Φωτιά σε σπίτι στη Νάουσα: 61χρονος εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του

Ένας 61χρονος άνδρας εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του, έπειτα από φωτιά ξέσπασε στην κατοικία του στη Νάουσα το πρωί της Κυριακής.

Σύμφωνα με το newsima.gr, η πυρκαγιά εκδηλώθηκε για άγνωστους -μέχρι στιγμής- λόγους σε κατοικία της περιοχής. Περίοικοι αντιλήφθηκαν τον καπνό και ειδοποίησαν την Πυροσβεστική, η οποία έσπευσε στο σημείο με οχήματα και προσωπικό για την κατάσβεση.

Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης, οι διασώστες εντόπισαν μέσα στο σπίτι έναν άνθρωπο χωρίς τις αισθήσεις του 61 ετών. Άμεσα κλήθηκε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, ενώ οι πυροσβέστες παρείχαν τις πρώτες βοήθειες μέχρι την παραλαβή του

Τα αίτια της φωτιάς διερευνώνται από το ανακριτικό τμήμα της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας.