Το «θησαυροφυλάκιο της αποκάλυψης» στον Αρκτικό κύκλο που προστατεύει τη ζωή στη Γη

Τι είναι το παγκόσμιο θησαυροφυλάκιο σπόρων

Δημήτρης Δρίζος

Το «θησαυροφυλάκιο της αποκάλυψης» στον Αρκτικό κύκλο που προστατεύει τη ζωή στη Γη
ΚΟΣΜΟΣ
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Στα βάθη της Αρκτικής, κρυμμένο μέσα σε ένα παγωμένο βουνό, βρίσκεται ένα από τα πιο παράξενα και σημαντικά κατασκευάσματα του σύγχρονου κόσμου: το Παγκόσμιο Θησαυροφυλάκιο Σπόρων του Σβάλμπαρντ στη Νορβηγία.

Ένα υπόγειο καταφύγιο που έχει σχεδιαστεί για να διασώσει τη ζωή στη Γη σε περίπτωση μιας παγκόσμιας καταστροφής, γι’ αυτό και συχνά αποκαλείται «η σύγχρονη Κιβωτός του Νώε».

Τι είναι το παγκόσμιο θησαυροφυλάκιο σπόρων

Το Svalbard Global Seed Vault ανήκει στη νορβηγική κυβέρνηση και βρίσκεται σε μια από τις πιο αφιλόξενες περιοχές του πλανήτη, στο νησί Σπιτσβέργη, στο αρχιπέλαγος του Σβάλμπαρντ. Είναι σκαμμένο βαθιά μέσα σε ένα βουνό και προστατεύεται από πέντε βαριές μεταλλικές πόρτες, ενώ στο εσωτερικό του φιλοξενεί περισσότερα από 1,2 εκατομμύρια δείγματα σπόρων από χώρες όλου του κόσμου.

Ο χώρος είναι τόσο μεγάλος που μπορεί να αποθηκεύσει ακόμη εκατομμύρια δείγματα, λειτουργώντας ως παγκόσμια εφεδρεία σε περίπτωση που καλλιέργειες εξαφανιστούν λόγω φυσικών καταστροφών, πολέμων ή κλιματικής αλλαγής.

Γιατί δημιουργήθηκε

Το θησαυροφυλάκιο άνοιξε επίσημα το 2008, σε μια περίοδο που η ανθρωπότητα άρχισε να αντιλαμβάνεται πιο έντονα τους κινδύνους για τη γεωργική βιοποικιλότητα. Η καταστροφή της τράπεζας σπόρων του Χαλεπίου κατά τη διάρκεια του εμφυλίου πολέμου στη Συρία αποτέλεσε ένα από τα πιο ηχηρά καμπανάκια κινδύνου.

Σύμφωνα με τον μη κερδοσκοπικό οργανισμό Crop Trust, στόχος του εγχειρήματος είναι «η προστασία όσο το δυνατόν περισσότερου γενετικού υλικού καλλιεργειών, ώστε να μην χαθούν οριστικά πολύτιμα φυτικά είδη». Ιδιαίτερα σήμερα, που η κλιματική κρίση απειλεί την παγκόσμια παραγωγή τροφίμων, η ύπαρξη ενός τέτοιου αποθετηρίου θεωρείται πιο κρίσιμη από ποτέ.

Μέσα στο υπόγειο καταφύγιο

Παρότι το θησαυροφυλάκιο δεν είναι ανοιχτό στο κοινό, για τα 15 χρόνια λειτουργίας του προσφέρθηκε μια εικονική ξενάγηση, δίνοντας για πρώτη φορά τη δυνατότητα στο ευρύ κοινό να δει το εσωτερικό του.

Η διαδρομή ξεκινά από έναν μακρύ υπόγειο διάδρομο που οδηγεί σε τρεις κύριες αίθουσες αποθήκευσης. Εκεί βρίσκονται περίπου 3.000 κιβώτια σπόρων σε κάθε θάλαμο, σφραγισμένα σε αεροστεγείς αλουμινένιες συσκευασίες και ταξινομημένα ανά χώρα. Κάθε κράτος μπορεί να καταθέσει τα δικά του δείγματα και να τα ανακτήσει όποτε χρειαστεί.

Σχεδιασμένο να αντέξει για πάντα

Το θησαυροφυλάκιο έχει σχεδιαστεί ώστε να διατηρείται σε ιδανικές συνθήκες για αιώνες. Η φυσική ψύξη της μόνιμης παγοκάλυψης σε συνδυασμό με σύστημα κλιματισμού που διατηρεί τη θερμοκρασία στους -18 βαθμούς Κελσίου εξασφαλίζουν ότι οι σπόροι παραμένουν βιώσιμοι για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα.

Ακόμη και σε περίπτωση πλήρους διακοπής του ρεύματος, εκτιμάται ότι θα χρειάζονταν εκατοντάδες χρόνια για να ανέβει η θερμοκρασία πάνω από το μηδέν.

Ωστόσο, ούτε το Σβάλμπαρντ είναι πλέον απρόσβλητο από τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής. Το 2017, ένα ασυνήθιστο κύμα ζέστης προκάλεσε τήξη των πάγων και πλημμύρισε την είσοδο του καταφυγίου. Ευτυχώς, το νερό δεν έφτασε ποτέ στις αίθουσες φύλαξης και οι σπόροι παρέμειναν ασφαλείς.

Η παγκόσμια εφεδρεία της ανθρωπότητας

Τα δείγματα ανανεώνονται κάθε λίγες δεκαετίες, ώστε να διατηρείται η βιωσιμότητά τους. Έτσι, το θησαυροφυλάκιο του Σβάλμπαρντ λειτουργεί ως μια παγκόσμια «ασφαλιστική δικλίδα», έτοιμη να προσφέρει στην ανθρωπότητα μια δεύτερη ευκαιρία, αν κάποτε τα πράγματα φτάσουν στο απροχώρητο.

Σε έναν κόσμο που αλλάζει ταχύτατα, το παγωμένο αυτό καταφύγιο στον Αρκτικό κύκλο ίσως αποδειχθεί το πιο πολύτιμο κιβώτιο του πλανήτη.

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
09:49ΕΛΛΑΔΑ

Πάσχα 2026: Πότε είναι φέτος

09:41WHAT THE FACT

Περού: Επιστήμονες ανακάλυψαν σαύρα μετά από 150 χρόνια εξαφάνισης του είδους

09:40ΕΛΛΑΔΑ

Φρίκη στο Βόλο: 38χρονη συνελήφθη για παιδική πορνογραφία σε βάρος της 7χρονης κόρης της!

09:37ΚΟΣΜΟΣ

Άντριου Μαουνμπάτεν: Στη δίνη του σκανδάλου Έπσταϊν οι πριγκίπισσες Βεατρίκη και Ευγενία - Καταρρέουν οι δωρεές στα ιδρύματά τους

09:22ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στην Πάργα: Νεκρός 42χρονος που έπεσε σε αρδευτικό κανάλι με το αυτοκίνητό του

09:16ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Επεισόδια στο ΑΠΘ με τραυματισμό αστυνομικού και 150 προσαγωγές - Βίντεο

09:06ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Αθλητικές μεταδόσεις: Πού θα δείτε τους αγώνες της Super League και της GBL

09:05ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Αγορά ακινήτων - Τα διλήμματα των φοιτητών για τη στέγη: Ενοίκια, προκλήσεις και διεκδικήσεις

08:50ΥΓΕΙΑ

Νέα έρευνα: Καινοτόμα θεραπεία βοηθά στην αντιμετώπιση των αιματολογικών καρκίνων

08:48ΜΠΑΣΚΕΤ

NBA: Γλίτωσαν το… κάζο οι Μπακς, μπορούν και χωρίς Αντετοκούνμπο – Αποτελέσμα και βαθμολογίες

08:30ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Γιατί δεν πρέπει να οδηγείτε με χοντρό μπουφάν τον χειμώνα

08:30ΠΑΙΔΕΙΑ

Σχολεία: Το ωράριο στα Ολοήμερα από τον Σεπτέμβριο - Τι ώρα θα σχολάνε οι μαθητές

08:27WHAT THE FACT

Επιστήμονες σάρωσαν ένα μαύρο βράχο από τον Άρη και βρήκαν κάτι εκπληκτικό

08:19ΚΟΣΜΟΣ

Το «θησαυροφυλάκιο της αποκάλυψης» στον Αρκτικό κύκλο που προστατεύει τη ζωή στη Γη

08:16ΕΛΛΑΔΑ

Πικέρμι: Νεκρός ο πεζός που παρασύρθηκε από μοτοσικλέτα στη λεωφόρο Μαραθώνος

08:09ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Νέες μαρτυρίες για τον αγνοούμενο γιατρό - Εντοπίστηκε ενεργός στα social media

08:00ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Κατάρρευση πωλήσεων της Tesla στη Νορβηγία

07:58ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Όλες οι αλλαγές στις διαθήκες: Τι πρέπει να γνωρίζουν οι κληρονόμοι

07:53ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Υπόθεση κατασκοπείας: Πώς CIA και ΕΥΠ «έπιασαν» τον Σμήναρχο από QR code

07:43ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Μυτιλήνη: Βίντεο ντοκουμέντο πριν βρεθεί κρεμασμένος ο λιμενικός - Ποιοι είναι οι 3 άγνωστοι άνδρες;

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
06:30ΕΛΛΑΔΑ

Μετά από χρόνια λειψυδρίας, η Πρέσπα ανεβαίνει 1 μέτρο: «Χρειάζεται ακόμη περισσότερο για να γονιμοποιηθούν τα ψάρια»

07:43ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Μυτιλήνη: Βίντεο ντοκουμέντο πριν βρεθεί κρεμασμένος ο λιμενικός - Ποιοι είναι οι 3 άγνωστοι άνδρες;

08:00ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Πάνω από 700.000 ευρώ καταγγέλλουν ότι άρπαξε 50χρονη επιχειρηματίας - Οδηγοί ταξί τα θύματα

05:45ΕΛΛΑΔΑ

Εορτολόγιο 7 Φεβρουαρίου: Σε ποιους να πείτε χρόνια πολλά σήμερα

06:20ΕΛΛΑΔΑ

Λόρα: «Πιστεύουν οτι κινδυνεύει και ζητούν απο τις Γερμανικές αρχές να την βρουν» - Πήρε άλλη πτήση;

08:09ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Νέες μαρτυρίες για τον αγνοούμενο γιατρό - Εντοπίστηκε ενεργός στα social media

09:16ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Επεισόδια στο ΑΠΘ με τραυματισμό αστυνομικού και 150 προσαγωγές - Βίντεο

21:41ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Με βροχές και καταιγίδες μέχρι τα μέσα Φεβρουαρίου - Τι αλλάζει στο δεύτερο 15ημερο

08:16ΕΛΛΑΔΑ

Πικέρμι: Νεκρός ο πεζός που παρασύρθηκε από μοτοσικλέτα στη λεωφόρο Μαραθώνος

09:40ΕΛΛΑΔΑ

Φρίκη στο Βόλο: 38χρονη συνελήφθη για παιδική πορνογραφία σε βάρος της 7χρονης κόρης της!

06:35ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ο υποτροπικός αεροχείμμαρος φέρνει την άνοιξη μέσα στο χειμώνα - Πότε ξανάρχονται οι βροχές

03:18ΚΑΙΡΟΣ

Αρναούτογλου: Χωρίς τέλος τα βαρομετρικά χαμηλά – Προειδοποίηση για «κατά τόπους πολύ νερό» τις επόμενες ημέρες

07:53ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Υπόθεση κατασκοπείας: Πώς CIA και ΕΥΠ «έπιασαν» τον Σμήναρχο από QR code

06:50ΚΟΣΜΟΣ

Θρήνος στην παγκόσμια μόδα: Νεκρή στα 21 της η Cristina Perez Galcenco

08:19ΚΟΣΜΟΣ

Το «θησαυροφυλάκιο της αποκάλυψης» στον Αρκτικό κύκλο που προστατεύει τη ζωή στη Γη

07:58ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Όλες οι αλλαγές στις διαθήκες: Τι πρέπει να γνωρίζουν οι κληρονόμοι

06:55LIFESTYLE

Eurovision: Οι μεγάλοι αντίπαλοι της Ελλάδας και τα φαβορί των εθνικών τελικών

06:15ΠΑΙΔΕΙΑ

Τι δεν αλλάζει με το Εθνικό Απολυτήριο – Τι ισχύει για Πανελλαδικές, Ελάχιστη Βάση Εισαγωγής και Τράπεζα Θεμάτων

21:22ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Κλήρωση Eurojackpot 6/2/2026: Οι τυχεροί αριθμοί που κερδίζουν 17.000.000 ευρώ

21:56ΚΟΣΜΟΣ

Νεκροθάφτης αποθήκευσε 189 πτώματα στο γραφείο τελετών: Έδωσε τσιμέντο για στάχτες στους οικείους

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ