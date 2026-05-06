Η Miss Bum Bum «σπάει» το αυτοκίνητο του συζύγου της σε κρίση ζήλιας - «Καλές πωλήσεις, θεατρίνε»

Snapshot Η Αντρέσα Ουράχ κατέστρεψε το αυτοκίνητο και το διαμέρισμα του πρώην συζύγου της μετά από δύο μήνες γάμου.

Ο πρώην σύζυγος, Φλάβιο Giglioli, άνοιξε λογαριασμό με περιεχόμενο για ενήλικες και δέχτηκε μηνύματα από άλλες γυναίκες, προκαλώντας τη ζήλια της Ουράχ.

Η Ουράχ παραδέχτηκε δημόσια ότι προκάλεσε τις ζημιές και δήλωσε έτοιμη να πληρώσει για τις συνέπειες.

Ο Φλάβιο κατηγόρησε την Ουράχ για καταστροφή της περιουσίας του και απείλησε με μήνυση για ηθική βλάβη.

Το ζευγάρι χώρισε μετά από σύντομο γάμο που έγινε κρυφά τον Φεβρουάριο στη Βραζιλία.

Η Αντρέσα Ουράχ, μια σταρ ταινιών για ενήλικες, παραδέχθηκε ότι έκανε γυαλιά καρφιά το αυτοκίνητο, αλλά και το διαμέρισμα του (πρώην) συζύγου της, με τον οποίο παντρεύτηκε μόλις τον περασμένο Φεβρουάριου, και ήδη έχουν χωρίσει.

Γνωστή ως Miss BumBum, έχασε την ψυχραιμία της, αφού ο πρώην της φέρεται να άνοιξε δικό του λογαριασμό επίσης με περιεχόμενο για ενήλικες και άρχισε να λαμβάνει μηνύματα από θαυμάστριες.

Η διαμάχη ξέσπασε στη Βραζιλία, δύο μήνες μετά το γάμο της Ουράχ με τον επιχειρηματία της μουσικής Flavio Giglioli, σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης στις 5 Μαΐου.

Η Ουράχ, 38 ετών, επιβεβαίωσε το τέλος του βραχύβιου γάμου της, αφού ο Giglioli, γνωστός και ως FBoss, την κατηγόρησε στο Instagram ότι κατέστρεψε την περιουσία του.

Ο 25χρνος, δημοσίευσε φωτογραφίες που έδειχναν το αυτοκίνητό του με σπασμένο παράθυρο και τις λέξεις «καλές πωλήσεις, θεατρίνε» γραμμένες στο πλάι.

Σε ένα βίντεο είπε: «Μου κατέστρεψες το αυτοκίνητο, έτσι; Καλά. Δεν θα μείνει έτσι. Σου αρέσει να μηνύεις τους άλλους, έτσι δεν είναι; Τώρα ήρθε η σειρά σου. Θα σου κάνω κι εγώ μήνυση. Ηθική βλάβη. Αυτό θα σου κοστίσει ακριβά.»

Η Ουράχ απάντησε στα δικά της Instagram Stories και φάνηκε να παραδέχεται ότι προκάλεσε τη ζημιά. «Τι, Φλάβιο, δεν είσαι δημιουργός περιεχομένου; Τότε αγόρασε άλλο αυτοκίνητο, αγόρασε άλλα έπιπλα. Εγώ τα έσπασα.

Κατέστρεψα το διαμέρισμα, το αυτοκίνητο, τα σπάω όλα. Κάνε μου μήνυση, μωρό μου! Κάνε μου μήνυση και θα πληρώσω, κανένα πρόβλημα.»

Andressa Urach destrói carro do ex-marido:



“Ué, Flávio, não é criador de conteúdo? Então compra outro carro, compra outros móveis. Quebrei mesmo! Quebrei o apartamento, o carro, quebro tudo. Processa, bebê! Processa que eu pago, não tem problema” pic.twitter.com/xR010GzX3q — QG do POP (@QGdoPOP) May 5, 2026

Η Αντρέσα ισχυρίστηκε ότι το ζευγάρι χώρισε αφού ο Φλάβιο άνοιξε λογαριασμό σε πλατφόρμα περιεχομένου για ενήλικες, παρά το γεγονός ότι η ίδια εργαζόταν ήδη στον κλάδο.

Η influencer παραδέχτηκε ότι θύμωσε όταν ο Φλάβιο φέρεται να άρχισε να λαμβάνει μηνύματα από άλλες γυναίκες μετά τη δημιουργία του προφίλ του.

«Ζηλεύω. Δεν είμαι ικανοποιημένη, αφού δημιούργησε τον λογαριασμό του στις πλατφόρμες, άρχισε να λαμβάνει μηνύματα από πολλές γυναίκες, για να μην πω και άλλα, επειδή ξέρουν ότι είναι παντρεμένος. Τρελάθηκα, έκανα άνω-κάτω το διαμέρισμα, οι γείτονες κάλεσαν την αστυνομία. Έγινε φασαρία. Όλοι ξέρουν ότι είμαι ταραχοποιός. Είμαι τρελή, είμαι ταραχοποιός, είμαι όλα αυτά» παραδέχθηκε η 38χρονη.

Ο Φλάβιο περιγράφεται σε τοπικά δημοσιεύματα ως επιχειρηματίας που διαχειρίζεται τις καριέρες τραγουδιστών φανκ, ενώ τώρα παράγει και περιεχόμενο για ενήλικες. Η Αντρέσα είχε αποκαλύψει προηγουμένως ότι παντρεύτηκε κρυφά τον Φλάβιο σε μια ιδιωτική τελετή τον Φεβρουάριο.