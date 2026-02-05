Η Γη της ελιάς spoiler: Σούσουρο στη Μάνη - Μαθαίνουν όλοι για Κωνσταντίνο και Φρύνη

Τι θα συμβεί στα επόμενα επεισόδια στη «Γη της ελιάς» του MEGA;

Κατερίνα Θεοδωροπούλου

Η Γη της ελιάς spoiler: Σούσουρο στη Μάνη - Μαθαίνουν όλοι για Κωνσταντίνο και Φρύνη
LIFESTYLE
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Κωνσταντίνος και Φρύνη έχουν αρχίσει να χάνουν τον έλεγχο και, στα επόμενα
επεισόδια της σειράς «Η Γη της ελιάς» του MEGA, θα δούμε φοβερές εξελίξεις.
Συγκεκριμένα, ο Κωνσταντίνος και η Φρύνη περνούν τις τελευταίες ξέγνοιαστες
ώρες στην Αθήνα.

Παράλληλα, η Αθηνά και η Μαργαρίτα μαθαίνουν για το παράνομο ζευγάρι και συνειδητοποιούν ότι ο Τζον το ήξερε εδώ και καιρό. Την ίδια ώρα, οι υποψίες του Λυκούργου φουντώνουν, χωρίς όμως να έχει απτές αποδείξεις στα χέρια του.

Ο Κωνσταντίνος βέβαια εκμυστηρεύεται στον Λυκούργο ότι θα ζητήσει διαζύγιο μόλις γεννήσει η Ισμήνη. Ο Παρασκευάς στρέφεται στο διάβασμα, αφήνοντας πίσω του τις ανασφάλειες σε σχέση με τη Φρύνη, κι έτσι της δημιουργεί ακόμα περισσότερες τύψεις.

Η Φρύνη και ο Κωνσταντίνος συναντιούνται, για μία ακόμα φορά, στα κρυφά και της δίνει τα κλειδιά του σπιτιού της Ιουλίας, το οποίο σκοπεύει να αγοράσει για να μείνουν μαζί μετά το διαζύγιο. Ο Λυκούργος μένει έκπληκτος όταν επισκέπτεται ξαφνικά τον γαμπρό του στο γραφείο του και βλέπει εκεί τη Φρύνη.

Την ίδια ώρα, ο Παυλής σοκάρεται από την αλήθεια που μαθαίνει σχετικά με τη Δάφνη, από την άλλη όμως δείχνει σκεπτικός και δεν ξέρει πώς να διαχειριστεί τις πληροφορίες.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
19:19ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Παναθηναϊκός: Προσπάθεια για Αντριάνο Γιάγκουσιτς τις τελευταίες ώρες των μεταγραφών

19:05ΚΟΣΜΟΣ

Γαλλία: Συλλήψεις για κατασκοπεία υπέρ της Κίνας - Έψαχναν δεδομένα του Starlink -Τέσσερις συλλήψεις

19:01ΕΛΛΑΔΑ

Συναγερμός για την εξαφάνιση 44χρονου από τις Σέρρες

19:00ΑΘΛΗΜΑΤΑ

LIVE CHAT Ελλάδα - Ιταλία: Ο τελικός για το χάλκινο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα

18:50ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Μεταγραφές, Ατρόμητος: Ρίχνει… βόμβα με Πνευμονίδη από Ολυμπιακό!

18:47ΕΛΛΑΔΑ

ΠΑΜΕ ΣΤΟΙΧΗΜΑ: Περισσότερα από 115 εκατομμύρια ευρώ σε κέρδη μοίρασε τον Ιανουάριο

18:40ΕΛΛΑΔΑ

Release Athens 2026: Οι Pantera επιτέλους στην Αθήνα!

18:38ΕΛΛΑΔΑ

Κατασκοπεία στο ΓΕΕΘΑ: ΝΑΤΟϊκά σχέδια οι πληροφορίες που θα διέρρεε ο ανώτατος αξιωματικός

18:35ΕΛΛΑΔΑ

Η Coca-Cola Τρία Έψιλον στην Έκθεση HoReCa 2026 στηρίζει τους επαγγελματίες του κλάδου για μία δυναμική σεζόν

18:31ΚΟΣΜΟΣ

Ινδία: Τουλάχιστον 16 νεκροί σε έκρηξη σε παράνομο ανθρακωρυχείο - Υπάρχουν αγνοούμενοι

18:29ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΠΓ ΣΥΡΙΖΑ: Πλήρης διαχωρισμός Φάμελλου από το εγχείρημα Καρυστιανού - «Στόχος κυβέρνηση με αριστερό, προοδευτικό πρόσημο»

18:27ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Η Nike κατηγορείται για ρατσιστικές διακρίσεις κατά λευκών εργαζομένων και υποψηφίων - Τι ψάχνουν οι αρχές

18:25WHAT THE FACT

Περιστέρια «ζωντανά drones»: Η νέα τεχνολογία του Κρεμλίνου με εμπλοκή της κόρης του Πούτιν

18:25LIFESTYLE

Η Γη της ελιάς spoiler: Σούσουρο στη Μάνη - Μαθαίνουν όλοι για Κωνσταντίνο και Φρύνη

18:25ΕΘΝΙΚΑ

O ΥΦΕΘΑ Θανάσης Δαβάκης στο Μνημόσυνο των 63 πεσόντων αεροπόρων του C-130 που συνετρίβη στην Όθρυ

18:17ΕΘΝΙΚΑ

Φρεγάτα Νέαρχος: Λίγες ημέρες μετά την μικρής έκτασης φωτιά, ξεκίνησαν οι πρώτες δοκιμές εν πλω στη Γαλλία - Δείτε φωτογραφίες

18:14ΚΟΣΜΟΣ

Ιράν: Απαγορεύεται στις οικογένειες να κλαίνε δημόσια τους νεκρούς διαδηλωτές – Σε αντίδραση στήνουν γιορτές στις κηδείες

17:59ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μητσοτάκης στο FP: Δεν βλέπω κίνδυνο κλιμάκωσης με την Τουρκία, η μόνη μας διαφορά είναι μία

17:46ΥΓΕΙΑ

ΕΟΔΥ: Επτά θάνατοι από COVID-19 και 9 από γρίπη την τελευταία εβδομάδα

17:45ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Δέσμευση λογαριασμών Παναγόπουλου για ξέπλυμα: Το modus operandi, οι απ' ευθείας αναθέσεις έργων 75 εκατ. για κατάρτιση εργαζομένων και η εναλλαγή των ίδιων εταιρειών

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
10:04ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Λόρα: Ποιος είναι ο «ψυχρός» πατέρας της - Η θητεία στον Σοβιετικό στρατό και ο φόβος του Πούτιν

18:38ΕΛΛΑΔΑ

Κατασκοπεία στο ΓΕΕΘΑ: ΝΑΤΟϊκά σχέδια οι πληροφορίες που θα διέρρεε ο ανώτατος αξιωματικός

19:34ΕΘΝΙΚΑ

Επίδειξη δύναμης της Πολεμικής Αεροπορίας: Ταυτόχρονη συμμετοχή σε τρεις διεθνείς ασκήσεις

13:54ΜΠΑΣΚΕΤ

Θανάσης Σκουρτόπουλος: Υπέστη καρδιακή ανακοπή ενώ βρισκόταν στο σπίτι του στην Μογγολία

07:44ΕΛΛΑΔΑ

Λόρα: Ο πραγματικός λόγος που οι γονείς της δεν πηγαίνουν στη Γερμανία να τη βρουν

15:26ΕΛΛΑΔΑ

Αξιωματικός της Πολεμικής Αεροπορίας ο στρατιωτικός που συνελήφθη για κατασκοπεία - Η δράση του

06:49ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Λόρα: Τα ψέματα του πατέρα στην Αστυνομία - Γιατί φοβόταν τον... Πούτιν

17:33ΕΛΛΑΔΑ

Βιολάντα: Βρήκαν τη διαρροή προπανίου σε ρηγμάτωση των σωληνώσεων στο υπόγειο του εργοστασίου - Φωτογραφία ντοκουμέντο

17:45ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Δέσμευση λογαριασμών Παναγόπουλου για ξέπλυμα: Το modus operandi, οι απ' ευθείας αναθέσεις έργων 75 εκατ. για κατάρτιση εργαζομένων και η εναλλαγή των ίδιων εταιρειών

17:41ΕΛΛΑΔΑ

Βιολάντα: Έφοδος της ΔΑΕΕ στο σπίτι του Τζιωρτζιώτη - Ξανάρχισαν οι έρευνες για τη φονική έκρηξη

16:16ΚΟΣΜΟΣ

Ο Μασκ «κατέβασε τον διακόπτη»: Τα Starlink των Ρώσων βγήκαν εκτός μάχης στην Ουκρανία - Πώς αλλάζει το πεδίο της μάχης

14:55ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Νόμος Κατσέλη: Δικαίωση για 250.000 δανειολήπτες από τον Άρειο Πάγο – Πώς υπολογίζεται πλέον ο τόκος στα «κόκκινα» δάνεια

09:46ΚΟΣΜΟΣ

Financial Times: Υβριδικός πόλεμος στο διάστημα: Ρωσικά διαστημικά σκάφη αναχαίτισαν τουλάχιστον 12 δορυφόρους της Ευρώπης

14:52ΚΟΣΜΟΣ

Γερμανία: «Ο Σερκάν πέθανε μπρος στα μάτια των παιδιών του, εγώ υπέστην έμφραγμα» λέει ο πατέρας του

23:42ΜΠΑΣΚΕΤ

Euroleague: Έκπληξη της Βιλερμπάν πριν την 27η αγωνιστική

11:05ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Νέο έκτακτο δελτίο επιδείνωσης από την ΕΜΥ - Οι 7 περιοχές που είναι στο «κόκκινο»

19:00ΑΘΛΗΜΑΤΑ

LIVE CHAT Ελλάδα - Ιταλία: Ο τελικός για το χάλκινο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα

12:50ΕΛΛΑΔΑ

Σία Κοσιώνη: Πήρε εξιτήριο μετά την περιπέτεια υγείας - Η ανάρτηση του Κώστα Μπακογιάννη

13:22ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Προειδοποίηση Κολυδά για ισχυρές καταιγίδες σε δυτική και κεντρική Αττική τις επόμενες ώρες

05:32ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 5 Φεβρουαρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ