Οργή για τα... Χριστούγεννα της Κιμ Καρντάσιαν: «Ο στολισμός είναι υπερβολικός και κακόγουστος»

Πολλοί ήταν εκείνοι που επέκριναν φέτος την Κιμ Καρντάσιαν για τις «περιττές» υπερβολικές χριστουγεννιάτικες διακοσμήσεις της , οι οποίες περιλαμβάνουν δεκάδες δέντρα και υπερβολική επίδειξη πλούτου. Η σταρ των «Kαρντάσιαν» ανέβασε ένα νέο βίντεο στο Instagram, δείχνοντας στους διαδικτυακούς της φίλους, τη νέα διακόσμηση του σπιτιού της για τις γιορτές.

Ο διάδρομος του σπιτιού της εμφανίζεται γεμάτος με δεκάδες φωτισμένα χριστουγεννιάτικα δέντρα καλυμμένα με ψεύτικο χιόνι. «Εντάξει, μόλις τελειώσαμε τη διακόσμηση για τις γιορτές», ακούγεται να λέει η ινφλουένσερ στο βίντεο. «Δεν μπορώ καν να αρχίσω να σας εξηγώ πώς μυρίζει και πώς είναι η αίσθηση. Είναι αρκετά τρελό. Δειίτε το διάδρομο.»

Ωστόσο, ακόμη και οι ορκισμένοι φαν της πιστεύουν ότι η 45χρονη Καρντάσιαν το... παράκανε για μία ακόμη φορά με τις διακοσμήσεις. «Απολύτως περιττά όλα αυτά. Ίσως είναι ο λόγος που δεν μπόρεσε να περάσει τις εξετάσεις για τη δικηγορία;», σχολίασε ένας από αυτούς, αναφερόμενος στη μητέρα τεσσάρων παιδιών που πρόσφατα απέτυχε στις εξετάσεις για τη δικηγορία στην Καλιφόρνια .

«Μου φαίνεται άδειο. Σαν ένα σπίτι χωρίς αγάπη...», πρόσθεσε κάποιος άλλος. «Μα γιατί κάποιος χρειάζεται τόσα πολλά χριστουγεννιάτικα δέντρα στο σπίτι του;» ρώτησε ένας άλλος. «Είναι τόσο κακόγουστη και ο κόσμος συνεχίζει να συμπεριφέρεται σαν να διαμορφώνει εκείνη τις τάσεις!», ισχυρίστηκε ένας τέταρτος χρήστης του διαδικτύου.

«Μοιάζει με αποθήκη για δέντρα, χαχα. Δεν υπάρχει τίποτα το φανταχτερό, το κομψό ή το ωραίο σε αυτό», σχολίασε ένας άλλος θαυμαστής. Ένας άλλος χρήστης του διαδικτύου ειπε ότι η Κιμ Καρντάσιαν θα έπρεπε να δωρίσει «κάποια από αυτά σε οικογένειες που δεν έχουν την οικονομική πολυτέλεια να στολίσουν δέντρο» φέτος τα Χριστούγεννα.

Κάθε χρόνο, η Καρντάσιαν και η οικογένειά της γιορτάζουν με τον δικό τους τρόπο τις γιορτές. Το 2023, η συνιδρύτρια της Skims επέδειξε τα δέντρα στην μπροστινή αυλή της, τα οποία ήταν καλυμμένα με φωτεινά, λευκά φώτα από τους κορμούς μέχρι τις κορυφές.

Την ίδια χρονιά, η Καρντάσιαν και η μεγαλύτερη κόρη της, Νορθ Γουέστ, έδωσαν επίσης στους χρήστες των μέσων κοινωνικής δικτύωσης μια γεύση από ένα από τα χριστουγεννιάτικα δέντρα τους, το οποίο ήταν στολισμένα με ασπρόμαυρα στολίδια με θέμα την Chanel .

