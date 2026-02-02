Ελένη Βουλγαράκη: Ο Παπανώτας και η δημόσια στήριξη από τους παρουσιαστές

Τις ισορροπίες μιας νέας καθημερινότητας προσπαθεί να βρει, τους τελευταίους μήνες, η Ελένη Βουλγαράκη. Η παρουσιάστρια, παρά τις τηλεοπτικές προτάσεις που δέχτηκε, αποφάσισε τη φετινή σεζόν να μην βρίσκεται σε εκπομπή προκειμένου να περνά αρκετό χρόνο στην Πορτογαλία, όπου μένει λόγω των ποδοσφαιρικών του υποχρεώσεων ο Φώτης Ιωαννίδης. Παράλληλα, πριν από λίγα 24ώρα, ανακοίνωσε ότι αποχωρεί και από τη ραδιοφωνική εκπομπή με τον Φάνη Λαμπρόπουλο ακριβώς για τον ίδιο λόγο.

Η εν λόγω απόφαση σχολιάστηκε από τις εκπομπές, με τον Δημήτρη Παπανώτα να δηλώνει στο «Happy Day»: «Είμαι εγώ τώρα αθλητής, έχω μια καριέρα που ξέρω ότι θα διαρκέσει λίγα χρόνια. Γιατί λίγα χρόνια διαρκούν οι καριέρες. Πόσα χρόνια έχει, 10; Νερό περνάνε. Και έχω να αλλάξω χώρα, σέρνω και από πίσω έναν άνθρωπο που έχει την καριέρα του και την παρατάει και σου φορτώνει και όλο αυτό, ενώ έχεις τα δικά σου. Πάρε μια οικιακή βοηθό να σε βοηθάει, τσιλημπούρδισε και δεξιά-αριστερά. Έχει και κούκλες η Πορτογαλία…».

Τις ημέρες που ακολούθησαν, η τοποθέτηση του πανελίστα σχολιάστηκε έντονα από τις εκπομπές με τους τηλεαστέρες να στηρίζουν την Ελένη Βουλγαράκη. Μάλιστα, ο ίδιος ο Παπανώτας, προχώρησε και σε ανάρτηση γράφοντας: «Πραγματικά θα ήθελα να βρείτε το απόσπασμα από το βίντεο όπου εγώ λέω ότι η Βουλγαράκη “του φορτώνεται” του φίλου της. Όπως γνωρίζουμε, ή θα έπρεπε να γνωρίζουμε, από την πρώτη δημοτικού, άλλο φορτώνομαι σε κάποιον, άλλο φορτώνω κάποιον. Του φορτώνω τα προβλήματά μου ή τα άγχη μου ή οτιδήποτε. Δέκα φορές είπατε ότι εγώ την κατηγόρησα ότι του φορτώνεται».

Τι είπαν οι παρουσιαστές

«Προσπαθώ να καταλάβω. Ήθελα να το ξαναδώ για να καταλάβω τι τον έπιασε τον Δημήτρη. Αλήθεια δε μπορώ να καταλάβω. Προσπαθώ να δω μήπως κάτι δεν καταλάβαμε. Πάρε μια οικιακή βοηθό να σε βοηθάει και τσιλημπούρδισε γιατί είναι κούκλες οι Πορτογαλέζες; Καταλαβαίνω ότι είναι χιουμοριστική η διάθεση αλλά είναι ένα πάρα πολύ άβολο χιούμορ. Καταρχάς να πούμε ότι η Ελένη δεν πήγε στην Πορτογαλία. Να ξεκινήσουμε από εκεί. Ξέρουμε, γιατί η Ελένη είναι δικός μας άνθρωπος, ότι ένιωθε πολλή πίεση από όλο αυτό το πράγμα και ήθελε να έχει μεγαλύτερη ελευθερία. Φυσικά και πηγαίνει στην Πορτογαλία, εκεί είναι το αγόρι της, είναι μια σοβαρή σχέση, αγαπιούνται πάρα πολύ και προσπαθούν όλο αυτό να το κάνουν να λειτουργήσει με απόσταση. Το να έχεις μια καθημερινή υποχρέωση, δεν άφηνε αυτό το περιθώριο στη σχέση αυτή. Όλο το υπόλοιπο εμένα με έκανε να νιώσω πάρα πολύ άβολα. Όχι για την Ελένη, γενικά για την τοποθέτηση και για τον σύντροφό της με έκανε να νιώσω άβολα…Δε μπορώ να καταλάβω πώς το είπε αυτό ο Δημήτρης», ήταν τα λόγια της Σίσσυς Χρηστίδου στην εκπομπή «Χαμογέλα και πάλι».

Η Κατερίνα Καινούργιου, στην εκπομπή «Super Κατερίνα», τη Δευτέρα», ανέφερε: «Δεν έπρεπε να το πει αυτό ο Δημήτρης, να είμαστε ειλικρινείς, επειδή είναι ο σταθμός μας δεν σημαίνει ότι σήμερα θα τα λέμε όλα τέλεια, να είμαστε αντικειμενικοί. Και δεν είναι και τέτοιος άνθρωπος ο Δημήτρης, τουλάχιστον αυτά τα χρόνια που τον ξέρω εγώ. Ο Δημήτρης δεν είναι σεξιστής. Ο Δημήτρης, που ξέρω εγώ τουλάχιστον αυτά τα χρόνια, δεν ξέρω γιατί έπεσε σε αυτό το τεράστιο λάθος. Ήταν πολύ άσχημο αυτό που ακούστηκε στον αέρα».

Ο Γιώργος Λιάγκας εξέφρασε τη στήριξή του στην Ελένη Βουλγαράκη εκφράζοντας τη διαφωνία του και με τη Σταματίνα Τσιμτσιλή. Συγκεκριμένα, ο παρουσιαστής του ANT1 είπε στο «Πρωινό»: «Εμένα θα μου έκανε εντύπωση να μην τα πει τα πράγματα αυτά ο Παπανώτας. Εμένα παιδιά αυτό που με τρομάζει και μου κάνει εντύπωση είναι η υποκρισία των γύρω. Είτε είναι στην ίδια εκπομπή, είτε σε άλλες εκπομπές. Είναι υποκρισία».

«Η Σταματίνα ποτέ, ποτέ δεν θεωρώ ότι θα ενίσχυε ή συμφωνεί με τις απόψεις του Παπανώτα. Ένα το κρατούμενο. Είναι μία ολοκληρωμένη παρουσιάστρια και χειρίζεται πάρα πολύ καλά τον λόγο…Από τη στιγμή που πήρε τέτοια έκταση το θέμα και έγινε στη δική της εκπομπή, και από τη στιγμή που ο ίδιος ο Δημήτρης βγήκε για ακόμα μία φορά και είπε ότι είμαστε όλοι τρελοί και δεν καταλάβαμε τι είπε, η παρουσιάστρια της εκπομπής που ναι μεν διαφώνησε αλλά όχι τόσο κάθετα, να βγει μετά και να πει “παιδιά, επειδή έγινε αυτό το θέμα στην εκπομπή μου, θέλω να πω αυτά”. Αυτό λέω εγώ θα περίμενα από τη Σταματίνα», πρόσθεσε ο Γιώργος Λιάγκας.

Η απάντηση της Ελένης Βουλγαράκη

«Ντροπιαστικό είναι να εκφράζεις δημόσια μισογυνιστικές απόψεις για κάτι που δεν σε αφορά και κανείς δεν σου ζήτησε. Και αντί για μια απλή συγγνώμη, ψάχνεις λέξεις για να δικαιολογηθείς. Κύριε Παπανώτα, ποιος ορίζει τι είναι σύγχρονο για μια γυναίκα; Γιατί εγώ θα συνεχίσω να δουλεύω –και πιο σκληρά απ’ όσο μέχρι σήμερα. Όμως ακόμη κι αν μια γυναίκα επέλεξε αλλιώς, πρέπει να αισθανθεί άσχημα; Να απολογηθεί; Οι κανονικές σχέσεις βασίζονται στην αγάπη, τη στήριξη και την κατανόηση. Αν αυτό για εσάς λέγεται “φορτώνω τα προβλήματά μου”, είναι πραγματικά λυπηρό. “Πάρε μια οικιακή βοηθό να σε βοηθάει, τσιλημπούρδισε και δεξιά-αριστερά” είπατε! Αυτό είναι η γυναίκα που αγκαλιάζει ένας άνδρας; Μια γυναίκα για να περνάει την ώρα του και να του κάνει τις δουλειές; Πίσω από ποιες λέξεις θα το κρύψετε αυτό που είπατε για να δικαιολογηθείτε; Αναρωτιέμαι», ήταν μεταξύ άλλων το μήνυμα της παρουσιάστριας.

