Κατερίνα Καραβάτου: Τίτλοι τέλους για το «Καλοκαίρι Παρέα» με δάκρυα

Έπειτα από δυόμιση μήνες καθημερινής τηλεοπτικής παρουσίας, η Κατερίνα Καραβάτου αποχαιρέτησε τους τηλεθεατές του ΑΝΤ1 την Παρασκευή και η εκπομπή «Καλοκαίρι Παρέα» έριξε αυλαία.

Συγκινημένη και ευγνώμων για όσα έζησε τηλεοπτικά, ευχαρίστησε τον Θοδωρή Κυριακού και τα στελέχη του Αμαρουσίου, ενώ ιδιαίτερη μνεία έκανε στην ομάδα της. «Εμείς οι δύο ήταν γραπτό να συναντηθούμε και να δουλέψουμε μαζί. Το πιστεύω, είσαι σοβαρή δύναμη, αισθανόμουν τη μεγαλύτερη ασφάλεια του κόσμου, έχοντας εσένα στο πλάι μου. Ευχαριστώ για όλα. Ήταν πολύ μεγάλη μου τιμή και χαρά αυτό το πράγμα, όλη αυτή η συνεργασία εδώ», είπε η Κατερίνα Καραβάτου με δάκρυα στα μάτια.

«Εγώ θα σου πω ότι έφερες το φως στη ζωή μου και τη δουλειά μου και το είχα ανάγκη. Το είχα πάρα πολύ ανάγκη και δεν το περίμενα. Θέλω να είμαι μαζί σου και δεν με νοιάζουν, ούτε οι καρέκλες, ούτε τα πλατό, ούτε οι εκπομπές. Θέλω να είμαι από εδώ και στο εξής μαζί σου στη ζωή γιατί δεν είναι εύκολο να συναντήσεις ανθρώπους που θα σε κάνουν να νιώσεις όπως εσύ… Αυτά ήταν και κάποια πράγματα που συμβαίνουν λίγο μαγικά. Ήταν η καλύτερη συνεργασία της ζωής μου», είπε η Αφροδίτη Γραμμέλη.

«Ευχαριστώ πάρα πολύ όλους σας. Είμαι πάρα πολύ τυχερός άνθρωπος, δεν έχω λόγια. Αυτή η φάση εδώ, αυτό το καλοκαίρι παρέα, αυτοί οι μήνες, με έκαναν να ελπίζω για τον κόσμο. Συνήθως, πιστεύεις ότι μόνο το κακό ή οι άνθρωποι που μιλάνε άσχημα, ή κάνουν τους άλλους να φοβούνται, ότι μόνο αυτοί μπορούν να πετύχουν. Δεν είναι έτσι…», είπε στο φινάλε της εκπομπής η Κατερίνα Καραβάτου.

