Nέα φωτογραφία: Ο Έπσταϊν με φίλους ατάραχοι ενώ γυναίκα σέρνεται με μπικίνι κάτω από το τραπέζι

Μία νέα ενοχλητική φωτογραφία, που προκαλεί πολλά ερωτήματα βλέπει το φως της δημοσιότητας και περιλαμβάνεται στα ογκώδη τελευταία αρχεία του υπουργείου Δικαιοσύνης στις ΗΠΑ για τον Τζέφεϊ Έπσταϊν.

Μία παρέα ανδρών κάθεται σε γύρω από ένα τραπέζι, ανενόχλητοι και ατάραχοι, από την παρουσία μίας ημίγυμνης γυναίκας να σέρνεται κυριολεκτικά στο πάτωμα, ακριβώς κάτω από τα πόδια τους.

Δεν είναι σαφές ποια είναι η γυναίκα — είναι στραμμένη προς τον τοίχο φορώντας ένα λευκό μπικίνι κάτω από το τραπέζι με τα οπίσθιά της να προεξέχουν.

Ένα ζευγάρι πορτοκαλί σαγιονάρες είναι στο πάτωμα, λίγα εκατοστά μακριά από την ξυπόλητη.

Επίσης, στην ανησυχητική φωτογραφία υπάρχει ένας ανατριχιαστικός πίνακας ενός γυμνού μωρού σε έναν νεροχύτη που κρέμεται στον τοίχο.

Δύο άντρες κάθονται στο τραπέζι με τον Έπσταϊν και κοιτάζουν φορητούς υπολογιστές.

Είναι άγνωστο πού τραβήχτηκε η φωτογραφία, αλλά ο Έπσταϊν με γυαλιά φοράει ένα λευκό μπλουζάκι και ένα μαύρο παντελόνι φόρμας με κεντημένα τα αρχικά «LSJ», πιθανώς αναφερόμενο στο ιδιωτικό του νησί, το Little Saint James, γνωστό και ως «Pedo Island».

Περισσότερα από δώδεκα βίντεο που δημοσιεύθηκαν από το Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ στην τελευταία δέσμη αρχείων δείχνουν επίσης τον παιδεραστή να απολαμβάνει «ψυχαγωγία» από άγνωστες γυναίκες σε ένα δωμάτιο με κόκκινα πάνελ.

Η ηλικία των γυναικών ή των κοριτσιών δεν είναι σαφής, καθώς όλα τα πρόσωπά τους και τα χαρακτηριστικά τους που θα μπορούσαν να τις ταυτοποιήσουν έχουν αφαιρεθεί.

Πολλές από αυτές φαίνονται να είναι ημίγυμνες ή να βγάζουν ρούχα κατά τη διάρκεια των χορών στο διαμέρισμα του Έπσταϊν στο εξαιρετικά αριστοκρατικό 16ο διαμέρισμα του Παρισιού.

Το διαμέρισμα 8.000 τετραγωνικών ποδιών, το οποίο πωλήθηκε για περίπου 10 εκατομμύρια ευρώ μετά το θάνατο του Έπσταϊν, έχει οκτώ υπνοδωμάτια και ψηλά ταβάνια.

Epstein's sordid red room: Half-naked females are seen 'performing private dances' inside paedophile's palatial Paris home... where Mandelson was pictured in his underwear https://t.co/YhhbcT2kj1 — Daily Mail (@DailyMail) February 7, 2026

Τα βίντεο, τα οποία πιστεύεται ότι έχουν γυριστεί σε διαφορετικές ημερομηνίες, εγείρουν σοβαρά ερωτήματα σχετικά με τους ισχυρισμούς ανώτερων προσώπων ότι δεν είδαν τον δισεκατομμυριούχο παιδεραστή να κακομεταχειρίζεται γυναίκες και ανήλικα κορίτσια.

Ο Έπσταϊν κατηγορήθηκε ότι διέπραξε μερικά από τα χειρότερα σεξουαλικά αδικήματά του εκεί και ήταν το επίκεντρο μιας ποινικής έρευνας για μισή ντουζίνα πιθανών κατηγοριών, συμπεριλαμβανομένου του βιασμού.

Ο παιδεραστής διακόσμησε το διαμέρισμα με μοναδικά έργα τέχνης με θέμα κρανία και μάτια, αλλά μετά τη σύλληψη και το θάνατό του, το διαμέρισμα έκλεισε και έμεινε άδειο.



Πηγές έχουν ζητήσει να δοθεί στο μέλλον μέρος των εσόδων από την πώληση στα θύματα του Epstein.







