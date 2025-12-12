Κιμ Καρντάσιαν: Η λαμπερή εμφάνιση σε χριστουγεννιάτικο πάρτι με vintage φόρεμα Gucci

Ξεχάστε τα άσχημα χριστουγεννιάτικα πουλόβερ — η Kim Kardashian είχε άλλες ιδέες για το πολυσυζητημένο χριστουγεννιάτικο πάρτι του Vas J. Morgan.

Η 45χρονη star επέλεξε ένα φόρεμα Gucci από την εποχή του Tom Ford για το πάρτι το βράδυ της Πέμπτης, ενώ εκμεταλλέυτηκε το βαθύ ντεκολτέ για να αναδείξει ένα δαντελένιο σουτιέν.

Το φόρεμα από jersey αγκάλιαζε τις καμπύλες της ενώ στη μέση ξεχώριζε η εντυπωσιακή αγκράφα με διπλούς δράκους. Η Καρντάσιαν ολοκλήρωσε το outfit με μία κομψή μακριά γούνα σε μαύρο χρώμα.

Kim Kardashian’s holiday party look involves exposed lingerie and fur https://t.co/dvVntC2FWA pic.twitter.com/SBJl17lxQG — Page Six (@PageSix) December 12, 2025

Η δημιουργός της Skims είχε τα μαλλιά της πιασμένα πίσω με μια μαύρη κορδέλα.

Το φόρεμα προέρχεται από τη συλλογή Gucci Φθινόπωρο 2004 — μια ιδιαίτερα σημαντική εποχή, καθώς ήταν η τελευταία που σχεδίασε ο Tom Ford για τον οίκο πριν φύγει για να δημιουργήσει το δικό του brand.

Kaia Gerber wows in a sheer lace top as she joins Kim Kardashian in a plunging lace bra top for Vas J Morgan's holiday party in Los Angeles https://t.co/fCtva81kss — Daily Mail Celebrity (@DailyMailCeleb) December 12, 2025

Η λευκή εκδοχή του φορέματος ήταν το τελικό look της επίδειξης μόδας, και το αγαπημένο vintage κατάστημα διάσημων Timeless Vixen πούλησε πρόσφατα την μαύρη εκδοχή για 5.500 δολάρια. Η Vogue χαρακτήρισε το look «το τέλειο κλείσιμο για την εξαιρετικά δραματική έξοδο του Ford από τη Gucci».

Παρόντες στο λαμπερό πάρτυ ήταν επίσης, μεταξύ άλλων, η Kaia Gerber, η Nicky Hilton, η Kathy Hilton, η Emma Roberts και οι 18χρονες δίδυμες κόρες του Sean “Diddy” Combs, Jessie και D’Lila, οι οποίες ντύθηκαν με το ίδιο κόκκινο φόρεμα.

Διαβάστε επίσης