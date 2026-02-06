Κιμ Καρντάσιαν: Φωτογραφήθηκε γυμνή για το εξώφυλλο του Complex - Τι «τρέχει» με τον Λούις Χάμιλτον;

Η νέα φωτογράφιση της Κιμ Καρντάσια για το περιοδικό «Complex»

Μια ιδιαίτερη φωτογράφιση που συζητήθηκε αρκετά πραγματοποίησε η Κιμ Καρντάσιαν για το νέο εξώφυλλο του περιοδικού «Complex» στο οποίο ποζάρει χωρίς μπλούζα ή σουτιέν, καλύπτοντας το στήθος της μόνο με μια μαύρη πετσέτα, αφήνοντας ελάχιστα στη φαντασία.

Κατά την διάρκεια της συνέντευξης η ίδια μίλησε για την συνεργασία της εταιρείας που διατήρει, την SKIMS με τη NIKE. Η NikeSKIMS, όπως αποκάλυψε, ξεπέρασε κάθε προσδοκία, ενώ η ίδια συμμετείχε ενεργά και στον σχεδιασμό ενός εκκεντρικού, σύγχρονου παπουτσιού, το οποίο γνώρισε εντυπωσιακή απήχηση στο κοινό. Το «Complex» δεν δίστασε μάλιστα να τη χαρακτηρίσει «τη Michael Jordan των influencers».

Η νέα φωτογράφιση της Κιμ Καρντάσια για το περιοδικό «Complex» Complex

H συγκεκριμένη φωτογράφιση πραγματοποιήθηκε σε μια περίοδο που εκτός από τις επαγγελματικές της επιτυχίες, στο επίκεντρο βρίσκεται και η ερωτική ζωή της Κιμ Καρντάσιαν, με δημοσιεύματα να κάνουν λόγω πως βρίσκεται σε σχέση με τον οδηγό της Φόρμουλα 1, Λιούις Χάμιλτον. Οι δυο τους εθεάθησαν πρόσφατα μαζί στο Παρίσι με πηγές να αναφέρουν πως έχουν βγει «μερικά ραντεβού το τελευταίο διάστημα».

Σύμφωνα με πηγή κοντά στο περιβάλλον της Κιμ η οποία επικοινώνησε με το «Us Weekly», τονίζει ότι η Καρντάσιαν είναι «έτοιμη να ξαναμπεί στον κόσμο των ραντεβού», μετά το διαζύγιο από τον Κάνιε Γουέστ το 2022.

Μετά τον χωρισμό της από τον δημοφιλή ράπερ η Κιμ διατηρούσε σχέση ερωτική σχέση με τον Pete Davidson και στη συνέχεια με τον Odell Beckham Jr.

