Η Γη της ελιάς spoiler: Σούσουρο στη Μάνη - Μαθαίνουν όλοι για Κωνσταντίνο και Φρύνη

Κωνσταντίνος και Φρύνη έχουν αρχίσει να χάνουν τον έλεγχο και, στα επόμενα

επεισόδια της σειράς «Η Γη της ελιάς» του MEGA, θα δούμε φοβερές εξελίξεις.

Συγκεκριμένα, ο Κωνσταντίνος και η Φρύνη περνούν τις τελευταίες ξέγνοιαστες

ώρες στην Αθήνα.

Παράλληλα, η Αθηνά και η Μαργαρίτα μαθαίνουν για το παράνομο ζευγάρι και συνειδητοποιούν ότι ο Τζον το ήξερε εδώ και καιρό. Την ίδια ώρα, οι υποψίες του Λυκούργου φουντώνουν, χωρίς όμως να έχει απτές αποδείξεις στα χέρια του.

Ο Κωνσταντίνος βέβαια εκμυστηρεύεται στον Λυκούργο ότι θα ζητήσει διαζύγιο μόλις γεννήσει η Ισμήνη. Ο Παρασκευάς στρέφεται στο διάβασμα, αφήνοντας πίσω του τις ανασφάλειες σε σχέση με τη Φρύνη, κι έτσι της δημιουργεί ακόμα περισσότερες τύψεις.

Η Φρύνη και ο Κωνσταντίνος συναντιούνται, για μία ακόμα φορά, στα κρυφά και της δίνει τα κλειδιά του σπιτιού της Ιουλίας, το οποίο σκοπεύει να αγοράσει για να μείνουν μαζί μετά το διαζύγιο. Ο Λυκούργος μένει έκπληκτος όταν επισκέπτεται ξαφνικά τον γαμπρό του στο γραφείο του και βλέπει εκεί τη Φρύνη.

Την ίδια ώρα, ο Παυλής σοκάρεται από την αλήθεια που μαθαίνει σχετικά με τη Δάφνη, από την άλλη όμως δείχνει σκεπτικός και δεν ξέρει πώς να διαχειριστεί τις πληροφορίες.

Διαβάστε επίσης