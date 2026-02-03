Ηλεία: Φωτιά σε σπίτι στην Ακροποταμιά - Στο νοσοκομείο ηλικιωμένος
Το σπίτι καταστράφηκε ολοσχερώς από τις φλόγες
Πυρκαγιά ξέσπασε το πρωί της Τρίτης (03/02) σε οικία στην Ακροποταμιά Ηλείας.
Το σπίτι καταστράφηκε ολοσχερώς από τις φλόγες, ενώ ο ηλικιωμένος ένοικος μεταφέρθηλε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο Πύργου με σκοπό να υποβληθεί στις απαραίτητες εξετάσεις, σύμφωνα με το patrisnews.com.
Στο σημείο έσπευσε κλιμάκιο της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Αμαλιάδας, που έσβησε τη φωτιά.
