YouTuber κατάφερε να μπει κρυφά στο νησί του Έπσταϊν και κατέγραψε τα πάντα (video)

Πήγε μέχρι τις Αμερικανικές Παρθένες Νήσους, προσπάθησε επανειλημμένα να προσεγγίσει το διαβόητο νησί του Τζέφρι Έπσταϊν και τελικά τα κατάφερε. Ο λόγος για τον YouTuber Nico Grigg, ο οποίος δημοσίευσε βίντεο από την παράνομη είσοδό του στο Little Saint James, προκαλώντας παγκόσμιο ενδιαφέρον αλλά και έντονες αντιδράσεις.

Το Little Saint James έχει ταυτιστεί όσο λίγα μέρη στον κόσμο με τις σκοτεινές δραστηριότητες του Τζέφρι Έπσταϊν, ο οποίος κατηγορήθηκε για σεξουαλική εκμετάλλευση ανηλίκων και διακίνηση ανθρώπων, πριν βρεθεί νεκρός στο κελί του το 2019. Το νησί θεωρείται το επίκεντρο των εγκληματικών του πράξεων και παραμένει μέχρι σήμερα σύμβολο ενός από τα μεγαλύτερα σκάνδαλα των τελευταίων δεκαετιών.

Ο Grigg ταξίδεψε στις Αμερικανικές Παρθένες Νήσους και, έπειτα από αρκετές αποτυχημένες προσπάθειες, κατάφερε την τελευταία ημέρα της παραμονής του να φτάσει στην ακτή του νησιού με τζετ σκι. Στο βίντεο που ανέβασε στο YouTube στις 30 Ιανουαρίου, το οποίο έχει ξεπεράσει τα 3,1 εκατομμύρια προβολές, καταγράφει τη στιγμή που πατά στην παραλία, τραυματίζοντας μάλιστα τα πόδια του από αχινούς.

Αν και δεν κατάφερε να κινηθεί στο εσωτερικό του νησιού, υποστήριξε ότι από την ακτή μπορούσε να δει εργασίες κατασκευής, ενώ ισχυρίστηκε πως άνθρωποι σε γκολφ καρτ τον παρακολουθούσαν και τον κατέγραφαν καθώς κινούνταν γύρω από το νησί με το τζετ σκι.

Σύμφωνα με όσα ανέφερε, μετά τον θάνατο του Έπσταϊν το νησί πουλήθηκε στον δισεκατομμυριούχο Στίβεν Ντέκοφ έναντι 60 εκατομμυρίων δολαρίων, μέσω της εταιρείας SD Investments, παρότι η αρχική τιμή πώλησης ανερχόταν στα 125 εκατομμύρια. Ο νέος ιδιοκτήτης έχει ανακοινώσει σχέδια για τη μετατροπή του σε πολυτελές θέρετρο μόνο για ενήλικες.

Λίγες ημέρες μετά τη δημοσίευση του βίντεο, ο YouTuber εμφανίστηκε ανήσυχος σε νέο βίντεο στο TikTok, καταγγέλλοντας ότι δέχεται παρακολούθηση. Όπως είπε, μαύρα SUV σταθμεύουν καθημερινά έξω από το σπίτι του, γεγονός που τον οδήγησε να ζητήσει δημόσια συγγνώμη για την πράξη του.

«Για όλα όσα ξέρω, μπορεί να πρόκειται για ανθρώπους που σχετίζονται με τον Έπσταϊν. Αν ενόχλησα οποιονδήποτε, ζητώ συγγνώμη και θέλω όλο αυτό να τελειώσει», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Το νησί είχε δεχθεί έφοδο του FBI μετά τον θάνατο του Έπσταϊν, ενώ το τελευταίο διάστημα έχουν δοθεί στη δημοσιότητα πάνω από τρία εκατομμύρια έγγραφα που σχετίζονται με την υπόθεση, επαναφέροντας στο προσκήνιο ονόματα πολιτικών, επιχειρηματιών και άλλων ισχυρών προσώπων που φέρονται να είχαν επαφές με τον διαβόητο χρηματιστή.