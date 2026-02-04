Άγιος Έρωτας spoiler: Τον θεωρούσαν νεκρό και επιστρέφει – Σε σοκ η Δώρα

Συνταρακτικές αναμένονται οι εξελίξεις στη σειρά «Άγιος Έρωτας» του ALPHA. Τα μυστικά όλων στη Στέρνα κρέμονται από μια κλωστή.

Η Δώρα βλέπει τον Γεράσιμο ζωντανό μπροστά της και λιποθυμάει. Ο άντρας που νόμιζε νεκρό επιστρέφει, αλλά η αλήθεια πίσω από την επιστροφή του μπορεί να είναι πιο σκοτεινή από όσο φαντάζεται. Κι ο Αργύρης δεν ξέρει ακόμα το παραμικρό. Την ίδια ώρα, η Χλόη αποκαλύπτει στην Ελένη ότι τις είδε με την Άννα και προσπαθεί να σταθεί δίπλα στη φίλη της, ενώ η Άννα βρίσκεται εκτός εαυτού.

Εντωμεταξύ, στο Δρομοκαΐτειο, η Σοφία εξομολογείται στον Ηλία τη λατρεία της για τον πατέρα της και την απέχθειά της για τη Χλόη. Τη Χλόη που θα βρεθεί και πάλι μόνη με τον πατέρα Νικόλαο, ρισκάροντας ξανά τα πάντα στη ζωή της. Η Χλόη και ο πατήρ Νικόλαος παραλίγο να αποκαλυφθούν, όταν ο Χάρης και η Αναστασία εμφανίζονται απροειδοποίητα στο σπίτι του πατέρα Νικόλαου. Με τη βοήθεια ενός πρόχειρου ψέματος, η κατάσταση σώζεται, όμως η Χλόη, για να υποστηρίξει τη Δώρα, αναγκάζεται να πει κι άλλο ψέμα, επιβεβαιώνοντας το ανύπαρκτο ραντεβού τους στην αγορά.

Στο νεκροταφείο, η Δώρα αναγκάζεται να διώξει τον Γεράσιμο όταν αντιλαμβάνεται ότι η Σμαρώ τους έχει δει.

