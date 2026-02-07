Ρώσοι λιποτάκτες: Λύτρωση ο θάνατος - Φρικτά βασανιστήρια για εκείνους που εγκαταλείπουν τη μάχη

Η λιποταξία ή η ανυπακοή σε εντολές είναι από τις ασυγχώρητες ενέργειες στο στράτευμα.

Στη Ρωσία, το τίμημα που πληρώνουν Ρώσοι στρατιώτες που εγκαταλείπουν τη μάχη, ενώ η χώρα τους βρίσκεται σε εμπόλεμη κατάσταση με την Ουκρανία, είναι βαρύτατο, σε σημείο που ο θάνατος φαντάζει ως λύτρωση από τα βασανιστήρια.

Από χτυπήματα με βαριοπούλα, μονομαχίες μέχρι θανάτου, δέσιμο στα δέντρα και βιασμοί είναι μόνο μερικές από τις τιμωρίες για τους λιποτάκτες.

Τον Ιανουάριο, εμφανίστηκαν πλάνα από δύο Ρώσους, που κατηγορήθηκαν για λιποταξία, δεμένοι σε δέντρα σε συνθήκες παγετού στην πρώτη γραμμή.

Ο ένας ήταν δεμένος στο δέντρο ανάποδα μόνο με τα εσώρουχα, ενώ άλλος αναγκάστηκε να φάει χιόνι.

Οι τιμωρίες μπορεί να φαίνονται ακραίες, αλλά όσοι κατηγορούνται για λιποταξία στη Ρωσία δεν συγχωρούνται.

A Russian commander is “teaching” his subordinates military discipline in the Russian army



This time, new recruits were tied upside down to a tree as punishment for abandoning their combat positions out of fear of being killed. pic.twitter.com/RDSmCqBn9M — Visegrád 24 (@visegrad24) January 26, 2026

Στα τέλη Αυγούστου του περασμένου έτους, σε ένα ξεχωριστό περιστατικό, οι διοικητές του Ίλια Γκόργκοφ πέρασαν χειροπέδες σε αυτόν και έναν συνάδελφό του στρατιώτη σε ένα δέντρο στην ανατολική Ουκρανία για τέσσερις ημέρες, εγκαταλείποντάς τους χωρίς φαγητό ή νερό.

Η τιμωρία προκλήθηκε από την άρνηση των στρατευμάτων να υπακούσουν εντολή να τραβήξουν μία φωτογραφία με ρωσική σημαία σε ουκρανικό έδαφος.

Meet Ilya Gorkov. Ilya & a small group of rapists were told to claim victory for their country by entering a village controlled by Ukrainians & taking a picture there. Most died & now Ilya is tied to a tree for refusing to go back in.



Video of the idiot supplied by Ilya’s mother pic.twitter.com/WZ3r2XCm1h — Rock - NAFO Raccoon (@NAFORaccoon) October 18, 2025

Όσοι νιώθουν αρκετά γενναίοι για να μην υπακούσουν στις εντολές κινδυνεύουν να πεταχτούν σε «λάκκους βασανιστηρίων» καλυμμένους με μεταλλικές σχάρες, να περιχυθούν με νερό και να ξυλοκοπηθούν για μέρες από τους ανωτέρους τους.

russian army. Situation.

The russian invader was collared and tied to a tree by his commanders because he had fled his position. pic.twitter.com/BiZDyMnAJ8 — ✙ Albina Fella ✙ ???????????????? (@albafella1) February 24, 2025

Από την πλήρους κλίμακας εισβολή της Μόσχας τον Φεβρουάριο του 2022, περισσότεροι από 50.000 Ρώσοι στρατιώτες έχουν λιποτακτήσει, σύμφωνα με έκθεση του ΟΗΕ από τον Σεπτέμβριο του 2025.

Περισσότεροι από 16.000 στρατιωτικοί έχουν διωχθεί για αδικήματα που σχετίζονται με λιποταξία, με πάνω από 13.500 στρατεύσιμους και συμβασιούχους στρατιώτες να έχουν καταδικαστεί το 2024.

Το 2022, ένας πρώην μισθοφόρος της ομάδας Βάγκνερ ξυλοκοπήθηκε μέχρι θανάτου με βαριοπούλα όταν αυτομόλησε στην ουκρανική πλευρά σε μια οδυνηρή δοκιμασία που βιντεοσκοπήθηκε και κυκλοφόρησε στην εφαρμογή ανταλλαγής μηνυμάτων Telegram.

Ο Πριγκόζιν, ο αείμνηστος ιδρυτής της διαβόητης ομάδας Wagner, απάντησε ψυχρά στο κλιπ λέγοντας ότι «ένας σκύλος δέχεται το θάνατο ενός σκύλου».

«Ο Νούζιν πρόδωσε τον λαό του, πρόδωσε τους συντρόφους του, πρόδωσε συνειδητά», είπε τότε, καταλήγοντας: «Ο Νούζιν ήταν προδότης».

Το ανεξάρτητο μέσο Verstka αποκάλυψε πρόσφατα την ύπαρξη μονάδων αποκλεισμού που σταθμεύουν πίσω από τις ρωσικές γραμμές για να αποτρέψουν τις υποχωρήσεις - με τους στρατιώτες να πυροβολούνται από την πλευρά τους εάν προσπαθούσαν να διαφύγουν.

Μάρτυρες είπαν ότι οι διοικητές είχαν ορίσει «εκτελεστές σκοπευτές» για να ανοίξουν πυρ εναντίον των αρνητών, ρίχνοντας αργότερα τα πτώματά τους σε ρηχούς τάφους ή ποτάμια και καταγράφοντας τους ως νεκρούς στη δράση.

Σε ορισμένες περιπτώσεις, οι αξιωματικοί φέρεται να χρησιμοποίησαν drones και εκρηκτικά για να «αποτελειώσουν» τραυματίες ή στρατιώτες που υποχωρούσαν.

Άλλοι που δεν υπάκουαν στις εντολές γδύνονταν και στριμώχνονταν σε λάκκους.

Το Κρεμλίνο έχει επανειλημμένα αρνηθεί τους ισχυρισμούς για απειθαρχία μεταξύ των ρωσικών στρατευμάτων, επιμένοντας ότι τέτοια προβλήματα είναι «διαδεδομένα» στον ουκρανικό στρατό.