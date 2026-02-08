Κρήτη: Σεισμός ταρακούνησε το νησί

Σεισμός μεγέθους 4,8 της κλίμακας ρίχτερ σημειώθηκε μετά τα μεσάνυχτα στην Κρήτη

Κρήτη: Σεισμός ταρακούνησε το νησί
Η γη στην Κρήτη δονήθηκε στις 00:33, προκαλώντας αναστάτωση στους κατοίκους του νομού Χανίων. Σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο, το επίκεντρο της δόνησης εντοπίστηκε στη θαλάσσια περιοχή, 56 χιλιόμετρα δυτικά της Παλαιοχώρας. Το εστιακό βάθος υπολογίστηκε στα 28,9 χιλιόμετρα, γεγονός που συνέβαλε στο να γίνει η δόνηση ιδιαίτερα αισθητή στις δυτικές και νότιες περιοχές του νησιού. Την ίδια ώρα, οι αρμόδιες υπηρεσίες παρακολουθούν τη μετασεισμική δραστηριότητα, αν και η κατάσταση παραμένει υπό έλεγχο.

Επιφυλακή χωρίς αναφορές για ζημιές


Όπως ανακοινώθηκε από τις τοπικές αρχές, δεν έχουν καταγραφεί υλικές ζημιές ή τραυματισμοί παρά την ισχύ της δόνησης. Κι όμως, η ένταση του φαινομένου ήταν τέτοια που κινητοποίησε άμεσα τον κρατικό μηχανισμό για προληπτικούς ελέγχους στο οδικό δίκτυο και στις υποδομές

