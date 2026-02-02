Στο νοσοκομείο ο Κώστας Σόμμερ - Η ανάρτησή του

Στο νοσοκομείο βρίσκεται ο Κώστας Σόμμερ. Ο ηθοποιός δημοσίευσε φωτογραφία μέσα από το νοσοκομείο με Instagram story.

«Φιλοξενούμαι εδώ και λίγες ημέρες και από ό,τι μου λέει ο γιατρός, για λίγες ημέρες ακόμη. Ευχαριστώ πολύ για όλα. Να προσέχετε όλοι την υγεία σας». Φανερά καταβεβλημένος με σωληνάκια στη μύτη πόζαρε για μια selfie φωτογραφία την οποία στη συνέχεια δημοσίευσε τα social media.

Δεν ήθελε να δώσει περισσότερες πληροφορίες με φίλους και διαδικτυακούς ακολούθους να του στέλνουν ευχές για περαστικά και γρήγορη ανάρρωση.