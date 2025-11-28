ANT1: Η «εμμονή» με την Τσολάκη, η Καραβάτου και οι σκέψεις για ηχηρές επιστροφές

Απολύτως κανένας συμμετέχοντας στο φετινό τηλεοπτικό παιχνίδι δεν μπορεί να αμφισβητήσει ότι ο ανταγωνισμός είναι αδυσώπητος και οι τονωτικές ενέσεις ή οι μικρές αλλαγές υποχρεωτικές. Ο ANT1, ένα από τα κανάλια που ξέρει καλά τι εστί μαραθώνιος, έχει τα αντανακλαστικά να δράσει άμεσα και σωστά.

Έτσι λοιπόν, τα στελέχη έχουν αρχίσει ήδη να ρίχνουν στο τραπέζι ιδέες και σκέψεις για το δεύτερο μισό της τρέχουσας σεζόν, αλλά και για την επόμενη χρονιά. Εκτός από το νέο σόου με τη Ζέτα Μακρυπούλια, το «Dragon's Den» και τα πρότζεκτ με τις ανακαινίσεις και ενοικιάσεις σπιτιών, βάζει στη λίστα του δύο ακόμη γνώριμα φορμάτ.

Το ένα είναι το «Κάτι ψήνεται», που έχει παρουσιαστεί με επιτυχία στο παρελθόν. Οι αντενικοί σκέφτονται να το επαναφέρουν, χωρίς παρουσιαστή για την ώρα όσο κι αν πολλοί λένε ότι θα ταίριαζε στην Κατερίνα Καραβάτου. Η παρουσιάστρια, φυσικά και βρίσκεται στο δυναμικό του Αμαρουσίου, όμως ακόμη δεν έχει «κλειδώσει» σε κάτι συγκεκριμένο.

Τις τελευταίες ημέρες, υπάρχουν σενάρια για την επιστροφή του «Your Face Sounds Familiar», ενός σόου που άφησε εποχή στην TV. Και το συγκεκριμένο φορμάτ πρωταγωνιστεί στο μυαλό των στελεχών και δεν είναι τυχαίο που -πριν από δύο χρόνια- προσπάθησαν να το βγάλουν στον αέρα. Τώρα, το μελετούν ξανά και βολιδοσκοπούν πρόσωπα.

Ενδιαφέρον έχει και το τι συμβαίνει με την Ελένη Τσολάκη, αν και την καλύτερη απάντηση φαίνεται ότι έδωσε η στενή της συνεργάτιδα και «μετρ» στα τηλεοπτικά, Αφροδίτη Γραμμέλη. «Αυτή η εμμονή με την εκπομπή μας φέτος, εμένα με τρελαίνει. Άλλαξε ένας συνεργάτης μας, δεν είναι θέμα τώρα αυτό για να το υπεραναλύσουμε». Μετά την αποχώρηση της αρχισυντάκτριας από την εκπομπή «Πρωινό Σαββατοκύριακο», φούντωσαν οι φήμες ότι θα ακολουθούσουν κι άλλες αλλαγές. Η αλήθεια είναι ότι το κανάλι στηρίζει την παρουσιάστρια και όλοι μαζί, σαν ομάδα, προσπαθούν να «πειράξουν» πράγματα στη σκαλέτα για να ανέβουν τα ποσοστά. Άλλωστε, όλα στην TV θέλουν χρόνο και χώρο.

Το μόνο βέβαιο είναι ότι ο ANT1 βρίσκεται σε μία παραγωγική φάση και οι εκπλήξεις δεν θα απουσιάσουν.

Διαβάστε επίσης