Η Ρωσία καλεί τις ΗΠΑ να απελευθερώσουν άμεσα το πλήρωμα του Marinera - «Κατάφωρη πειρατία»

Η Ρωσία κάλεσε τις Ηνωμένες Πολιτείες να διασφαλίσουν την «άμεση επιστροφή» των Ρώσων μελών του πληρώματος που επέβαιναν στο πλοίο Marinera, το οποίο κατασχέθηκε στον Βόρειο Ατλαντικό στο πλαίσιο του αμερικανικού αποκλεισμού των πετρελαιοφόρων που συνδέονται με τη Βενεζουέλα.

«Απαιτούμε από τις Ηνωμένες Πολιτείες να τους εγγυηθούν ανθρώπινη και αξιοπρεπή μεταχείριση, να σεβαστούν σχολαστικά τα δικαιώματα και τα συμφέροντά τους και να μην εμποδίσουν την άμεση επιστροφή τους στην πατρίδα τους», δήλωσε το ρωσικό Υπουργείο Εξωτερικών, όπως ανέφερε το πρακτορείο ειδήσεων Tass, χωρίς να διευκρινίσει πόσοι Ρώσοι επέβαιναν στο πλοίο.

Νωρίτερα, το υπουργείο Μεταφορών της Ρωσίας είπε πως η κατάσχεση του δεξαμενόπλοιου υπό ρωσική σημαία που έπλεε στον Ατλαντικό, συνιστά παραβίαση του θαλάσσιου δικαίου.

«Σύμφωνα με τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για το Δίκαιο της Θάλασσας του 1982, στα ανοικτά ύδατα ισχύει η ελευθερία της ναυσιπλοΐας και κανένα κράτος δεν έχει το δικαίωμα να χρησιμοποιεί βία κατά πλοίων που είναι νομίμως νηολογημένα στις δικαιοδοσίες άλλων κρατών», ανέφερε το υπουργείο Μεταφορών της Ρωσίας σε ανακοίνωσή του.

Όπως σημείωσε, η επικοινωνία με το πλοίο Marinera διεκόπη μετά την επιβίβαση σε αυτό αμερικανικών ναυτικών δυνάμεων.

Ο πρόεδρος της Επιτροπής του Ομοσπονδιακού Συμβουλίου για την Οικοδόμηση της Ρωσίας, Αντρέι Κλίσας, χαρακτήρισε την κατάσχεση του δεξαμενόπλοιου ως κατάφωρη πειρατεία.

Το ρωσικό Υπουργείο Εξωτερικών απαιτεί από τις Ηνωμένες Πολιτείες να διασφαλίσουν ανθρώπινη και αξιοπρεπή μεταχείριση των Ρώσων πολιτών στο πλοίο Mariner και να σεβαστούν τα δικαιώματα τους.

Στις 4 Ιανουαρίου, ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, δήλωσε στο Fox News ότι οι ΗΠΑ θα συνεχίσουν να κατάσχουν πετρελαιοφόρα που μεταφέρουν πετρέλαιο της Βενεζουέλας και να επιτίθενται σε σκάφη που φέρονται να χρησιμοποιούνται για τη μεταφορά ναρκωτικών.

Διαβάστε επίσης