Κιμ Καρντάσιαν για Κάνιε Γουέστ: «Θέλω να είμαι δυνατή για τα παιδιά μου, μου εμφανίστηκε ψωρίαση»

Η Κιμ Καρντάσιαν λέει ότι θέλει να «ξεσπάσει» με τη συμπεριφορά του Κάνιε Γουέστ, ισχυριζόμενη ότι «δεν την πήρε ποτέ τηλέφωνο» παρά τα όσα ισχυρίζεται

Κιμ Καρντάσιαν για Κάνιε Γουέστ: «Θέλω να είμαι δυνατή για τα παιδιά μου, μου εμφανίστηκε ψωρίαση»
Η Κιμ Καρντάσιαν μίλησε για μία ακόμη φορά για τις δυσκολίες της συνύπαρξης με τον πρώην σύζυγό της, Κάνιε Γουέστ, ισχυριζόμενη ότι «δεν την πήρε ποτέ τηλέφωνο». Στο νέο επεισόδιο της σειράς «The Kardashians» η 45χρονη ινφλουένσερ εμφανίζεται να πηγαίνει με τον Σκοτ Ντίσικ για μαγνητική εγκεφάλου, καθώς οι γιατροί της είπαν ότι βρήκαν ένα μικρό ανεύρυσμα στον εγκέφαλό της κατά τη διάρκεια μιας εξέτασης και μίλησε ειλικρινά για την κατάσταση με τον πρώην σύζυγό της, Κάνιε Γουέστ.

«Παρεμπιπτόντως, λυπάμαι για όλα όσα περνάς. Φαίνεται αγχωτικό», της είπε ο 42χρονος Ντίσικ, αναφερόμενος στον 48χρονο Γουέστ, χωρίς να τον κατονομάσει ρητά. «Εννοώ, βλέπω μερικά από αυτά και είναι... γαμ@@ο ». «Είναι δύσκολο», είπε η Κιμ στον Ντίσικ. Σε μια εξομολόγηση, οι παραγωγοί είπαν ότι ο Γουέστ είναι «πολύ θορυβώδης εκεί έξω αυτή τη στιγμή» και η Κιμ είπε: «Απλώς δεν μπορώ πραγματικά να ασχοληθώ. Νομίζω ότι είναι απλώς προς το καλύτερο».

Στη συνέχεια, περιέγραψε την κατάσταση με τον πρώην σύζυγό της, με τον οποίο απέκτησε 4 παιδιά, καθώς είπε ότι ο ράπερ «δεν της τηλεφώνησε ποτέ», παρά το γεγονός ότι είχε δημοσιεύσει αναρτήσεις που ισχυρίζονταν ότι το έκανε. «Εννοώ, πάντα ενθαρρύνω μια σχέση, αλλά μια υγιή σχέση», είπε, προσθέτοντας ότι είναι «απογοητευτικό το γεγονός ότι ο χαρακτήρας μου ως μητέρα» αμφισβητείται λόγω της ασταθούς συμπεριφοράς του. «Μερικές φορές απλώς θέλω να γελάσω, αλλά δεν μπορώ. Απλώς δεν μπορώ». Σε μια εξομολόγηση, η Κιμ πρόσθεσε: «Η μόνη μου εστίαση και δουλειά είναι να είμαι δυνατή για τα παιδιά μου».

Η Κιμ Καρντάσιαν παραδέχεται ότι «δοκιμάστηκε αρκετά» μετά τα τελευταία ξεσπάσματα του Κάνιε Γουέστ, λέγοντας ότι θέλει απλώς να «προστατεύσει τα μωρά της». Σε προηγούμενο επεισόδιο, είπε ότι «πάντα ένιωθα σαν να είχα λίγο το σύνδρομο της Στοκχόλμης» με τον ράπερ και ότι είναι «λυπηρό» το πού έφτασαν τα πράγματα μεταξύ τους.

«Πάντα ένιωθα πολύ άσχημα και πάντα προστατευμένη και πάντα ήθελα να τον βοηθήσω», εξομολογήθηκε και παραδέχθηκε ότι σκεφτόταν τον εαυτό της, «Έπρεπε να το είχα αντέξει» ή «Θα μπορούσα να βοηθήσω», αλλά τώρα βρίσκεται σε ένα σημείο όπου δεν αισθάνεται πλέον «αυτή την ευθύνη προσωπικά».

Το άγχος γύρω από τα ξεσπάσματα του πρώην της «βοήθησε» επίσης ώστε να επανεμφανιστεί η ψωρίασή της, όπως μοιράστηκε στην εκπομπή. «Έχω ψωρίαση, θα έλεγα. Πολύ ψωρίαση», είπε. «Εννοώ, έχω ξανά ψωρίαση». Η ιδρύτρια της SKIMS είπε ότι πάντα κατάφερνε να προστατεύει τα παιδιά της από τη συμπεριφορά του πατέρα τους, αλλά αυτή ήταν η πρώτη φορά που ένα από τα παιδιά της, πιθανώς η Νορθ, «ήξερε τι συνέβαινε ».

«Τα καημένα τα παιδιά μου. Όλοι γύρω μπορούν να το χειριστούν, αλλά... θέλω να προστατεύσω τα μωρά μου», είπε. «Θα μάθουν πράγματα. Θα μεγαλώσουν. Θα δουν. Έτσι, η δουλειά μου ως μητέρα είναι να βεβαιωθώ ότι σε μια στιγμή που θα συμβεί αυτό, θα ξέρω ότι είναι προστατευμένα».

