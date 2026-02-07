Φρικτός θάνατος για 21χρονη βασίλισσα ομορφιάς - Τη συνέθλιψε σε τοίχο το αυτοκίνητό της

Αν και κατόρθωσε να ειδοποιήσει τις πρώτες βοήθειες, κατέληξε λίγο αργότερα

Επιμέλεια - Δέσποινα Σοφιανίδου

Φρικτός θάνατος για 21χρονη βασίλισσα ομορφιάς - Τη συνέθλιψε σε τοίχο το αυτοκίνητό της
ΚΟΣΜΟΣ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Μια βασίλισσα ομορφιάς καταπλακώθηκε μέχρι θανάτου από το ίδιο της το αυτοκίνητο, ενώ ξεφόρτωνε τα πράγματά της έξω από την πανεπιστημιακή της εστία.

Η 21χρονη Ελέισα Σκίνερ, η οποία στέφθηκε Μις Φέιβερσαμ το 2022, σπούδαζε στο Πανεπιστήμιο Buckinghamshire New University στο Χάι Γουάικομπ της Αγγλίας όταν εκτυλίχθηκε η τραγωδία.

Μετακινούσε τα πράγματά της από το αυτοκίνητό της όταν αυτό κύλησε προς τα πίσω και την ακινητοποίησε στον τοίχο του κτηρίου εστιών του πανεπιστημίου.

Η οικογένειά της είπε ότι η Ελέισα κατάφερε να καλέσει το 999 ενώ ήταν παγιδευμένη και οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης έφτασαν εκεί μέσα σε λίγα λεπτά.

Ωστόσο, παρά τις απεγνωσμένες προσπάθειες των συγκατοίκων της και του ιατρικού προσωπικού, πέθανε στο νοσοκομείο λίγες μέρες αργότερα, στις 8 Ιανουαρίου.

Η 21χρονη ήταν εξαιρετικά δημοφιλής στην πόλη της και την Παρασκευή περισσότεροι από 200 άνθρωποι παρευρέθηκαν για να αποτίσουν φόρο τιμής στην κηδεία της «όμορφης, ευγενικής και ανιδιοτελούς» πρώην βασίλισσας.

Το φέρετρό της μεταφέρθηκε με άλογο και άμαξα δίπλα από το παλιό της σχολείο, το Abbey, προτού κατευθυνθεί και ανέβει στην εκκλησία.

Στην τελετή οι πενθούντες κλήθηκαν να φορέσουν ροζ γραβάτες, το αγαπημένο χρώμα της Ελέισα.

Αυτή την εβδομάδα ξεκίνησε έρευνα για τον θάνατό της στο Ιατροδικαστικό Δικαστήριο του Μπίκονσφιλντ και ακούστηκε πώς το σταθμευμένο αυτοκίνητο την είχε σπρώξει πάνω στο κτήριο των εστιών του πανεπιστημίου.

Μια πλήρης έρευνα για τον θάνατο της Ελέισα θα διεξαχθεί στον ίδιο χώρο στις 23 Ιουνίου.

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
17:26ΚΟΣΜΟΣ

Οργιάζουν οι θεωρίες για τον «ζωντανό» Έπστάιν - Από τον μυστηριώδη λογαριασμό μέχρι την «ανταλλαγή» φυλακών

17:18ΕΛΛΑΔΑ

Υπόθεση κατασκοπείας: Πού στρατολογήθηκε ο σμήναρχος; Τα ερωτήματα, τα δίκτυα και οι προσβάσεις 

17:09ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Κυριακές του Τριωδίου: Γιατί είναι αφιερωμένες σε παραβολές - Τι συμβολίζουν για την Εκκλησία

17:00ΚΟΣΜΟΣ

Η πιο «τρελή» ιστορία των Χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων με την ομάδα της Τζαμάικα που έγινε ταινία

16:56ΜΠΑΣΚΕΤ

Παναθηναϊκός AKTOR: Επίσημη καταγγελία στην Euroleague για την συμπεριφορά Μπαρτζώκα

16:49ΚΟΣΜΟΣ

Φρικτός θάνατος για 21χρονη βασίλισσα ομορφιάς - Τη συνέθλιψε σε τοίχο το αυτοκίνητό της

16:39ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Premier League: Τέταρτη σερί νίκη για την Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ του Κάρικ

16:36LIFESTYLE

Νίκολα Πελτζ: Η αινιγματική ανάρτηση της αδελφής της μετά το δημοσίευμα για υιοθεσία παιδιού

16:28ΕΛΛΑΔΑ

Κάρτα Καυσαερίων: Έρχονται αλλαγές - Από πού θα εκδίδεται, τα πρόστιμα αν δεν την βγάλετε

16:20ΚΟΣΜΟΣ

Ιταλία: Ύποπτος εμπρησμός σε σιδηροδρομικές υποδομές κοντά στη Μπολόνια

16:11ΚΟΣΜΟΣ

Θρίλερ με σύλληψη ελληνικής καταγωγής ιερωμένου στην Οδησσό - Το σπίτι της γιαγιάς Τατιάνας που έσωζε Εβραίους

15:58ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Παναθηναϊκός - Ολυμπιακός 0-0: Χωρίς τέρματα το ντέρμπι της Super League K17 | Αήττητο το «τριφύλλι»

15:52WHAT THE FACT

Γέλιο μέχρι δακρύων: Τα πιο αστεία ευτράπελα της τελευταίας εβδομάδας - Δείτε βίντεο

15:44ΚΟΣΜΟΣ

Κολοράντο: Ιδιοκτήτης γραφείου τελετών έκρυβε 189 σορούς σε κτήριο για τέσσερα χρόνια - Καταδικάστηκε σε 40 χρόνια φυλάκισης

15:34ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Παναθηναϊκός: «Ο κόσμος να περιμένει ντρίμπλες και γκολ!» - Οι πρώτες δηλώσεις του Γιάγκουσιτς (vid)

15:28ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αλλάζει όνομα στο κόμμα ο Κασσελάκης - «Δημοκράτες-Προοδευτικό Κέντρο» η νέα ονομασία με σήμα το... DNA

15:21ΕΛΛΑΔΑ

Υπουργείο Παιδείας προς πρυτανεία ΑΠΘ: Έχετε 48 ώρες για να δώσετε εξηγήσεις για τα επεισόδια

15:17ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μαρία Καρυστιανού: «Παρερμηνεύεται δολίως ο,τιδήποτε λέω, δεν θα το πετύχουν να μείνω βουβή»

14:57ΜΠΑΣΚΕΤ

Euroleague: Ο Μοντέρο MVP της 27ης αγωνιστικής

14:52ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τσίπρας: Δεν απευθύνομαι στους βολεμένους, αυτοί έχουν την κυβέρνηση που θέλουν

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
06:30ΕΛΛΑΔΑ

Μετά από χρόνια λειψυδρίας, η Πρέσπα ανεβαίνει 1 μέτρο: «Χρειάζεται ακόμη περισσότερο για να γονιμοποιηθούν τα ψάρια»

16:49ΚΟΣΜΟΣ

Φρικτός θάνατος για 21χρονη βασίλισσα ομορφιάς - Τη συνέθλιψε σε τοίχο το αυτοκίνητό της

08:00ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Πάνω από 700.000 ευρώ καταγγέλλουν ότι άρπαξε 50χρονη επιχειρηματίας - Οδηγοί ταξί τα θύματα

09:54ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ο αντικυκλώνας της Γροιλανδίας φέρνει άνοιξη - Η πρόγνωση Ζιακόπουλου για τον υπόλοιπο μήνα

12:13LIFESTYLE

Κώστας Μακέδος: Καθηλωμένος εδώ και μήνες σε καρέκλα – Η μάχη με την παχυσαρκία

16:11ΚΟΣΜΟΣ

Θρίλερ με σύλληψη ελληνικής καταγωγής ιερωμένου στην Οδησσό - Το σπίτι της γιαγιάς Τατιάνας που έσωζε Εβραίους

13:28ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Έρχονται Αλκυονίδες - Τι είναι το subtropical jet stream που φέρνει την άνοιξη

14:15LIFESTYLE

Ναταλία Λιονάκη: Ξεσπάει η μητέρα της - «Πούλα το εξοχικό για να δώσω τα λεφτά στον παπά»

15:21ΕΛΛΑΔΑ

Υπουργείο Παιδείας προς πρυτανεία ΑΠΘ: Έχετε 48 ώρες για να δώσετε εξηγήσεις για τα επεισόδια

08:27WHAT THE FACT

Επιστήμονες σάρωσαν ένα μαύρο βράχο από τον Άρη και βρήκαν κάτι εκπληκτικό

05:45ΕΛΛΑΔΑ

Εορτολόγιο 7 Φεβρουαρίου: Σε ποιους να πείτε χρόνια πολλά σήμερα

03:18ΚΑΙΡΟΣ

Αρναούτογλου: Χωρίς τέλος τα βαρομετρικά χαμηλά – Προειδοποίηση για «κατά τόπους πολύ νερό» τις επόμενες ημέρες

13:56ΕΛΛΑΔΑ

«Stop» σε διαφήμιση σοκολάτας της ΙΟΝ έπειτα από καταγγελία για σκηνές βίας

07:43ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Μυτιλήνη: Βίντεο ντοκουμέντο πριν βρεθεί κρεμασμένος ο λιμενικός - Ποιοι είναι οι 3 άγνωστοι άνδρες;

15:52WHAT THE FACT

Γέλιο μέχρι δακρύων: Τα πιο αστεία ευτράπελα της τελευταίας εβδομάδας - Δείτε βίντεο

11:21ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Φοινικούντα: Ανάξιος κληρονόμος ο ανιψιός - Νέα αγωγή τον πετάει εκτός διαθήκης

14:01ΕΛΛΑΔΑ

Βιολάντα: Κατασκευαστικό λάθος η αιτία για τη φονική έκρηξη - Οι μοιραίες αστοχίες στις σωλήνες

21:41ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Με βροχές και καταιγίδες μέχρι τα μέσα Φεβρουαρίου - Τι αλλάζει στο δεύτερο 15ημερο

14:44ΚΟΣΜΟΣ

Αϊόβα: Ένα μικροσκοπικό ψάρι «ανέστησε» τις χαμένες λίμνες

16:20ΚΟΣΜΟΣ

Ιταλία: Ύποπτος εμπρησμός σε σιδηροδρομικές υποδομές κοντά στη Μπολόνια

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ