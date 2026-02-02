Survivor 2026: Ο Gio Kay αποχώρησε οικειοθελώς από το ριάλιτι επιβίωσης

Εκτός Survivor βρίσκεται πλέον ο Gio Kay, μετά την ανακοίνωση του Γιώργου Λιανού στο συμβούλιο του νησιού, που αιφνιδίασε τους παίκτες.

Στο επεισόδιο που προβλήθηκε το βράδυ της Κυριακής 1 Φεβρουαρίου, ο παρουσιαστής ανέφερε ότι είχε προηγηθεί συζήτηση με τον παίκτη, ο οποίος αποφάσισε να αποχωρήσει οικειοθελώς. «Θα γυρίσω πολλές μέρες πίσω και θα πω πως είδα έναν χαρακτήρα να μπαίνει στο Survivor, ο οποίος είχε πολύ ενδιαφέρον. Είχα ένα μεγάλο ερωτηματικό στο μυαλό μου για το πώς θα ανταπεξέλθει στις δυσκολίες του παιχνιδιού. Με διέψευσε σε ό,τι είχα στο μυαλό μου», είπε αρχικά ο Γιώργος Λιανός.

Όπως εξήγησε, η κουβέντα έγινε πριν ξεκινήσει το συμβούλιο, ενώ σημείωσε ότι άκουσε προσεκτικά όσα ήθελε να πει ο Gio Kay και ότι εκείνος μίλησε και με άτομα της παραγωγής. Παράλληλα, ο παρουσιαστής ανέφερε πως υπήρξε τραυματισμός, ο οποίος έφερε στην επιφάνεια παλαιότερο τραυματισμό που σχετιζόταν με το γόνατο του παίκτη.

Ο Γιώργος Λιανός πρόσθεσε ότι ο Gio Kay εξέφρασε την άποψή του πως ίσως δεν είναι ο καλύτερος δρόμος να συνεχίσει στο παιχνίδι, καθώς –όπως είπε ο ίδιος– δεν θέλει να αποτελέσει βάρος για την ομάδα του. Τόνισε ακόμη ότι ο παίκτης ήταν στο Survivor για να παλέψει, να στηρίξει την ομάδα του ώστε να κατακτήσει έπαθλα, ασυλίες και φαγητό, χωρίς όμως να γίνει πρόβλημα ούτε για την ομάδα ούτε για τη διαδικασία του παιχνιδιού.

Κατά την αποχώρησή του, ο Gio Kay ευχαρίστησε για όσα έζησε στο παιχνίδι, σημειώνοντας πως πέρασε πολύ ωραία και πως αγαπά όλους στην ομάδα του. «Είμαι το outsider σε αυτό το παιχνίδι, μεγάλα κιλά. Ήρθα εδώ πριν δύο νίκες εναντίον του αφεντικού. Ελπίζω να τους έκανα όλους περήφανους, να γουστάρανε την παρέα μου», είπε, κλείνοντας τον κύκλο του στο Survivor.