ΑΝΤ1: Το στοίχημα της πρωινής ζώνης με Στάθη-Λιάγκα και το μέλλον της Κατερίνας Καραβάτου

Η σεζόν ξεκινά με μεγάλο ενδιαφέρον για τον ΑΝΤ1 και τους τηλεαστέρες του…

Κατερίνα Θεοδωροπούλου

ΑΝΤ1: Το στοίχημα της πρωινής ζώνης με Στάθη-Λιάγκα και το μέλλον της Κατερίνας Καραβάτου
Αρχείου - Eurokinissi
LIFESTYLE
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Με το δεξί και με μία πολυαναμενόμενη ανακοίνωση μπήκε ο Σεπτέμβριος για τον ΑΝΤ1, αφού χθες γνωστοποιήθηκε με κάθε επισημότητα η συνεργασία με τον Παναγιώτη Στάθη. Ο δημοσιογράφος περνά το κατώφλι του Αμαρουσίου για να αναλάβει τη νέα εποχή του «Καλημέρα Ελλάδα», με την Άννα Λιβαθυνού στο πλευρό του.

Οι προετοιμασίες είναι πυρετώδεις και, σύμφωνα με πληροφορίες, η πρεμιέρα θα γίνει είτε στις 8 είτε στις 15 Σεπτεμβρίου όπου θα βγει στον αέρα και το ανανεωμένο «Πρωινό». Ο Γιώργος Λιάγκας έρχεται με νέα ομάδα και πολλές προσδοκίες, προκειμένου να κατακτήσει την κορυφή, σε νέα ώρα. Ο οικοδεσπότης του infotainment μαγκαζίνο θα πλαισιώνεται από τους Γιώτα Κηπουρού, Πάνο Κατσαρίδη, Δέσποινα Καμπούρη και από τις «κολόνες» της εκπομπής Φωτεινή Πετρογιάννη και Τάσο Τεργιάκη. Ο Ποσειδώνας Γιαννόπουλος θα έχει ρόλο σχολιαστή, ενώ στο team θα βρίσκεται και ο Σταύρος Μπαλάσκας. Τα στελέχη πιστεύουν πολύ στο στοίχημα της πρωινής ζώνης και στα όσα σχεδίασαν με στρατηγικές κινήσεις.

Μεγάλο ερώτημα παραμένει το τι θα συμβεί με την Κατερίνα Καραβάτου. Η παρουσιάστρια όχι μόνο πέτυχε τον στόχο της στην καλοκαιρινή αρένα, αλλά απέδειξε ότι η ευγένειά της, ο επαγγελματισμός της και το επικοινωνιακό της χάρισμα, είναι το τέλειο πακέτο για την επιτυχία μιας εκπομπής. Σύμφωνα με τον μέχρι τώρα προγραμματισμό, το μαγκαζίνο «Καλοκαίρι παρέα» ολοκληρώνεται στις 12 Σεπτεμβρίου και η οικοδέσποινα με τους ιθύνοντες ήδη βρίσκονται σε συζητήσεις προκειμένου να δουν πώς θα συνεχίσουν τη συνεργασία τους. Το πρόσημο φυσικά και είναι θετικό, ωστόσο αυτή τη στιγμή η ενεργοποίηση της μεσημεριανής ζώνης του Σαββατοκύριακου -που ήταν μία αρχική σκέψη για την Κατερίνα Καραβάτου- δεν είναι προτεραιότητα.

Τις προσεχείς εβδομάδες και, αφού κάνουν πρώτη επίσημη τα προγράμματα της καθημερινής αρένας, το τοπίο θα αρχίσει να ξεκαθαρίζει.

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
06:57ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στην Κόρινθο: Νεκρός ο 22χρονος που μεταφέρθηκε μαχαιρωμένος στο νοσοκομείο Κορίνθου

06:46ΕΛΛΑΔΑ

Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα Τρίτη 2 Σεπτεμβρίου

06:40LIFESTYLE

ΑΝΤ1: Το στοίχημα της πρωινής ζώνης με Στάθη-Λιάγκα και το μέλλον της Κατερίνας Καραβάτου

06:36ΜΠΑΣΚΕΤ

Eurobasket 2025: Με τη Βοσνία για την πρωτιά η Ελλάδα και το βλέμμα στον 4ο όμιλο - Το τηλεοπτικό πρόγραμμα

06:32ΕΛΛΑΔΑ

«Πονοκέφαλος» το κόστος των σχολικών: «1.200 ευρώ για να ξεκινήσει ένα παιδί να περάσει την πόρτα του σχολείου»

06:28ΚΟΣΜΟΣ

Sky News: Πώς ερμηνεύουν οι αναλυτές τη συνάντηση Πούτιν, Μόντι και Σι Τζινπίνγκ

06:27ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ: Η Ινδία προσφέρθηκε να μειώσει τους δασμούς στα αμερικανικά προϊόντα στο μηδέν

06:24ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Τέσσερα χρόνια χωρίς τον Μίκη Θεοδωράκη: «Ο τελευταίος ανένταχτος επαναστάτης που ήθελε τους Έλληνες ενωμένους»

06:20ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Όλα τα μάτια στραμμένα στον Τσίπρα: Τι λένε τα τελευταία σενάρια, πώς αντιδρούν τα κόμματα και η περίπλοκη θέση του ΣΥΡΙΖΑ

06:16ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Διμέτωπος της κυβέρνησης κατά Ανδρουλάκη και Τσίπρα

06:12ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΔΕΘ: «Κλειδώνουν» μέτρα για πολύτεκνους και οικογένειες με παιδιά - Έρχονται αλλαγές στο αφορολόγητο

06:08ΚΟΣΜΟΣ

Ήταν το πρόβλημα στο GPS στο αεροσκάφος της Φον ντερ Λάιεν μόνο η αρχή; Η προ ημερών προειδοποίηση και η ασφάλεια των ευρωπαϊκών πτήσεων

06:04ΕΛΛΑΔΑ

Θέρμη: Ερευνούν αν η 45χρονη οδηγός της Porsche έκανε κόντρες με άλλο όχημα - Τι λέει στο Newsbomb ο δικηγόρος της 26χρονης

06:00ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Μαφία της Κρήτης: Ο ύποπτος ρόλος του αρχιμανδρίτη, ο νοσοκομειακός και οι επόμενες συλλήψεις

05:54ΕΛΛΑΔΑ

Κόρινθος: Στο νοσοκομείο 22χρονος με τραύματα από μαχαίρι στο λαιμό – Μάχη για να κρατηθεί στη ζωή

05:46ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Νέο κύμα ζέστης – Με μελτέμια και άνοδο της θερμοκρασίας η Τρίτη – Πότε θα επιστρέψουν οι βροχές

05:32ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 2 Σεπτεμβρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

05:16ΚΟΣΜΟΣ

Ασύλληπτη τραγωδία στο Σουδάν: Κατολίσθηση ισοπέδωσε χωριό – Τουλάχιστον 1.000 νεκροί

04:54WHAT THE FACT

Τα σημαντικότερα γεγονότα που σημειώθηκαν σαν σήμερα 2 Σεπτεμβρίου

04:28ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά: Ο χάρτης πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς για την Τρίτη 2 Σεπτεμβρίου

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
06:57ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στην Κόρινθο: Νεκρός ο 22χρονος που μεταφέρθηκε μαχαιρωμένος στο νοσοκομείο Κορίνθου

06:00ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Μαφία της Κρήτης: Ο ύποπτος ρόλος του αρχιμανδρίτη, ο νοσοκομειακός και οι επόμενες συλλήψεις

21:03ΚΟΣΜΟΣ

Αρχαιολόγοι ανακάλυψαν τοιχογραφία του Χριστού να θεραπεύει άρρωστους σε οικισμό όασης της Αιγύπτου

01:22ΚΟΣΜΟΣ

Φρίκη στη Νιγηρία: Εξαγριωμένοι μουσουλμάνοι έκαψαν ζωντανή μια γυναίκα – Την κατηγόρησαν για βλασφημία

06:36ΜΠΑΣΚΕΤ

Eurobasket 2025: Με τη Βοσνία για την πρωτιά η Ελλάδα και το βλέμμα στον 4ο όμιλο - Το τηλεοπτικό πρόγραμμα

06:08ΚΟΣΜΟΣ

Ήταν το πρόβλημα στο GPS στο αεροσκάφος της Φον ντερ Λάιεν μόνο η αρχή; Η προ ημερών προειδοποίηση και η ασφάλεια των ευρωπαϊκών πτήσεων

01:00LIFESTYLE

Γιώργος Μαζωνάκης: «Ανησύχησα βρε παιδί μου…» – Το νέο μήνυμα του τραγουδιστή

06:40LIFESTYLE

ΑΝΤ1: Το στοίχημα της πρωινής ζώνης με Στάθη-Λιάγκα και το μέλλον της Κατερίνας Καραβάτου

06:32ΕΛΛΑΔΑ

«Πονοκέφαλος» το κόστος των σχολικών: «1.200 ευρώ για να ξεκινήσει ένα παιδί να περάσει την πόρτα του σχολείου»

06:04ΕΛΛΑΔΑ

Θέρμη: Ερευνούν αν η 45χρονη οδηγός της Porsche έκανε κόντρες με άλλο όχημα - Τι λέει στο Newsbomb ο δικηγόρος της 26χρονης

02:22WHAT THE FACT

Σιδερώνετε συχνά; Οι ειδικοί προειδοποιούν πώς πρέπει να το σταματήσετε - Οι λόγοι

07:11ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Η πρόβλεψη Αρναούτογλου για τη νέα εβδομάδα - Πότε θα «χτυπήσει» η αστάθεια

10:29ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Τι φέρνει για τον φετινό και τους επόμενους χειμώνες το φαινόμενο solar minimum

14:36ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Κρήτη: Αυτός είναι ο εγκέφαλος της εγκληματικής οργάνωσης

05:16ΚΟΣΜΟΣ

Ασύλληπτη τραγωδία στο Σουδάν: Κατολίσθηση ισοπέδωσε χωριό – Τουλάχιστον 1.000 νεκροί

20:35ΕΛΛΑΔΑ

Μαφία της Κρήτης: Τις 90 θα φτάσουν οι συλλήψεις - Κληρικός ζητούσε να ξυλοκοπήσουν άτομα με τα οποία είχε διαμάχη

21:38LIFESTYLE

Σταμάτης Γονίδης: Αποχώρησε από το σχήμα με τον Γιάννη Πλούταρχο - «Θα έπρεπε να σέβονται την ιστορία μου»

21:40ΕΛΛΑΔΑ

Ρόδος: Χειροπέδες σε οδηγό μηχανής που έτρεχε με 200 χιλιόμετρα την ώρα - Βίντεο από την καταδίωξη

06:12ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΔΕΘ: «Κλειδώνουν» μέτρα για πολύτεκνους και οικογένειες με παιδιά - Έρχονται αλλαγές στο αφορολόγητο

06:20ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Όλα τα μάτια στραμμένα στον Τσίπρα: Τι λένε τα τελευταία σενάρια, πώς αντιδρούν τα κόμματα και η περίπλοκη θέση του ΣΥΡΙΖΑ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ