Κατερίνα Καραβάτου: Η επιστροφή, το μεγάλο στοίχημα και η διαδρομή μιας τηλεοπτικής survivor  

Η παρουσιάστρια συζητήθηκε έντονα και τώρα ετοιμάζεται για πρεμιέρα!

Κατερίνα Θεοδωροπούλου

Βρέθηκε στο επίκεντρο του τηλεοπτικού ρεπορτάζ, σχολιάστηκε, συζητήθηκε, ωστόσο εκείνη δεν έχασε τον έλεγχο και κράτησε χαμηλά τη μπάλα... Η Κατερίνα Καραβάτου επιστρέφει το Σάββατο 31 Ιανουαρίου, στις 08.50, στον ΑΝΤ1, με την εκπομπή «Σαββατοκύριακο παρέα» έχοντας στόχο να συνεχίσει την επιτυχημένη καλοκαιρινή της πορεία.

Η παρουσιάστρια, κάνοντας ένα break τους τέσσερις πρώτους μήνες της τηλεοπτικής χρονιάς, έρχεται στα γνώριμα λημέρια του καναλιού του Αμαρουσίου αναλαμβάνοντας το δύσκολο εγχείρημα της παρουσίασης της εκπομπής του Σαββατοκύριακου, που τα τελευταία χρόνια έχει σχολιαστεί έντονα. Μετά την απομάκρυνση της Ελένης Τσολάκη, η Κατερίνα Καραβάτου θα προσπαθήσει να φέρει αέρα ανανέωσης στην εν λόγω ζώνη και το στοίχημα θεωρείται μεγάλο και δύσκολο. Τα βλέμματα, άλλωστε, είναι στραμμένα πάνω της και η σύγκριση -όσο κι αν η ίδια προσπαθήσει να αποφύγει- είναι αναπόφευκτη.

Όλο αυτό το διάστημα, η παρουσιάστρια απέφυγε τις κάμερες και τις δηλώσεις, επιθυμώντας να είναι προσεκτική στις τοποθετήσεις της. Είχε αρκεστεί μόνο στις φράσεις: «Ξέρω πόσο δυσάρεστη μπορεί να είναι μια τέτοιου είδους κατάσταση… Είμαι στη διάθεση του σταθμού για να κάνω τα πράγματα τα οποία θα μου αναθέσουν, που έχουν να κάνουν με την πρότερη εμπειρία μου στην τηλεόραση».

Πλέον, η ώρα της πρεμιέρας πλησιάζει και η Κατερίνα θέλει να αφήσει ξανά τη δουλειά της να μιλήσει.

Κατερίνα Καραβάτου: Η πορεία μιας τηλεοπτικής survivor

Μετρώντας περισσότερα από είκοσι χρόνια, πλέον, στην τηλεοπτική αρένα, η Κατερίνα Καραβάτου έχει ζήσει από μεγάλες επιτυχίες μέχρι δύσκολες στιγμές στην TV καταφέρνοντας όμως πάντα να επιβιώσει. Ποτέ δεν δημιούργησε έριδες και εντάσεις, κρατώντας πάντα τον τίτλο της καλής συνεργάτιδας.

Η καριέρα της, παρά τις σπουδές της στο θέατρο, ξεκίνησε από τη Θεσσαλονίκη. Στις αρχές του 2000 άρχισε να εργάζεται ως ραδιοφωνική παραγωγός σε σταθμό της συμπρωτεύουσας με την Κλεοπάτρα Πατλάκη και τον Δημήτρη Σαράντο. Τη σεζόν 2004-2005, μετά την αποχώρηση της Ρούλας Κορομηλά από τον ALPHA, το κανάλι πρότεινε στους τρεις ραδιοφωνικούς παραγωγούς την παρουσίαση της πρωινής καθημερινής εκπομπής με κεντρική παρουσιάστρια την Καραβάτου. Η εκπομπή είχε τον τίτλο «Πρωινό Κους Κους». Την επόμενη σεζόν, μετά την μεταγραφή της Ελένης Μενεγάκη στο κανάλι, η εκπομπή μετακινήθηκε στην μεσημεριανή ζώνη με τίτλο «Κους Κους το μεσημέρι».

Η επιτυχία που ήρθε ήταν απρόβλεπτη και γιγαντιαία. Για έξι σεζόν, η εκπομπή είχε αποκαλυπτικά ρεπορτάζ, αποκλειστικές συνεντεύξεις, καυτές και επίκαιρες ειδήσεις, νέα από τον λαμπερό κόσμο της σόουμπιζ, ζωντανές συνδέσεις με πρόσωπα που θα πρωταγωνιστήσουν, άμεση καταγραφή γεγονότων που θα προκαλέσουν συζητήσεις. «Η Κατερίνα Καραβάτου, με την ευγένεια, την εμπειρία και το ταλέντο της κρατά καθημερινά τους τηλεθεατές σε εγρήγορση», περιέγραφαν δημοσιεύματα της εποχής. Τις σεζόν 2009-2011, ανέλαβε και την παρουσίαση του ριάλιτι σχέσεων με τίτλο «Μια νύφη για τον γιο μου», στην prime time του ίδιου σταθμού.

Το επαγγελματικό διαζύγιο με τον ALPHA ήρθε κάπως «βίαια», αφού το «Κους Κους» εξαφανίστηκε από τον χάρτη λόγω της μετακίνησης της Ελένης Μενεγάκη στη μεσημεριανή ζώνη. Λίγο καιρό μετά, το 2013, επέστρεψε για να συμπαρουσιάσει την εκπομπή «Μες στην καλή χαρά» με την Κωνσταντίνα Σπυροπούλου.

Σε μια κίνηση ματ, στα μέσα του 2014, η Κατερίνα Καραβάτου εντάχθηκε στο δυναμικό του Epsilon, που εκείνη την εποχή έστηνε από λευκό χαρτί ένα μεγαλόπνοο εγχείρημα με πλήρως ανταγωνιστικό πρόγραμμα. Η παρουσιάστρια ένωσε τις δυνάμεις της με τον τότε σύζυγό της, Κρατερό Κατσούλη, και δημιούργησαν ένα από τα πιο επιτυχημένα δίδυμα παρουσίασης με την εκπομπή «Στα καλά καθούμενα». Η εξαιρετική απήχηση που είχε, το 2015, έκανε τη διοίκηση του Epsilon να τους μετακινήσει στο καθημερινό πρωινό πρόγραμμα με την εκπομπή «Έτοιμο το πρωινό». Εκεί, όμως, τα πράγματα δεν πήγαν καθόλου καλά. Μετά από μία ταραχώδη φάση αντιδικίας με τη διοίκηση του καναλιού, η εκπομπή διακόπηκε τον Ιανουάριο του 2016 και οι δύο παρουσιαστές οδηγήθηκαν στα δικαστήρια προσπαθώντας να δικαιωθούν βάσει του συμβολαίου τους.

Τα καλύτερα δεν είχαν έρθει ακόμα για την Κατερίνα Καραβάτου! Τον Οκτώβριο του 2017 η παρουσιάστρια, με τον Κρατερό Κατσούλη, μπήκε στο δυναμικό του STAR και για πρώτη φορά στην καθημερινή πρωινή ζώνη η εκπομπή «Στη φωλιά των Κου Κου» κατακτούσε τη μία πρωτιά μετά την άλλη. Παρά την πολύ καλή πορεία της εκπομπής και τα πραγματικά επιτυχημένα χρόνια που διένυσε στο κανάλι, πρώτο το επαγγελματικό και μετέπειτα το προσωπικό διαζύγιό της με τον Κρατερό Κατσούλη οδήγησαν και στο τέλος της κοινής τους διαδρομής στην πρωινή ζώνη του καναλιού.

Αμέσως μετά την αποχώρησή της από το STAR, η Κατερίνα Καραβάτου βρήκε επαγγελματική στέγη στο MEGA παρουσιάζοντας την εκπομπή «Τι λες τώρα». Η εκπομπή είχε να αντιμετωπίσει ισχυρούς αντιπάλους και πάνω από όλα το ήδη χτισμένο «Καλύτερα δε γίνεται» της Ναταλίας Γερμανού, με αποτέλεσμα η σύμπραξη με το νέο Μεγάλο Κανάλι να διαρκέσει μόλις μία σεζόν. Λίγα πριν απ’ τα Χριστούγεννα του 2022, η Κατερίνα Καραβάτου μετακόμισε επαγγελματικά στον ΣΚΑΪ. Ανέλαβε για πρώτη φορά στην καριέρα της να παρουσιάσει ένα format. Το «My Style Rocks» έφτασε στα χέρια της και τελικά αποδείχτηκε πως της ταίριαξε... γάντι. Δεν είναι, άλλωστε, τυχαίο ότι μετά της ανατέθηκε και το «Power Of Love».

Η μετακίνησή της στον ΑΝΤ1, το περσινό καλοκαίρι, η επιτυχία που σημείωσε και η ανανέωση της συνεργασίας τους, φαίνεται ότι ανοίγει έναν νέο δρόμο στην καριέρα της. Η Κατερίνα Καραβάτου θα δώσει σίγουρα τη δική της πνοή στη ζώνη του Σαββατοκύριακου, θα παίξει όπως ξέρει απέναντι στον ανταγωνισμό και ο νικητής θα φανεί στο χειροκρότημα!

