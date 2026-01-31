Κακοκαιρία: Ήχησε το 112 σε Αχαΐα, Ηλεία, Ζάκυνθο και Κεφαλονιά
Μήνυμα από το 112 για περιορισμό των μετακινήσεων τους έλαβαν κάτοικοι των τεσσάρων Περιφερειακών Ενοτήτων
Προειδοποιητικό μήνυμα έλαβαν στις 22:00 περίπου το βράδυ του Σαββάτου από το 112 στα κινητά τους οι κάτοικοι των περιοχών της Αχαΐας, της Ηλείας, της Ζακύνθου και της Κεφαλονιάς.
«Λόγω έντονων καιρικών φαινομένων που αναμένονται στις Περιφερειακές Ενότητες Αχαΐας, Ηλείας, Ζακύνθου, Κεφαλονιάς περιορίστε τις μετακινήσεις σας από απόψε έως τις πρωινές ώρες της Κυριακής. Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών», αναφέρει το μήνυμα.
