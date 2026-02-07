Φρικτός θάνατος για 21χρονη βασίλισσα ομορφιάς - Τη συνέθλιψε σε τοίχο το αυτοκίνητό της

Μια βασίλισσα ομορφιάς καταπλακώθηκε μέχρι θανάτου από το ίδιο της το αυτοκίνητο, ενώ ξεφόρτωνε τα πράγματά της έξω από την πανεπιστημιακή της εστία.

Η 21χρονη Ελέισα Σκίνερ, η οποία στέφθηκε Μις Φέιβερσαμ το 2022, σπούδαζε στο Πανεπιστήμιο Buckinghamshire New University στο Χάι Γουάικομπ της Αγγλίας όταν εκτυλίχθηκε η τραγωδία.

Μετακινούσε τα πράγματά της από το αυτοκίνητό της όταν αυτό κύλησε προς τα πίσω και την ακινητοποίησε στον τοίχο του κτηρίου εστιών του πανεπιστημίου.

Η οικογένειά της είπε ότι η Ελέισα κατάφερε να καλέσει το 999 ενώ ήταν παγιδευμένη και οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης έφτασαν εκεί μέσα σε λίγα λεπτά.

Ωστόσο, παρά τις απεγνωσμένες προσπάθειες των συγκατοίκων της και του ιατρικού προσωπικού, πέθανε στο νοσοκομείο λίγες μέρες αργότερα, στις 8 Ιανουαρίου.

Η 21χρονη ήταν εξαιρετικά δημοφιλής στην πόλη της και την Παρασκευή περισσότεροι από 200 άνθρωποι παρευρέθηκαν για να αποτίσουν φόρο τιμής στην κηδεία της «όμορφης, ευγενικής και ανιδιοτελούς» πρώην βασίλισσας.

Το φέρετρό της μεταφέρθηκε με άλογο και άμαξα δίπλα από το παλιό της σχολείο, το Abbey, προτού κατευθυνθεί και ανέβει στην εκκλησία.

Στην τελετή οι πενθούντες κλήθηκαν να φορέσουν ροζ γραβάτες, το αγαπημένο χρώμα της Ελέισα.

Αυτή την εβδομάδα ξεκίνησε έρευνα για τον θάνατό της στο Ιατροδικαστικό Δικαστήριο του Μπίκονσφιλντ και ακούστηκε πώς το σταθμευμένο αυτοκίνητο την είχε σπρώξει πάνω στο κτήριο των εστιών του πανεπιστημίου.

Μια πλήρης έρευνα για τον θάνατο της Ελέισα θα διεξαχθεί στον ίδιο χώρο στις 23 Ιουνίου.