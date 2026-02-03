Survivor: Οι οικειοθελείς αποχωρήσεις μέσα σε ένα μήνα και η επόμενη μέρα

Τι συμβαίνει στον Άγιο Δομίνικο;

Κατερίνα Θεοδωροπούλου

Ένα μήνα στον τηλεοπτικό αέρα συμπληρώνει το ριάλιτι επιβίωσης Survivor και τα στελέχη είναι ικανοποιημένα από τη μέχρι τώρα πορεία. Μπορεί τα 20άρια των πρώτων ημερών να μην συνεχίστηκαν μετά την εμφάνιση του «MasterChef» και της μυθοπλασίας, όμως το φορμάτ έχει «κλειδώσει» σε διψήφιο νούμερο και γίνεται trend στο X.

Ωστόσο, οι παίκτες φαίνεται ότι δυσκολεύονται με τις αντιξοότητες που βιώνουν και αρκετοί αποχωρούν οικειοθελώς, είτε για λόγους υγείας είτε για λόγους δυνάμεων.

Στο χθεσινό επεισόδιο είδαμε την Εβελίνα Λυκούδη να αποχωρεί οικειοθελώς από το «Survivor», τονίζοντας ότι δεν είναι εύκολες οι συνθήκες που καλούνται να ζήσουν οι παίκτες. «Εδώ και 26 μέρες τρεφόμαστε μόνο με λίγο ρύζι και δύο πιτάκια. Δεν είναι εύκολο αυτό που ζούμε. Ο καθένας που μας βλέπει από το σπίτι δεν μπορεί να το ζήσει αυτό. Δεν θέλω να περιμένω μέχρι την Τρίτη για να μονομαχήσω. Αν ερχόμουν στη μονομαχία, θα τα παρατούσα. Οπότε θέλω να φύγω τώρα», είπε χαρακτηριστικά.

Πριν από λίγα 24ώρα, τον ίδιο δρόμο ακολούθησε ο Gio. «Το Survivor ήταν από τις καλύτερες εμπειρίες της ζωής μου. Θα το θυμάμαι μία ζωή αυτό το πράγμα. Πέρασα πάρα πολύ ωραία. Ολη η φάση εδώ ήταν εξαιρετική και γούσταρα πάρα πολύ. Θα κρατήσω αυτό το οικογενειακό συναίσθημα της ομάδας που είχαμε. Αυτό έχω πολλά χρόνια να το νιώσω. Πιστεύω ότι τα παιδιά πάντα θα νιώθουν ότι τους λείπει ο Gio», είπε κατά την οικειοθελή αποχώρησή του.

Οικειοθελώς έφυγε και ο Γιάννης Στίνης, λόγω ενός τραυματισμού. «Ο Γιάννης Στίνης είχε έναν τραυματισμό, που ήταν πιο σοβαρός από ότι νομίζαμε. Δυστυχώς έχει ένα διπλό κάταγμα στο πόδι του που θα χρειαστεί έναν χρόνο αποκατάστασης τουλάχιστον δύο μηνών και δυστυχώς δεν θα συνεχίσει στο Survivor», ανακοίνωσε ο Γιώργος Λιανός για τον παίκτη που αποχώρησε.

Για λόγους υγείας είχε αποχωρήσει η Ελισάβετ Σεκερτζή. «Η Ελισάβετ, όπως και ο Gio, το χθεσινό βράδυ το πέρασε στην κλινική. Αντιμετώπισε ένα ιατρικό θέμα και οι γιατροί ήταν ξεκάθαροι. Η Ελισάβετ δεν μπορεί να συνεχίσει στο Survivor» είπε ο Γιώργος Λιανός.

«Αλήθεια, στεναχωριέμαι πάρα πολύ που φεύγω, αλλά επειδή έχω πάρα πολλά με την υγεία μου και επειδή με ταλαιπωρεί πάρα πολύ τις τελευταίες μέρες, και σήμερα πονάω πάρα πολύ, για αυτό αποφάσισα να φύγω και να δώσω την ευκαιρία στη Δήμητρα (σ.σ. Λιάγγα)», είπε η Φωτεινή Καλεύρα εγκαταλείποντας τη μονομαχία και αποχωρώντας οικειοθελώς.

Τα στελέχη του ΣΚΑΪ και η παραγωγή δεν θα μείνουν φυσικά με τα χέρια «σταυρωμένα». Καθώς θέλουν να κρατήσουν αμείωτο το ενδιαφέρον του κοινού, σκέφτονται να βάλουν νέους παίκτες στο «Survivor». Αυτό αποτελεί μία συνηθισμένη τακτική, αν θυμηθούμε και προηγούμενους κύκλους του ριάλιτι.

