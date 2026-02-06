Survivor spoiler: Ο αδελφός του Gio μπαίνει στο ριάλιτι

Το «Survivor» του ΣΚΑΪ είναι το παιχνίδι των ανατροπών και την Κυριακή έρχονται μεγάλες εκπλήξεις. Στον Άγιο Δομίνικο έχουν ήδη φτάσει πέντε νέοι παίκτες, τρία αγόρια και δύο κορίτσια, που μπαίνουν στο ριάλιτι για να ενισχύσουν τις ομάδες και να φέρουν νέα δεδομένα.

Αυτός που θα τραβήξει τα βλέμματα είναι ο «Baby Gio», ο μικρός αδελφός του Gio Καραντώνη που σύμφωνα με πληροφορίες μας είναι ένας εκ των νέων συμμετεχόντων. Το εν λόγω προσωνύμιο του το έχει δώσει ο Γιώργος Λιανός, καθώς στο Instagram θα τον βρείτε με το όνομα Lil Benzy.

https://www.instagram.com/p/DUTBfu9igNc/

Ο Αλέξανδρος Καραντώνης είναι μουσικός, αρκετά αθλητικός τύπος και φαίνεται ότι έρχεται να συνεχίσει το έργο του αδελφού του, αν και οι πληροφορίες τον θέλουν να έχει έναν τελείως διαφορετικό χαρακτήρα.

https://www.instagram.com/p/DTV1mlfARjX/

O Lil Benzy είχε μιλήσει στο «Weekend Live» για τον αδερφό του, λέγοντας: «Αυτό που κάνει τώρα, αυτός είναι. Όλη μας τη ζωή βλέπουμε Survivor. Είναι το αγαπημένο σόου του θείου μας, του Mike. Είναι ο μεγάλος μου αδελφός, με μαθαίνει τα πάντα. Το είχε σαν όνειρο να πάει. Είναι πολύ ωραίο που είναι εκεί και απίστευτο. Είχε δηλώσει συμμετοχή και παλιότερα»…

«Τεράστια Survivor ανακοίνωση έρχεται αυτές τις μέρες! Μπορεί να αποχώρησα, αλλά δεν έφυγα. Πιστέψτε με, αυτό θα σας αρέσει!», είχε γράψει ο Gio με τους περισσότερους θαυμαστές του να αναρωτιούνται αν θα επιστρέψει. Αυτό, όμως, που δεν περίμεναν είναι ότι πλέον ο αδελφός του μπαίνει στο «Survivor»!

Διαβάστε επίσης