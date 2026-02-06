Αρχεία Έπσταϊν: Μυστηριώδης «κρατούμενος» μπαίνει στο κελί του τη νύχτα που πέθανε

Στις 10:39 μ.μ. τη νύχτα που ο Επστάιν βρέθηκε νεκρός, κάποιος εθεάθη να μπαίνει στο κελί του Επστάιν. Δεν γίνεται καμία αναφορά σε αυτό στην έκθεση του 2019.

Νέα συγκλονιστικά έγγραφα από τα αρχεία Έπστάιν δίνουν μία αντιφατική αφήγηση των τελευταίων ωρών του δισεκατομμυριούχου παιδεραστή, ενώ ήταν κλειδωμένος στο Μητροπολιτικό Σωφρονιστικό Κέντρο στη Νέα Υόρκη.

Τα πρόσφατα δημοσιευμένα «αρχεία Έπσταϊν» αποκάλυψαν ότι οι αρχές πιστεύουν ότι ένας «μυστηριώδης» κρατούμενος μπορεί να είχε πρόσβαση στο σημείο όπου κρατούνταν ο Τζέφρι Έπσταϊν τη νύχτα του θανάτου του.

Κρυμμένο ανάμεσα στα τρία εκατομμύρια σελίδες νομικών εγγράφων και χιλιάδες εικόνες – βρίσκεται μια έκθεση που φαίνεται να έρχεται σε αντίθεση με την επίσημη εκδοχή των τελευταίων ωρών του διαβόητου παιδεραστή.

From The Epstein Files: Photos show the ligature, Epstein’s cell, aaaand that’s a lot of linens for one jail cell. ? pic.twitter.com/wISvTe3pnK — LTL (@letstalkliveytc) January 31, 2026

Οι ομοσπονδιακοί ερευνητές εξέτασαν υλικό από το κλειστό κύκλωμα του Μητροπολιτικού Σωφρονιστικού Κέντρου στη Νέα Υόρκη, όπου ήταν φυλακισμένος ο Έπσταϊν και εντόπισαν μια πορτοκαλί φιγούρα να ανεβαίνει μια σκάλα προς το κελί του τη νύχτα του θανάτου του.

Σύμφωνα με επίσημα στοιχεία, ο Έπσταϊν αυτοκτόνησε κάποια στιγμή μετά τις 6:30 π.μ. στις 10 Αυγούστου 2019, όταν ανακαλύφθηκε από έναν σωφρονιστικό υπάλληλο που του πήγε το πρωινό. Η αρχική έκθεση του ιατροδικαστή κατέληξε στο συμπέρασμα ότι είχε αυτοκτονήσει με απαγχονισμό.

Ωστόσο, μέχρι σήμερα δεν έχει καθοριστεί επίσημη ώρα θανάτου, καθώς δύο από τις κάμερες που παρακολουθούσαν το κελί του διαπιστώθηκε ότι είχαν «δυσλειτουργήσει» και στη συνέχεια τέθηκαν υπό έλεγχο από το FBI.

Η έκθεση υπογράμμισε ότι στις 10:39 μ.μ. της 9ης Αυγούστου 2019, πράκτορες του FBI παρατήρησαν ότι «μια πορτοκαλί λάμψη φαίνεται να ανεβαίνει τις σκάλες του επιπέδου L – πιθανόν να είναι ένας κρατούμενος που συνοδεύεται σε αυτό το επίπεδο».

Ο γενικός επιθεωρητής φάνηκε να καταλήγει σε διαφορετικό συμπέρασμα, δηλώνοντας: «Οι κρατούμενοι βρίσκονται αυτή τη στιγμή σε καραντίνα, είναι πιθανό κάποιος να κουβαλάει λινά ή κλινοσκεπάσματα κρατουμένων».

Ανεξάρτητα από αυτό, η ανάλυση από τις δύο ερευνητικές αρχές έρχεται σε αντίθεση με δημόσιες δηλώσεις που έκαναν τουλάχιστον δύο κορυφαίοι αξιωματούχοι των ΗΠΑ.

Ο Μπιλ Μπαρ, ο οποίος ήταν γενικός εισαγγελέας των ΗΠΑ κατά την πρώτη θητεία του Τραμπ, ισχυρίστηκε σε μια συνέντευξη του 2019 ότι είχε εξετάσει προσωπικά βίντεο ασφαλείας που επιβεβαίωναν ότι κανείς δεν εισήλθε στην περιοχή όπου στεγαζόταν ο Έπσταϊν τη νύχτα που πέθανε.

Και τον περασμένο Μάιο, ο πρώην αναπληρωτής διευθυντής του FBI, Νταν Μπονγκίνο, δήλωσε στο Fox News: «Υπάρχει βίντεο καθαρά σαν μέρα. Είναι το μόνο άτομο εκεί μέσα και το μόνο άτομο που βγαίνει. Μπορείτε να το δείτε».

Πρόσθεσε λίγο πριν την κυκλοφορία του βίντεο τον περασμένο Αύγουστο: «Προσπαθούμε να το καθαρίσουμε για να βεβαιωθούμε ότι έχετε μια βελτιωμένη [έκδοση] και θα δώσουμε το πρωτότυπο, ώστε να μην νομίζετε ότι υπήρξαν απάτες».

Η τελική έκθεση του Γενικού Επιθεωρητή ανέφερε: «Περίπου στις 10:39 μ.μ., ένας άγνωστος φάνηκε να ανεβαίνει τη σκάλα του επιπέδου L και στη συνέχεια επανεμφανίστηκε στο οπτικό πεδίο της κάμερας στις 10:41 μ.μ.».

Το σχεδόν 11 ωρών βίντεο από έξω από το κελί στο Μητροπολιτικό Σωφρονιστικό Κέντρο στη Νέα Υόρκη τέθηκε υπό αυστηρό έλεγχο.

Οι ιατροδικαστές δήλωσαν τότε στο CBS ότι η πορτοκαλί κηλίδα που εμφανίζεται μπορεί στην πραγματικότητα να ανήκει σε άλλον κρατούμενο.

