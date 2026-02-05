Survivor spoiler: Πότε θα δούμε τους νέους παίκτες στον Άγιο Δομίνικο

Μετά τις συνεχόμενες οικειοθελείς αποχωρήσεις παικτών, τα στελέχη του ΣΚΑΪ

και η παραγωγή του Ατζούν Ιλιτζαλί αποφάσισαν να στείλουν «νέο αίμα» στο

«Survivor».

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι νέοι συμμετέχοντες θα βρεθούν στον Άγιο Δομίνικο

στο επεισόδιο της Κυριακής και οι ισορροπίες θα αλλάξουν πολύ. Αθηναίοι και

Επαρχιώτες θα υποδεχτούν τους συμπαίκτες τους και θα έχει ενδιαφέρον πώς θα

είναι η συνύπαρξη.

Στο χθεσινό επεισόδιο, οι δύο ομάδες διεκδίκησαν το έπαθλο φαγητού, σε μία

αναμέτρηση για γερά νεύρα. Ο τραυματισμός της Δήμητρας Λιάγγα

αμφισβητήθηκε από τους Κόκκινους, οι οποίοι εξέφρασαν με έντονο τρόπο την

ένστασή τους, καταλήγοντας σε λογομαχία με τους Μπλε. Στο τέλος των run, οι

Επαρχιώτες ήταν εκείνοι που πήραν τη νίκη με 7-3 και πανηγύρισαν για το έπαθλό

τους, ρίχνοντας λάδι στη φωτιά των Αθηναίων…

Στο Συμβούλιο του νησιού ανακοινώθηκε η οικειοθελής αποχώρηση του Γιώργου

Τσουκαλά για προσωπικούς λόγους αλλά και τα ονόματα των Μιχάλη Σηφάκη,

Γιώργου Πολύχρου και Σταύρου Φλώρου, ως «διασωθέντων» από το τηλεοπτικό

κοινό. Ο Ιωάννης Ρέβης και ο Χρήστος Μυλωνάς μονομάχησαν για την παραμονή

τους, μπροστά στους Επαρχιώτες, με την ομάδα να δείχνει τη στήριξή της

περισσότερο στον πρώτο. Ο Χρήστος Μυλωνάς πριν αποχωρήσει από το

«Survivor» έγραψε σε έναν πάπυρο το όνομα του ή της Survivor που θέλει να

βοηθήσει δίνοντας ένα πλεονέκτημα.

