Να μ’αγαπάς spoiler: Ο Ορφέας εξαφανίζεται και ο Θεόφιλος χάνει το σπίτι του

Η παραγωγή μυθοπλασίας «Να μ’αγαπάς», στον ALPHA, σαρώνει στους πίνακες τηλεθέασης «χτυπώντας» 20άρια! Τις επόμενες εβδομάδες, η αγωνία κορυφώνεται με τον Θεόφιλο να χάνει… τα πάντα.

Συγκεκριμένα, ο Θεόφιλος καταρρέει όταν μαθαίνει πως το σπίτι κατάσχεται και πως ο αγοραστής είναι ο Άγγελος Μανιάτης. Η Φωτεινή, έγκυος και συναισθηματικά διαλυμένη, υποφέρει από την εξαφάνιση του Ορφέα, ενώ η οικογένεια προσπαθεί να τη στηρίξει. Στο μεταξύ ένα πρόσωπο από το παρελθόν του Ορφέα κάνει την εμφάνισή του. Η εμφάνιση της Λουκίας στη ζωή του προκαλεί αναστάτωση.

Οι Καλλιγάδες μετακομίζουν στο νέο σπίτι και εκεί προκύπτουν εντάσεις. Παράλληλα, η δημόσια εικόνα της οικογένειας καταρρέει και ένα παλιό, «απόρρητο» έγγραφο που αφορά στην Άννα, βγαίνει στο φως, τη στιγμή που όλοι πιστεύουν πως τίποτα χειρότερο δεν μπορεί να συμβεί. Ο Λευτέρης ανακαλύπτει με την βοήθεια ενός φίλου του ότι η Σοφία σχετίζεται με το ατύχημα. Η Φωτεινή ζητά από τον Άγγελο να βρει τον Ορφέα. Στο μεταξύ η Λουκία εξομολογείται στον Ορφέα, ότι δεν τον έχει ξεπεράσει και ήρθε ελπίζοντας σε επανασύνδεση.

