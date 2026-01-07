Ο πιο σκανδαλώδης αγώνας τένις: Σκόραρε μόλις 3 πόντους και γενικώς δεν είχε ιδέα

Ο πιο σκανδαλώδης αγώνας τένις: Σκόραρε μόλις 3 πόντους και γενικώς δεν είχε ιδέα
Viral έχει γίνει μία τενίστρια η οποία συμμετείχε ως wildcard σε ένα επαγγελματικό τουρνουά της Διεθνούς Ομοσπονδίας Τένις (ITF) μετά από μια εμφάνιση στην οποία κέρδισε μόλις τρεις πόντους και έγινε αντικείμενο χλευασμού ως μία από τις χειρότερες παίκτριες όλων των εποχών.

Ο αγώνας στην πρωτεύουσα της Κένυας, Ναϊρόμπι, μεταξύ της Γερμανίδας Lorena Schaedel και της Αιγύπτιας Hajar Abdelkader κυριαρχεί στη δημόσια συζήτηση στον κόσμο του τένις για τον εξωφρενικό τόνο του. Οι εικόνες μεταδόθηκαν από το επίσημο κανάλι της ITF και τα στατιστικά είναι αμείλικτα με διπλό 6-0 σε 37 λεπτά δραστηριότητας.

Οι δύο διασταυρώθηκαν στην πρώτη φάση του W35 στο Ναϊρόμπι. Η Γερμανίδα έχασε μόλις τρεις πόντους στα 12 παιχνίδια που έπαιξαν: έκανε δύο διπλά λάθη και χτύπησε ένα μακρινό ντράιβ αφού η αντίπαλός της κατάφερε να επιστρέψει ένα σερβίς σε μία από ελάχιστες περιπτώσεις.

Η νικήτρια είναι 24 ετών και μάλιστα κατέχει θέση στην κατάταξη της WTA: εμφανίζεται 1026 με 18 βαθμούς στο κεντρικό σιρκουί. Είναι επίσης 403η στην κατάταξη της ITF (Διεθνής Ομοσπονδία Αντισφαίρισης), την οποία ανέβηκε στην 93η θέση στα μέσα της περασμένης χρονιάς, αν και δεν μετράει τίτλους σε μονό ή διπλό.

Σε όλο τον αγώνα της με την Αιγύπτια, πέτυχε 13 άσους με 92% αποτελεσματικότητα στο πρώτο σερβίς.

Η αντίθεση των στατιστικών είναι πραγματικά θανατηφόρα: η Abdelkader κατέγραψε 20 διπλά λάθη και είχε ποσοστό 8% στο πρώτο σερβίς και 9% στο δεύτερο. Κέρδισε μόνο 3 πόντους και οι 3 οφείλονταν σε λάθη της αντιπάλου της.

Κατά καιρούς, δεν ήξερε σε ποια πλευρά να σταθεί για να σερβίρει ή να περιμένει το σερβίς της αντιπάλου της, αποκαλύπτοντας μια σαφή άγνοια των κανονισμών.

Σύμφωνα με την κύρια κλήρωση του τουρνουά στην ιστοσελίδα της ITF, η Hajar Abdelkader έλαβε μπαλαντέρ, δηλαδή πρόσκληση. Το εντυπωσιακό με την υπόθεση, πέρα από τις περιβόητες δυσκολίες, είναι ότι δεν έχει στοιχεία καριέρας στα επίσημα αρχεία. Φαίνεται μόνο ότι είναι 21 ετών.

Η παράσταση της Αιγύπτιας κυριάρχησε στη συζήτηση στα κοινωνικά δίκτυα.

«Η Αιγύπτια Hajar Abdelkader έπαιξε, εμφανώς, τένις για πρώτη φορά στη ζωή της. 0 και 0. 3 κερδισμένοι πόντοι (ένα κατόρθωμα, δεδομένου του επιπέδου της)», έγραψε ο λογαριασμός Tennis Legende.

«Η Αιγύπτια Hajar Abdelkader έλαβε Wild Card για να παίξει στο τουρνουά, αλλά φαίνεται ότι ήταν η πρώτη της φορά που έπαιζε τένις. Έκανε 20 διπλά λάθη. Κέρδισε 3 πόντους σε όλο το ματς. Ένα χάος», πρόσθεσε το προφίλ Cancha Central.

«Όχι, δεν ήταν ένας φιλικός αγώνας τένις μεταξύ δύο φίλων, ο ένας από τους οποίους δεν είχε κρατήσει ποτέ ρακέτα στο χέρι της. Η Αιγύπτια Hajar Abdelkader συμμετείχε την Τετάρτη σε επαγγελματικό και επίσημο τουρνουά ITF," ανέφερε το γαλλικό μέσο ενημέρωσης RMC. Η ισπανική εφημερίδα Sport ανέφερε ότι είναι μια από τις «πιο συγκλονιστικές εικόνες στο τένις» και την χαρακτήρισε «ντροπιαστικό θέαμα».

Παράλληλα, έθεσαν ερωτήματα σχετικά με τα κριτήρια έκδοσης πρόσκλησης σε επαγγελματικό τουρνουά που μοιράζει βαθμούς για το σιρκουί.

Μέχρι στιγμής, δεν έχει υπάρξει επίσημη δήλωση από το τουρνουά, τις αρχές ή τους ίδιους τους πρωταγωνιστές για να σχολιάσουν τον αγώνα.

