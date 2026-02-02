Ελένη Βουλγαράκη: Ο Παπανώτας και η δημόσια στήριξη από τους παρουσιαστές

Η Ελένη Βουλγαράκη είναι το τηλεοπτικό πρόσωπο των ημερών…

Κατερίνα Θεοδωροπούλου

Ελένη Βουλγαράκη: Ο Παπανώτας και η δημόσια στήριξη από τους παρουσιαστές
LIFESTYLE
5'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Τις ισορροπίες μιας νέας καθημερινότητας προσπαθεί να βρει, τους τελευταίους μήνες, η Ελένη Βουλγαράκη. Η παρουσιάστρια, παρά τις τηλεοπτικές προτάσεις που δέχτηκε, αποφάσισε τη φετινή σεζόν να μην βρίσκεται σε εκπομπή προκειμένου να περνά αρκετό χρόνο στην Πορτογαλία, όπου μένει λόγω των ποδοσφαιρικών του υποχρεώσεων ο Φώτης Ιωαννίδης. Παράλληλα, πριν από λίγα 24ώρα, ανακοίνωσε ότι αποχωρεί και από τη ραδιοφωνική εκπομπή με τον Φάνη Λαμπρόπουλο ακριβώς για τον ίδιο λόγο.

Η εν λόγω απόφαση σχολιάστηκε από τις εκπομπές, με τον Δημήτρη Παπανώτα να δηλώνει στο «Happy Day»: «Είμαι εγώ τώρα αθλητής, έχω μια καριέρα που ξέρω ότι θα διαρκέσει λίγα χρόνια. Γιατί λίγα χρόνια διαρκούν οι καριέρες. Πόσα χρόνια έχει, 10; Νερό περνάνε. Και έχω να αλλάξω χώρα, σέρνω και από πίσω έναν άνθρωπο που έχει την καριέρα του και την παρατάει και σου φορτώνει και όλο αυτό, ενώ έχεις τα δικά σου. Πάρε μια οικιακή βοηθό να σε βοηθάει, τσιλημπούρδισε και δεξιά-αριστερά. Έχει και κούκλες η Πορτογαλία…».

Τις ημέρες που ακολούθησαν, η τοποθέτηση του πανελίστα σχολιάστηκε έντονα από τις εκπομπές με τους τηλεαστέρες να στηρίζουν την Ελένη Βουλγαράκη. Μάλιστα, ο ίδιος ο Παπανώτας, προχώρησε και σε ανάρτηση γράφοντας: «Πραγματικά θα ήθελα να βρείτε το απόσπασμα από το βίντεο όπου εγώ λέω ότι η Βουλγαράκη “του φορτώνεται” του φίλου της. Όπως γνωρίζουμε, ή θα έπρεπε να γνωρίζουμε, από την πρώτη δημοτικού, άλλο φορτώνομαι σε κάποιον, άλλο φορτώνω κάποιον. Του φορτώνω τα προβλήματά μου ή τα άγχη μου ή οτιδήποτε. Δέκα φορές είπατε ότι εγώ την κατηγόρησα ότι του φορτώνεται».

Τι είπαν οι παρουσιαστές

«Προσπαθώ να καταλάβω. Ήθελα να το ξαναδώ για να καταλάβω τι τον έπιασε τον Δημήτρη. Αλήθεια δε μπορώ να καταλάβω. Προσπαθώ να δω μήπως κάτι δεν καταλάβαμε. Πάρε μια οικιακή βοηθό να σε βοηθάει και τσιλημπούρδισε γιατί είναι κούκλες οι Πορτογαλέζες; Καταλαβαίνω ότι είναι χιουμοριστική η διάθεση αλλά είναι ένα πάρα πολύ άβολο χιούμορ. Καταρχάς να πούμε ότι η Ελένη δεν πήγε στην Πορτογαλία. Να ξεκινήσουμε από εκεί. Ξέρουμε, γιατί η Ελένη είναι δικός μας άνθρωπος, ότι ένιωθε πολλή πίεση από όλο αυτό το πράγμα και ήθελε να έχει μεγαλύτερη ελευθερία. Φυσικά και πηγαίνει στην Πορτογαλία, εκεί είναι το αγόρι της, είναι μια σοβαρή σχέση, αγαπιούνται πάρα πολύ και προσπαθούν όλο αυτό να το κάνουν να λειτουργήσει με απόσταση. Το να έχεις μια καθημερινή υποχρέωση, δεν άφηνε αυτό το περιθώριο στη σχέση αυτή. Όλο το υπόλοιπο εμένα με έκανε να νιώσω πάρα πολύ άβολα. Όχι για την Ελένη, γενικά για την τοποθέτηση και για τον σύντροφό της με έκανε να νιώσω άβολα…Δε μπορώ να καταλάβω πώς το είπε αυτό ο Δημήτρης», ήταν τα λόγια της Σίσσυς Χρηστίδου στην εκπομπή «Χαμογέλα και πάλι».

Η Κατερίνα Καινούργιου, στην εκπομπή «Super Κατερίνα», τη Δευτέρα», ανέφερε: «Δεν έπρεπε να το πει αυτό ο Δημήτρης, να είμαστε ειλικρινείς, επειδή είναι ο σταθμός μας δεν σημαίνει ότι σήμερα θα τα λέμε όλα τέλεια, να είμαστε αντικειμενικοί. Και δεν είναι και τέτοιος άνθρωπος ο Δημήτρης, τουλάχιστον αυτά τα χρόνια που τον ξέρω εγώ. Ο Δημήτρης δεν είναι σεξιστής. Ο Δημήτρης, που ξέρω εγώ τουλάχιστον αυτά τα χρόνια, δεν ξέρω γιατί έπεσε σε αυτό το τεράστιο λάθος. Ήταν πολύ άσχημο αυτό που ακούστηκε στον αέρα».

Ο Γιώργος Λιάγκας εξέφρασε τη στήριξή του στην Ελένη Βουλγαράκη εκφράζοντας τη διαφωνία του και με τη Σταματίνα Τσιμτσιλή. Συγκεκριμένα, ο παρουσιαστής του ANT1 είπε στο «Πρωινό»: «Εμένα θα μου έκανε εντύπωση να μην τα πει τα πράγματα αυτά ο Παπανώτας. Εμένα παιδιά αυτό που με τρομάζει και μου κάνει εντύπωση είναι η υποκρισία των γύρω. Είτε είναι στην ίδια εκπομπή, είτε σε άλλες εκπομπές. Είναι υποκρισία».

«Η Σταματίνα ποτέ, ποτέ δεν θεωρώ ότι θα ενίσχυε ή συμφωνεί με τις απόψεις του Παπανώτα. Ένα το κρατούμενο. Είναι μία ολοκληρωμένη παρουσιάστρια και χειρίζεται πάρα πολύ καλά τον λόγο…Από τη στιγμή που πήρε τέτοια έκταση το θέμα και έγινε στη δική της εκπομπή, και από τη στιγμή που ο ίδιος ο Δημήτρης βγήκε για ακόμα μία φορά και είπε ότι είμαστε όλοι τρελοί και δεν καταλάβαμε τι είπε, η παρουσιάστρια της εκπομπής που ναι μεν διαφώνησε αλλά όχι τόσο κάθετα, να βγει μετά και να πει “παιδιά, επειδή έγινε αυτό το θέμα στην εκπομπή μου, θέλω να πω αυτά”. Αυτό λέω εγώ θα περίμενα από τη Σταματίνα», πρόσθεσε ο Γιώργος Λιάγκας.

Η απάντηση της Ελένης Βουλγαράκη

«Ντροπιαστικό είναι να εκφράζεις δημόσια μισογυνιστικές απόψεις για κάτι που δεν σε αφορά και κανείς δεν σου ζήτησε. Και αντί για μια απλή συγγνώμη, ψάχνεις λέξεις για να δικαιολογηθείς. Κύριε Παπανώτα, ποιος ορίζει τι είναι σύγχρονο για μια γυναίκα; Γιατί εγώ θα συνεχίσω να δουλεύω –και πιο σκληρά απ’ όσο μέχρι σήμερα. Όμως ακόμη κι αν μια γυναίκα επέλεξε αλλιώς, πρέπει να αισθανθεί άσχημα; Να απολογηθεί; Οι κανονικές σχέσεις βασίζονται στην αγάπη, τη στήριξη και την κατανόηση. Αν αυτό για εσάς λέγεται “φορτώνω τα προβλήματά μου”, είναι πραγματικά λυπηρό. “Πάρε μια οικιακή βοηθό να σε βοηθάει, τσιλημπούρδισε και δεξιά-αριστερά” είπατε! Αυτό είναι η γυναίκα που αγκαλιάζει ένας άνδρας; Μια γυναίκα για να περνάει την ώρα του και να του κάνει τις δουλειές; Πίσω από ποιες λέξεις θα το κρύψετε αυτό που είπατε για να δικαιολογηθείτε; Αναρωτιέμαι», ήταν μεταξύ άλλων το μήνυμα της παρουσιάστριας.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
20:23ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Moltbook: Η πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης για AI χρήστες είναι γεγονός - Πώς λειτουργεί

20:13ΚΟΣΜΟΣ

Chevron: Σε τροχιά ανάπτυξης μπαίνει το κοίτασμα «Αφροδίτη» στην Κύπρο

20:01ΕΛΛΑΔΑ

Κακοκαιρία: Η θάλασσα βγήκε στη στεριά στους Λειψούς – Ισχυρή καταιγίδα έπληξε το νησί

19:57ΕΛΛΑΔΑ

Καραμπόλα τεσσάρων οχημάτων στον Κηφισό - Ουρές χιλιομέτρων στους δρόμους

19:56ΠΑΙΔΕΙΑ

Εθνικό Απολυτήριο: Το σχέδιο, το τέλος των πανελλαδικών, ο διάλογος και το χρονοδιάγραμμα

19:56LIFESTYLE

Ελένη Βουλγαράκη: Ο Παπανώτας και η δημόσια στήριξη από τους παρουσιαστές

19:45ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Ανακοίνωση της ΑΕΚ για τη διαιτησία Μάκελι: «Συνολικά 21 σοβαρά λάθη, το ποδόσφαιρο θα καθαρίσει»

19:42ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στην Πάτρα: Νεκρός 30χρονος στο σπίτι του - Τον εντόπισε η σύζυγός του

19:41LIFESTYLE

Kim Kardashian - Lewis Hamilton: Η ρομαντική απόδραση που «ξεσκέπασε» το μυστικό ειδύλλιο

19:38ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δημοσκόπηση ALCO: Πρωτιά για τη ΝΔ – Στο 18,4% οι αναποφάσιστοι

19:38ΕΛΛΑΔΑ

Συναγερμός στα Πατήσια για την εξαφάνιση της 16χρονης Μαρίας

19:31ΚΟΣΜΟΣ

Ινδονησία: Κάτοικοι τρέχουν πανικόβλητοι να σωθούν από τη σφοδρή κακοκαιρία

19:29ΕΛΛΑΔΑ

Η ΑΑΔΕ προειδοποιεί για απάτη μέσω SMS για απλήρωτα Τέλη – Το «επικίνδυνο» μήνυμα

19:23ΜΠΑΣΚΕΤ

Αταμάν: «Δεν αλλάζουν οι στόχοι μας, λυπάμαι για την ήττα από τον Άρη»

19:12ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός - Τσατραφύλλιας: Έρχεται διπλό κύμα κακοκαιρίας μέσα στην εβδομάδα - Πότε θα χτυπήσει

19:09ΚΟΣΜΟΣ

Νετανιάχου: Όποιος επιτεθεί στο Ισραήλ θα αντιμετωπίσει αβάσταχτες επιπτώσεις

19:08ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Ιεράπετρα: Έκαναν βόλτα στην παραλία και «σκόνταψαν» πάνω σε δέμα με κοκαΐνη

19:07LIFESTYLE

OPEN: Σημαντική άνοδος σε όλες τις ενημερωτικές ζώνες τον Ιανουάριο 2026

19:05ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Συνταγματική αναθεώρηση: Τα επόμενα βήματα και οι διαδικασίες που προβλέπονται

18:54ΥΓΕΙΑ

Ογκολόγος αποκαλύπτει δύο συμπτώματα καρκίνου που σημαίνουν ότι πρέπει να επισκεφθείτε άμεσα γιατρό

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
17:58ΕΘΝΙΚΑ

Ίμια 30 χρόνια μετά: Οι Τούρκοι κομάντος πλήρωσαν από την τσέπη τους τα καύσιμα του σκάφους τους

19:57ΕΛΛΑΔΑ

Καραμπόλα τεσσάρων οχημάτων στον Κηφισό - Ουρές χιλιομέτρων στους δρόμους

22:15ΚΑΙΡΟΣ

Νέο έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού: Ισχυρές βροχές και πυκνές χιονοπτώσεις τις επόμενες ώρες

19:12ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός - Τσατραφύλλιας: Έρχεται διπλό κύμα κακοκαιρίας μέσα στην εβδομάδα - Πότε θα χτυπήσει

19:38ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δημοσκόπηση ALCO: Πρωτιά για τη ΝΔ – Στο 18,4% οι αναποφάσιστοι

19:42ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στην Πάτρα: Νεκρός 30χρονος στο σπίτι του - Τον εντόπισε η σύζυγός του

15:14ΚΟΣΜΟΣ

Λαβρόφ: «Το 1921 δώσαμε όπλα, πυρομαχικά, χρυσό στην Τουρκία» - Άδωνις: «Ευχαριστούμε, δεν ξεχνάμε»

17:36ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Στίβεν Χόκινγκ: Η ζοφερή προειδοποίησή του για την τεχνητή νοημοσύνη πριν από 12 χρόνια

16:14ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Δολοφονία 27χρονου στη Νέα Πέραμο: Τον κρατούσαν ζωντανό επί 6 ημέρες και τον εκτέλεσαν πισώπλατα με 9 σφαίρες και μια χαριστική βολή

19:38ΕΛΛΑΔΑ

Συναγερμός στα Πατήσια για την εξαφάνιση της 16χρονης Μαρίας

12:26ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Η μία κακοκαιρία μετά τη άλλη - Πλησιάζει νέα σε λίγες ώρες σύμφωνα με τον Μαρουσάκη

19:08ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Διασώστες του ΕΚΑΒ έσωσαν άτομο που έπαθε καρδιακή ανακοπή μετά από χρήση ουσιών

19:05ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Συνταγματική αναθεώρηση: Τα επόμενα βήματα και οι διαδικασίες που προβλέπονται

14:31ΚΟΣΜΟΣ

Αυστραλία: Ένα χωριό με... πέντε κατοίκους βγήκε προς πώληση, προκαλώντας την οργή των ντόπιων

17:15ΕΛΛΑΔΑ

Δολοφονία Δώρας Ναστούλη: «Γιατί σκότωσες το παιδί μου;» ξέσπασε η μητέρα της στο δικαστήριο

17:13ΕΛΛΑΔΑ

Λόρα: «Ήταν με έναν νεαρό στην πτήση» - Μαρτυρία συνεπιβάτη της 16χρονης από το αεροσκάφος για Φρανκφούρτη

13:12WHAT THE FACT

Γυναίκα «πέθανε για 32 δευτερόλεπτα και είδε το μέλλον» - Η ζοφερή προειδοποίηση για όσα αντίκρισε

13:32ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Έκτακτο επίδομα Πάσχα έως 250 ευρώ - Ποιοι θα το λάβουν

15:20ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Το σήμα του ECMWF δίνει καλά νέα για τον υπόλοιπο χειμώνα - Πώς επηρεάζεται η Ελλάδα

10:24ΕΘΝΙΚΑ

Ίμια, 30 χρόνια μετά - Πιλότος F4 αποκαλύπτει: Απογειωθήκαμε για να χτυπήσουμε Σμύρνη, Ίμια και Τουρκία

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ