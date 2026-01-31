Κακοκαιρία: Ήχησε το 112 σε Αχαΐα, Ηλεία, Ζάκυνθο και Κεφαλονιά

Προειδοποιητικό μήνυμα έλαβαν στις 22:00 περίπου το βράδυ του Σαββάτου από το 112 στα κινητά τους οι κάτοικοι των περιοχών της Αχαΐας, της Ηλείας, της Ζακύνθου και της Κεφαλονιάς.

«Λόγω έντονων καιρικών φαινομένων που αναμένονται στις Περιφερειακές Ενότητες Αχαΐας, Ηλείας, Ζακύνθου, Κεφαλονιάς περιορίστε τις μετακινήσεις σας από απόψε έως τις πρωινές ώρες της Κυριακής. Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών», αναφέρει το μήνυμα.