ΔΥΠΑ: Ξεκίνησαν οι αιτήσεις για αμειβόμενη μαθητεία στις ΠΕΠΑΣ Τουρισμού-Φιλοξενίας

Έναρξη των αιτήσεων για αμειβόμενη μαθητεία στις επτά Πειραματικές Επαγγελματικές Σχολές της ΔΥΠΑ στον κλάδο του Τουρισμού και της Φιλοξενίας

Γιάννης Φιλιππάκος

ΔΥΠΑ: Ξεκίνησαν οι αιτήσεις για αμειβόμενη μαθητεία στις ΠΕΠΑΣ Τουρισμού-Φιλοξενίας
ΠΑΙΔΕΙΑ
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  • Ξεκίνησαν οι αιτήσεις για τις επτά Πειραματικές Επαγγελματικές Σχολές (ΠΕΠΑΣ) της ΔΥΠΑ στον τομέα Τουρισμού και Φιλοξενίας για το σχολικό έτος 2026-27, με καταληκτική ημερομηνία την 20η Σεπτεμβρίου 2025.
  • Οι ειδικότητες που προσφέρονται είναι Υπάλληλος Υποδοχής Πελατών Ξενοδοχείου, Τεχνίτης Μαγειρικής Τέχνης και Τεχνίτης Επισιτισμού, με απαιτούμενη γνώση ξένης γλώσσας επιπέδου Β2 για την ειδικότητα Υποδοχής.
  • Οι σχολές λειτουργούν σε επτά πόλεις και εφαρμόζουν το δυϊκό σύστημα εκπαίδευσης, συνδυάζοντας θεωρητική εκπαίδευση με πρακτική άσκηση σε ξενοδοχεία 4* και 5*.
  • Οι μαθητευόμενοι αμείβονται με ημερομίσθιο ίσο με το 95% του κατώτατου ημερομισθίου εργατοτεχνίτη και λαμβάνουν επιδόματα στέγασης και σίτισης, καθώς και δικαιώματα όπως σπουδαστική άδεια και αναβολή στράτευσης.
  • Η υποβολή αιτήσεων γίνεται ηλεκτρονικά μέσω της πλατφόρμας gov.gr, ακολουθώντας συγκεκριμένη διαδρομή στην ενότητα Εκπαίδευση.
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Ξεκίνησαν τη Δευτέρα 20 Ιουλίου και θα ολοκληρωθούν την Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου και ώρα 23.59, οι ηλεκτρονικές αιτήσεις για την εισαγωγή μαθητών στις επτά Πειραματικές Επαγγελματικές Σχολές (ΠΕΠΑΣ) Μαθητείας της ΔΥΠΑ, για το σχολικό έτος 2026-27, σε τρεις ειδικότητες υψηλής ζήτησης στον κλάδο του τουρισμού και της φιλοξενίας:

α) Υπάλληλος Υποδοχής Πελατών Ξενοδοχείου

β) Τεχνίτης Μαγειρικής Τέχνης και

γ) Τεχνίτης Επισιτισμού

Δικαίωμα εγγραφής στην Α΄ τάξη έχουν οι υποψήφιοι ηλικίας 18 ετών και άνω που είναι κάτοχοι τουλάχιστον απολυτηρίου Γυμνασίου ή άλλου ισότιμου τίτλου σπουδών. Ειδικά, για την ειδικότητα "Υπάλληλος Υποδοχής Πελατών Ξενοδοχείου", απαιτείται επιπλέον η καλή γνώση ξένης γλώσσας (αγγλικά ή γαλλικά ή γερμανικά), επιπέδου Β2, που πιστοποιείται με επίσημο τίτλο σπουδών.

Η υποβολή των αιτήσεων γίνεται μέσω του gov.gr στην ηλεκτρονική διεύθυνση: https://www.gov.gr/ipiresies/ekpaideuse/eggraphe-se-skholeio/eggraphe-se-peiramatike-epaggelmatike-skhole-tes-dypa

Συγκεκριμένα η διαδρομή είναι: gov.gr → Εκπαίδευση → Εγγραφή σε σχολείο → Εγγραφή σε Πειραματική Επαγγελματική Σχολή της ΔΥΠΑ

Οι ΠΕΠΑΣ Μαθητείας λειτουργούν σε επτά πόλεις (Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Κέρκυρα, Ηράκλειο, Μυτιλήνη, Πάτρα και Ρόδο) και εφαρμόζουν το δυϊκό σύστημα εκπαίδευσης. Το σύστημα αυτό συνδυάζει τη θεωρητική και εργαστηριακή επαγγελματική εκπαίδευση «Πρόγραμμα μάθησης στην εκπαιδευτική δομή» με το «Πρόγραμμα μάθησης σε εργασιακό χώρο», σε πραγματικές συνθήκες εργασίας (on-the-job-training). Στόχος είναι να αποκτήσει ο μαθητευόμενος τις απαραίτητες θεωρητικές γνώσεις αλλά και την επαγγελματική εμπειρία στην αγορά εργασίας.

Το «Πρόγραμμα μάθησης στην Εκπαιδευτική Δομή» πραγματοποιείται στις ΠΕΠΑΣ Μαθητείας από το Νοέμβριο έως τον Απρίλιο, ενώ το «Πρόγραμμα μάθησης σε εργασιακό χώρο» πραγματοποιείται σε διακεκριμένες επιχειρήσεις του τουριστικού κλάδου (ξενοδοχεία 4* και 5*), από το Μάιο έως και τον Οκτώβριο με 8ωρη ημερήσια απασχόληση, 5 ημέρες την εβδομάδα.

Οι μαθητευόμενοι, κατά τη διάρκεια της μαθητείας στις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις, αμείβονται με ημερομίσθιο ίσο προς το 95% επί του εκάστοτε ισχύοντος κατώτατου ημερομισθίου του εργατοτεχνίτη(δηλαδή 41,09*95% € =39,04 €).

Οι ειδικότητες που θα λειτουργήσουν στις επτά ΠΕΠΑΣ Μαθητείας για το σχολικό έτος 2026-27 είναι οι εξής:

ΠΕΠΑΣ: Καλαμακίου, Ηρακλείου Κρήτης, Ρόδου: Τεχνίτης Μαγειρικής Τέχνης, Υπάλληλος Υποδοχής Πελατών Ξενοδοχείου και Τεχνίτης Επισιτισμού

ΠΕΠΑΣ: Μυτιλήνης, Πάτρας: Τεχνίτης Μαγειρικής Τέχνης και Τεχνίτης Επισιτισμού

ΠΕΠΑΣ Θεσσαλονίκης: Υπάλληλος Υποδοχής Πελατών Ξενοδοχείου

ΠΕΠΑΣ Κέρκυρας: Υπάλληλος Υποδοχής Πελατών Ξενοδοχείου

Οι μαθητές των ΠΕΠΑΣ Μαθητείας:

  • πραγματοποιούν πρόγραμμα μάθησης σε εργασιακό χώρο με αμοιβή και ασφάλιση
  • φοιτούν σε σύγχρονα και πλήρως εξοπλισμένα εργαστήρια με δωρεάν βιβλία και βοηθήματα
  • εκπαιδεύονται από έμπειρο και άρτια καταρτισμένο εκπαιδευτικό προσωπικό
  • λαμβάνουν μηνιαίο επίδομα στέγασης 240 ευρώ, καθώς και ημερήσιο επίδομα σίτισης 9 ευρώ σε όσους πληρούν τις απαιτούμενες προϋποθέσεις
  • δικαιούνται σπουδαστική άδεια έως 30 ημέρες με αποδοχές
  • δικαιούνται αναβολή στράτευσης.
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