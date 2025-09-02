ΑΝΤ1: Το στοίχημα της πρωινής ζώνης με Στάθη-Λιάγκα και το μέλλον της Κατερίνας Καραβάτου

Με το δεξί και με μία πολυαναμενόμενη ανακοίνωση μπήκε ο Σεπτέμβριος για τον ΑΝΤ1, αφού χθες γνωστοποιήθηκε με κάθε επισημότητα η συνεργασία με τον Παναγιώτη Στάθη. Ο δημοσιογράφος περνά το κατώφλι του Αμαρουσίου για να αναλάβει τη νέα εποχή του «Καλημέρα Ελλάδα», με την Άννα Λιβαθυνού στο πλευρό του.

Οι προετοιμασίες είναι πυρετώδεις και, σύμφωνα με πληροφορίες, η πρεμιέρα θα γίνει είτε στις 8 είτε στις 15 Σεπτεμβρίου όπου θα βγει στον αέρα και το ανανεωμένο «Πρωινό». Ο Γιώργος Λιάγκας έρχεται με νέα ομάδα και πολλές προσδοκίες, προκειμένου να κατακτήσει την κορυφή, σε νέα ώρα. Ο οικοδεσπότης του infotainment μαγκαζίνο θα πλαισιώνεται από τους Γιώτα Κηπουρού, Πάνο Κατσαρίδη, Δέσποινα Καμπούρη και από τις «κολόνες» της εκπομπής Φωτεινή Πετρογιάννη και Τάσο Τεργιάκη. Ο Ποσειδώνας Γιαννόπουλος θα έχει ρόλο σχολιαστή, ενώ στο team θα βρίσκεται και ο Σταύρος Μπαλάσκας. Τα στελέχη πιστεύουν πολύ στο στοίχημα της πρωινής ζώνης και στα όσα σχεδίασαν με στρατηγικές κινήσεις.

Μεγάλο ερώτημα παραμένει το τι θα συμβεί με την Κατερίνα Καραβάτου. Η παρουσιάστρια όχι μόνο πέτυχε τον στόχο της στην καλοκαιρινή αρένα, αλλά απέδειξε ότι η ευγένειά της, ο επαγγελματισμός της και το επικοινωνιακό της χάρισμα, είναι το τέλειο πακέτο για την επιτυχία μιας εκπομπής. Σύμφωνα με τον μέχρι τώρα προγραμματισμό, το μαγκαζίνο «Καλοκαίρι παρέα» ολοκληρώνεται στις 12 Σεπτεμβρίου και η οικοδέσποινα με τους ιθύνοντες ήδη βρίσκονται σε συζητήσεις προκειμένου να δουν πώς θα συνεχίσουν τη συνεργασία τους. Το πρόσημο φυσικά και είναι θετικό, ωστόσο αυτή τη στιγμή η ενεργοποίηση της μεσημεριανής ζώνης του Σαββατοκύριακου -που ήταν μία αρχική σκέψη για την Κατερίνα Καραβάτου- δεν είναι προτεραιότητα.

Τις προσεχείς εβδομάδες και, αφού κάνουν πρώτη επίσημη τα προγράμματα της καθημερινής αρένας, το τοπίο θα αρχίσει να ξεκαθαρίζει.