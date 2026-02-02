Survivor 2026: Ο Gio Kay αποχώρησε οικειοθελώς από το ριάλιτι επιβίωσης

Έφυγε από το παιχνίδι ένας από τις πιο πολυσυζητημένους παίκτες του φετινού Survivor

Newsbomb

Survivor 2026: Ο Gio Kay αποχώρησε οικειοθελώς από το ριάλιτι επιβίωσης
LIFESTYLE
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Εκτός Survivor βρίσκεται πλέον ο Gio Kay, μετά την ανακοίνωση του Γιώργου Λιανού στο συμβούλιο του νησιού, που αιφνιδίασε τους παίκτες.

Στο επεισόδιο που προβλήθηκε το βράδυ της Κυριακής 1 Φεβρουαρίου, ο παρουσιαστής ανέφερε ότι είχε προηγηθεί συζήτηση με τον παίκτη, ο οποίος αποφάσισε να αποχωρήσει οικειοθελώς. «Θα γυρίσω πολλές μέρες πίσω και θα πω πως είδα έναν χαρακτήρα να μπαίνει στο Survivor, ο οποίος είχε πολύ ενδιαφέρον. Είχα ένα μεγάλο ερωτηματικό στο μυαλό μου για το πώς θα ανταπεξέλθει στις δυσκολίες του παιχνιδιού. Με διέψευσε σε ό,τι είχα στο μυαλό μου», είπε αρχικά ο Γιώργος Λιανός.

Όπως εξήγησε, η κουβέντα έγινε πριν ξεκινήσει το συμβούλιο, ενώ σημείωσε ότι άκουσε προσεκτικά όσα ήθελε να πει ο Gio Kay και ότι εκείνος μίλησε και με άτομα της παραγωγής. Παράλληλα, ο παρουσιαστής ανέφερε πως υπήρξε τραυματισμός, ο οποίος έφερε στην επιφάνεια παλαιότερο τραυματισμό που σχετιζόταν με το γόνατο του παίκτη.

Ο Γιώργος Λιανός πρόσθεσε ότι ο Gio Kay εξέφρασε την άποψή του πως ίσως δεν είναι ο καλύτερος δρόμος να συνεχίσει στο παιχνίδι, καθώς –όπως είπε ο ίδιος– δεν θέλει να αποτελέσει βάρος για την ομάδα του. Τόνισε ακόμη ότι ο παίκτης ήταν στο Survivor για να παλέψει, να στηρίξει την ομάδα του ώστε να κατακτήσει έπαθλα, ασυλίες και φαγητό, χωρίς όμως να γίνει πρόβλημα ούτε για την ομάδα ούτε για τη διαδικασία του παιχνιδιού.

Κατά την αποχώρησή του, ο Gio Kay ευχαρίστησε για όσα έζησε στο παιχνίδι, σημειώνοντας πως πέρασε πολύ ωραία και πως αγαπά όλους στην ομάδα του. «Είμαι το outsider σε αυτό το παιχνίδι, μεγάλα κιλά. Ήρθα εδώ πριν δύο νίκες εναντίον του αφεντικού. Ελπίζω να τους έκανα όλους περήφανους, να γουστάρανε την παρέα μου», είπε, κλείνοντας τον κύκλο του στο Survivor.

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
03:28ΕΡΓΑΣΙΑ

ΑΣΕΠ 1Κ/2025: Στο ΕΤ η προκήρυξη για τις 510 προσλήψεις σε όλη την Ελλάδα - Ο πίνακας με τις θέσεις

03:04ΚΑΙΡΟΣ

Έκτακτο Δελτίο ΕΜΥ: «Πορτοκαλί προειδοποίηση» – Υποβαθμίστηκε η κακοκαιρία – Οι περιοχές που πλήξει

02:38LIFESTYLE

Survivor 2026: Ο Gio Kay αποχώρησε οικειοθελώς από το ριάλιτι επιβίωσης

02:12ΕΡΓΑΣΙΑ

51η Ημέρα Καριέρας: Τουλάχιστον 50 επιχειρήσεις προσφέρουν πάνω από 1.000 θέσεις εργασίας

01:40ΚΟΣΜΟΣ

Κολομβία: Νεκρός από πνιγμό ο υπαρχηγός του μεγαλύτερου καρτέλ ναρκωτικών της χώρας

01:18ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Νέο χτύπημα Καρυστιανού κατά Τσίπρα: «Ιστορικά ντροπιαστική τεμενάδα» οι Πρέσπες

00:56ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

ΑΕΚ: «Φαντασιοπληξίες τα περί τραμπουκισμών, ενώπιον της Δικαιοσύνης όσοι διασπείρουν συκοφαντίες»

00:51ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Καραπαπάς: «Δεν ανεχόμαστε σόου κατά του Ολυμπιακού - Επιτέθηκε στον Μεντιλίμπαρ ο Ηλιόπουλος»

00:35ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

ΑΕΚ – Ολυμπιακός: «Έχουμε αίσθημα οργής και αηδίας» - Οι δηλώσεις του Νίκολιτς

00:20ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Ηλιόπουλος: «Σφραγίδα ντροπής, έσκαψαν λάκκο που θα πέσουν μέσα - Βλέπετε εσείς πέναλτι;»

00:19ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

ΑΕΚ – Ολυμπιακός: «Έχετε κερδίσει απόψε» - Ο Ηλιόπουλος πήρε πίσω το πρόστιμο

00:18ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Καταγγελία ΠΑΕ Ολυμπιακός: «Τραμπουκισμοί στο γήπεδο της ΑΕΚ»

23:56ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Καρυστιανού: Καλώ ξανά τον πρωθυπουργό να ενημερώσει για την ατζέντα της συνάντησης με τον Ερντογάν

23:56ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Super League Βαθμολογία: Μόνη πρώτη η ΑΕΚ, κερδισμένος ο ΠΑΟΚ – Συνεχίζει το… κυνήγι ο Παναθηναϊκός

23:55ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Πάτρα: Τον πήγαν λιπόθυμο στο νοσοκομείο και συνελήφθη για κατοχή κάνναβης

23:47ΚΟΣΜΟΣ

Ο πρόεδρος Τραμπ λέει ότι βλέπει μια συμφωνία με την Κούβα

23:38ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Λήξη συναγερμού για τον 24χρονο που είχε εξαφανιστεί από τις Συκιές

23:29ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

ΑΕΚ – Ολυμπιακός 1-1: «Έκλεψε» βαθμό με… VARίσιο πέναλτι στο 16ο λεπτό των καθυστερήσεων!

23:21ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

LIVE ΑΕΚ – Ολυμπιακός 1-1: Πήρε τον βαθμό με πέναλτι στο 90+16'

23:19ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Πάτρα: Εφιάλτης για 23χρονο – Η εκβίαση, οι απειλές, η καταγγελία στην ΕΛ.ΑΣ και η σύλληψη

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
17:58ΕΘΝΙΚΑ

Ίμια 30 χρόνια μετά: Οι Τούρκοι κομάντος πλήρωσαν από την τσέπη τους τα καύσιμα του σκάφους τους

22:15ΚΑΙΡΟΣ

Νέο έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού: Ισχυρές βροχές και πυκνές χιονοπτώσεις τις επόμενες ώρες

13:47ΚΑΙΡΟΣ

Καλλιάνος, Αρναούτογλου, Τσατραφύλλιας προειδοποιούν για την κακοκαιρία: «Δεν έχει τελειώσει»

17:36ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Στίβεν Χόκινγκ: Η ζοφερή προειδοποίησή του για την τεχνητή νοημοσύνη πριν από 12 χρόνια

21:58ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Δολοφονία 27χρονου στη Νέα Πέραμο: Βίντεο ντοκουμέντο από τη στιγμή της αρπαγής του

21:12ΕΛΛΑΔΑ

Βιολάντα: Εγκρίθηκε επιχορήγηση εκατομμυρίων λίγο πριν την τραγωδία - Τα 7 μοιραία λάθη

10:24ΕΘΝΙΚΑ

Ίμια, 30 χρόνια μετά - Πιλότος F4 αποκαλύπτει: Απογειωθήκαμε για να χτυπήσουμε Σμύρνη, Ίμια και Τουρκία

02:38LIFESTYLE

Survivor 2026: Ο Gio Kay αποχώρησε οικειοθελώς από το ριάλιτι επιβίωσης

21:24ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μητσοτάκης: Με διάγγελμα ανοίγει αύριο τα χαρτιά του για τη συνταγματική αναθεώρηση - Τα βασικά άρθρα που θα προτείνει να αλλάξουν

14:31ΚΟΣΜΟΣ

Αυστραλία: Ένα χωριό με... πέντε κατοίκους βγήκε προς πώληση, προκαλώντας την οργή των ντόπιων

23:29ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

ΑΕΚ – Ολυμπιακός 1-1: «Έκλεψε» βαθμό με… VARίσιο πέναλτι στο 16ο λεπτό των καθυστερήσεων!

22:35ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Τζακ ποτ στο Τζόκερ: Πόσα χρήματα θα μοιράσει στην κλήρωση της Τρίτης

15:10ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ο Νίκος Δένδιας στα αποκαλυπτήρια του ανδριάντα του Καποδίστρια στην Αργυρούπολη

21:49LIFESTYLE

Melania: Λαμπερή πρεμιέρα του ντοκιμαντέρ στην Αθήνα - «Ο Τραμπ θα έρθει στην Ελλάδα» αποκάλυψε η Κίμπερλι Γκιλφόιλ

13:28ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κωνσταντοπούλου για το ότι έκανε μήνυση νύχτα: Πώς το έμαθε ο Γεωργιάδης - Έχει ειδική μεταχείριση

15:55ΚΟΣΜΟΣ

Σκληρό βίντεο: Η ανατριχιαστική selfie της σκιέρ πριν λεοπάρδαλη του χιονιού της κατακρεουργήσει το πρόσωπο

01:18ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Νέο χτύπημα Καρυστιανού κατά Τσίπρα: «Ιστορικά ντροπιαστική τεμενάδα» οι Πρέσπες

20:35ΕΛΛΑΔΑ

Έγγραφο αποδεικνύει ότι το Εργατικό Κέντρο Τρικάλων δεν είχε λάβει το πόρισμα ελέγχου του ΣΕΠΕ στη «Βιολάντα»

01:40ΚΟΣΜΟΣ

Κολομβία: Νεκρός από πνιγμό ο υπαρχηγός του μεγαλύτερου καρτέλ ναρκωτικών της χώρας

03:04ΚΑΙΡΟΣ

Έκτακτο Δελτίο ΕΜΥ: «Πορτοκαλί προειδοποίηση» – Υποβαθμίστηκε η κακοκαιρία – Οι περιοχές που πλήξει

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ