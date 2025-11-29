Κιμ Καρντάσιαν: Ο εγκέφαλός της έχει «χαμηλή δραστηριότητα» μετά τη διάγνωση ανευρύσματος

Η Κιμ Καρντάσιαν κατά την άφιξή της στην πρεμιέρα της τηλεοπτικής σειράς "All's Fair" την Τετάρτη 22 Οκτωβρίου 2025 στο Λονδίνο

Θέμα συζήτησης γίνεται για ακόμα μία φορά η Κιμ Καρντάσιαν, καθώς στο επεισόδιο της σειράς «The Kardashians» της πλατφόρμας Hulu, το οποίο προβλήθηκε την Πέμπτη 27 Νοεμβρίου, παρουσιάστηκαν τα ευρήματα της πρόσφατης σάρωσης του εγκεφάλου της. Υπενθυμίζεται πως η ίδια διαγνώστηκε με μικρό ανεύρυσμα και χαμηλή δραστηριότητα στον μετωπιαίο λοβό της.

Χαμηλή δραστηριότητα και άγχος

Ο διάσημος ψυχολόγος δρ. Ντάνιελ Άμεν, ειδικός στις διαταραχές του εγκεφάλου, επισήμανε στην 45χρονη σταρ ότι η σάρωση αποκάλυψε «τρύπες» στον μετωπιαίο λοβό, υποδηλώνοντας ότι το μπροστινό μέρος του εγκεφάλου της «έχει λιγότερη δραστηριότητα από ό,τι θα έπρεπε».

Ο δρ. Άμεν συνέδεσε τη χαμηλή δραστηριότητα με το χρόνιο στρες, καθώς η Καρντάσιαν ετοιμαζόταν για τις εξετάσεις του Δικηγορικού Συλλόγου της Καλιφόρνια τον Ιούλιο του 2025.

«Με τους μετωπιαίους λοβούς σας όπως λειτουργούν τώρα, θα είναι πιο δύσκολο να διαχειριστείτε το στρες, και αυτό δεν είναι καλό για εσάς, ειδικά τώρα που μελετάτε για τις εξετάσεις», τόνισε ο Άμεν στην Καρντάσιαν, η οποία εξέφρασε έντονη ανησυχία για τη συνεχή υπνηλία που αντιμετωπίζει.

«Αυτό δεν γίνεται. Δεν το δέχομαι. Πρέπει κάτι να κάνω για να το διορθώσω, διότι έχω δουλειές να κάνω αυτό το καλοκαίρι», ήταν η αντίδραση της Κιμ Καρντάσιαν.

Η διάγνωση του ανευρύσματος

Η διάγνωση του μικρού ανευρύσματος είχε αποκαλυφθεί ήδη σε επεισόδιο στις 23 Οκτωβρίου. Μετά την αρχική ανακοίνωση, η επιχειρηματίας καθησύχασε το κοινό, δηλώνοντας στην εκπομπή «Good Morning America» στις 28 Οκτωβρίου:

«Χρειάστηκε να υποβληθώ σε πολλές άλλες σαρώσεις εγκεφάλου στο Cedars [Sinai Medical Center]». Διαβεβαίωσε, ωστόσο, ότι είναι καλά και ότι «όλα λειτουργούν». Σε προηγούμενο επεισόδιο, η Καρντάσιαν είχε αφήσει να εννοηθεί ότι το ανεύρυσμα προκλήθηκε από το στρες του διαζυγίου της με τον ράπερ Ye (πρώην Κάνιε Γουέστ).

Από την πλευρά του, ο δρ. Άμεν διαβεβαίωσε την Καρντάσιαν ότι δεν διατρέχει υψηλό κίνδυνο εμφάνισης νόσου Αλτσχάιμερ και δήλωσε ότι είναι «εξαιρετικά θετική».

Αποτυχία στις εξετάσεις του Δικηγορικού Συλλόγου

Η Καρντάσιαν, η οποία υποδύεται μια δικηγόρο στη σειρά «All's Fair» του Ράιαν Μέρφι, επιβεβαίωσε μέσω Instagram νωρίτερα τον Νοέμβριο ότι απέτυχε στις εξετάσεις του Δικηγορικού Συλλόγου τον Ιούλιο.

Δήλωσε ωστόσο αποφασισμένη να συνεχίσει να δίνει τις εξετάσεις μέχρι να πετύχει. «Δεν είμαι ακόμη δικηγόρος, απλώς την υποδύομαι στην τηλεόραση. Θα συνεχίσω μέχρι να περάσω τις εξετάσεις, με περισσότερο διάβασμα και με μεγαλύτερη αποφασιστικότητα. Η αποτυχία δεν είναι ήττα – είναι "καύσιμο". Ήμουν πολύ κοντά στο να περάσω τις εξετάσεις και αυτό με παρακινεί ακόμη περισσότερο».

*Με πληροφορίες από eu.usatoday.com

