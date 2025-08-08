Κατερίνα Καραβάτου για Αντώνη Σαμαρά: «Σεβόμενοι την κατάσταση δεν θα επεκταθούμε καθόλου»

Ο Αντώνης Σαμαράς και η οικογένειά του βιώνουν ανείπωτη θλίψη, μετά τον ξαφνικό θάνατο της κόρης του, Λένας Σαμαρά, σε ηλικία 34 ετών. Η τραγική απώλεια σημειώθηκε το βράδυ της Πέμπτης 7 Αυγούστου.

Τη δυσάρεστη είδηση παρουσίασε στον τηλεοπτικό αέρα η Κατερίνα Καραβάτου μέσα από την εκπομπή «Καλοκαίρι Παρέα», εμφανώς συγκινημένη, επισημαίνοντας πως δεν θα υπάρξει καμία επίσημη ενημέρωση για τις συνθήκες του θανάτου της.

«Δυστυχώς θα ξεκινήσω την εκπομπή με μια πάρα πολύ δυσάρεστη είδηση. Κανείς δεν θέλει να γίνεται μεταφορέας τέτοιων ειδήσεων. Βέβαια, δεν είναι η είδηση το σημαντικό αλλά το τραγικό περιστατικό. Ξαφνικά έφυγε χθες από τη ζωή σε ηλικία 34 ετών η κόρη του Αντώνη Σαμαρά» ανέφερε αρχικά η Κατερίνα Καραβάτου.

«Με απόλυτο σεβασμό προς την οικογένεια δεν θα προχωρήσουμε σε άλλες πληροφορίες. Σε αυτές τις ειδήσεις δεν χωράνε κομματικά» είπε με τη σειρά του ο Νίκος Μισίρης.

«Κοινός τόπος σε όλες αυτές τις ανακοινώσεις είναι ότι δεν υπάρχουν λόγια για αυτή την τραγωδία, την οδύνη και για τη θλίψη. Το ίδιο αισθανόμαστε και εμείς. Εκφράζουμε τα συλλυπητήρια μας, τα βαθύτατα συλλυπητήρια μας στην οικογένεια της Λένας Σαμαρά και τους ευχόμαστε δύναμη και κουράγιο. Σεβόμενοι την κατάσταση της οικογένειας, δεν πρόκειται ούτως ή άλλως να επεκταθούμε καθόλου. Είναι μια δική τους θέση, τοποθέτηση και θέλω, το οποίο θα γίνει απολύτως σεβαστό, όπως όλοι μας θα πράτταμε» τόνισε η παρουσιάστρια.