστεί από το μπαλκόνι με τη χρήση ειδικής σκάλας, μια γυναίκα απεγκλωβίστηκε από το κλιμακοστάσιο, ενώ ένας άνδρας απομακρύνθηκε από το ισόγειου του σπιτιού, από όπου εκτιμάται ότι ξεκίνησε η φωτιά.
Και οι τρεις που απεγκλωβίστηκαν μεταφέρθηκαν για προληπτικούς λόγους στο νοσοκομείο Σισμανόγλειο.
