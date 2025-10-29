ANT1: Ανανέωσε την συνεργασία του με την Κατερίνα Καραβάτου

Η συνεργασία τους, το καλοκαίρι, έθεσε γερά θεμέλια στην επαγγελματική τους σχέση και έφερε υψηλά ποσοστά. Η Κατερίνα Καραβάτου παραμένει στον ANT1 και το κανάλι εξέδωσε επίσημη ανακοίνωση.

«Ο ΑΝΤ1 ανανεώνει, με ιδιαίτερη χαρά, την επιτυχημένη συνεργασία του με την Κατερίνα Καραβάτου. Η αγαπημένη παρουσιάστρια, που έχει ξεχωρίσει για το ταλέντο, τον επαγγελματισμό, την αμεσότητα και τη συναισθηματική της ευφυΐα, έρχεται να ενισχύσει περαιτέρω το δυνατό ψυχαγωγικό πρόγραμμα του σταθμού. Με πολυετή πορεία στην τηλεόραση και ξεχωριστό επικοινωνιακό χάρισμα, η Κατερίνα Καραβάτου προχωρά μαζί με τον ΑΝΤ1 με κοινό στόχο την ποιοτική και σύγχρονη ψυχαγωγία», αναφέρεται.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η παρουσιάστρια θα βγει στον αέρα με νέα εκπομπή το δεύτερο μισό της χρονιάς χωρίς να έχουν δοθεί περισσότερες λεπτομέρειες.

Διαβάστε επίσης