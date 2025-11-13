Η Kιμ Καρντάσιαν κάνει μπίζνες: H Goldman Sachs επενδύει στην εταιρεία της και την εκτοξεύει

Η Skims, η οποία ιδρύθηκε από την σταρ των ριάλιτι σόου και επιχειρηματία Κιμ Καρντάσιαν ανακοίνωσε χθες (12/11) ότι συγκέντρωσε 225 εκατομμύρια δολάρια σε νέο γύρο χρηματοδότησης, με αποτέλεσμα η εταιρεία εσωρούχων να αποτιμάται πλέον στα 5 δισεκατομμύρια δολάρια.

Οι επιχειρήσεις της Kαρντάσιαν, συμπεριλαμβανομένης της μάρκας καλλυντικών SKKN, έχουν προσελκύσει νέους αγοραστές και έχουν επωφεληθεί από το τεράστιο κοινό της ινφλουένσερ στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Ομοίως, άλλες μάρκες που υποστηρίζονται από διασημότητες έχουν προσελκύσει επενδύσεις επιχειρηματικών κεφαλαίων, καθώς ποντάρουν στην δύναμη μάρκετινγκ και στο ενσωματωμένο κοινό ιδρυτών υψηλού προφίλ για να αυξήσουν τη ζήτηση των καταναλωτών.

Τον Μάιο, η Elf Beauty συμφώνησε να εξαγοράσει τη μάρκα μακιγιάζ και περιποίησης Rhode της Χέιλι Μπίμπερ έναντι περίπου 1 δισ. δολαρίων, ενώ οι εταιρείες Fenty Beauty της Ριάνα και Good American της Κλόε Καρντάσιαν έχουν επίσης αντλήσει χρηματοδότηση από επιχειρηματικά κεφάλαια.

Η Skims δήλωσε ότι σχεδιάζει να χρησιμοποιήσει το νέο κεφάλαιο για να διευρύνει τις σειρές ρούχων προσωπικής υγιεινής και shapewear, να επεκταθεί περαιτέρω σε ένδυση και αθλητικά ρούχα και να ενισχύσει την παρουσία της στο λιανικό εμπόριο και τη διεθνή ανάπτυξή της. «Ανυπομονούμε να πάμε το Skims στο επόμενο επίπεδο καθώς συνεχίζουμε να καινοτομούμε και να θέτουμε τα πρότυπα για τον κλάδο μας», δήλωσε η Kαρντάσιαν, η οποία είναι διευθύντρια δημιουργικού, στο δελτίο τύπου.

«Αυτό το ορόσημο αντικατοπτρίζει τη συνεχή εμπιστοσύνη στο μακροπρόθεσμο όραμά μας και, σε συνδυασμό με την πειθαρχημένη εκτέλεση, δίνει τη δυνατότητα στην Skims να ξεκλειδώσει την επόμενη φάση ανάπτυξής της», δήλωσε ο διευθύνων σύμβουλος Γενς Γκρέντε.

Η Skims, που ιδρύθηκε το 2019, δήλωσε ότι βρισκόταν σε καλό δρόμο για να ξεπεράσει το 1 δισεκατομμύριο δολάρια σε καθαρές πωλήσεις το 2025. Νωρίτερα φέτος, η Coty πούλησε το 20% των μετοχών της μάρκας ομορφιάς της Kαρντάσιαν στην Skims, ενοποιώντας τις δύο επιχειρήσεις κάτω από ένα ενιαίο εμπορικό σήμα.

Η εταιρεία, γνωστή για την εστίασή της στο συμπεριληπτικό μέγεθος, λειτουργεί πλέον 18 καταστήματα λιανικής στις ΗΠΑ και δύο τοποθεσίες franchise στο Μεξικό. Η Skims δήλωσε ότι θέτει τις βάσεις για να γίνει μια κυρίως φυσική επιχείρηση τα επόμενα χρόνια. Επίσης έχει δημιουργήσει μια συνεργασία με τον γίγαντα αθλητικών ειδών Nike για την κυκλοφορία αθλητικών ενδυμάτων για γυναίκες.

Μετά την τελευταία συγκέντρωση χρημάτων, η Skims είναι πλέον μεγαλύτερη από τους ανταγωνιστές της, Victoria's Secret και Under Armour, μαζί. Η Victoria's Secret έχει κεφαλαιοποίηση αγοράς 2,86 δισ δολαρίων και η Under Armour αξίζει 1,98 δισεκατομμύρια δολάρια. Η τελευταία συγκέντρωση κεφαλαίων στην εταιρεία ένδυσης έγινε κατά βάση από τον επενδυτικό κολοσσό Goldman Sachs με τη συμμετοχή των συνδεδεμένων κεφαλαίων των BDT & MSD Partners.

Ο Γενς έχει δηλώσει ότι η Skims «αξίζει» να είναι εισηγμένη στο χρηματιστήριο. Αλλά σε συνέντευξή του στο WWD στο τέλος του περασμένου έτους, άφησε να εννοηθεί ότι τα σχέδια αυτά δεν ήταν άμεσα. Μετά την τελευταία συγκέντρωση χρημάτων, η 45χρονη Καρντάσιαν έχει πλέον περιουσία 1,9 δισ. δολάρια, σύμφωνα με το Forbes , με τη συμφωνία να προσθέτει 200 ​​εκατομμύρια δολάρια στην περιουσία της.

