Τριμερής Συνάντηση Ελλάδας, Κύπρου, Ιορδανίας: Αποκτά αναβαθμισμένη πολιτική σημασία

Snapshot Η Τριμερής Συνάντηση Ελλάδας, Κύπρου και Ιορδανίας επικεντρώθηκε στην ενίσχυση της συνεργασίας σε εμπόριο, ενέργεια, επενδύσεις καιτισμό.

Καθορίστηκαν μελλοντικοί στόχοι που περιλαμβάνουν την ανθεκτικότητα των εφοδιαστικών αλυσίδων και την ασφάλεια των εμπορικών διαδρομών στην Ανατολική Μεσόγειο.

Οι τρεις χώρες συμφώνησαν στην ανάπτυξη υποδομών και μεταφορικών δικτύων για την ενίσχυση της οικονομικής διασύνδεσης μεταξύ Ευρώπης και Μέσης Ανατολής.

Εκφράστηκε ανησυχία για την κλιμάκωση της έντασης στη Μέση Ανατολή και υπογραμμίστηκε η ανάγκη διεθνών προσπαθειών για αποκλιμάκωση και ειρήνη.

Τονίστηκε η σημασία της αντιμετώπισης των βαθύτερων αιτίων των συγκρούσεων για την επίτευξη ασφάλειας, σταθερότητας και διαρκούς ειρήνης στην περιοχή.

Τη σημασία της Μέσης Ανατολής και της Ανατολικής Μεσογείου για την Ε.Ε., την ασφάλεια και την σταθερότητα αναγνώρισαν Ελλάδα, Κύπρος και Ιορδανία κατά τη διάρκεια της Τριμερούς Συνάντησης Κορυφής που πραγματοποιήθηκε στο Αμμάν.

Στη Κοινή Διακήρυξη αναφέρεται ότι οι τρεις χώρες εξέτασαν την συνεργασία τους και την πρόοδο που έχει σημειωθεί από την τελευταία συνάντηση τον Νοέμβριο του 2024 και καθορίστηκαν οι μελλοντικοί στόχοι και οι προτεραιότητες με βάση τις εξελίξεις.

Συγκεκριμένα αποφασίστηκε η ενίσχυση της συνεργασίας των τριών χωρών σε βασικούς τομείς όπως το εμπόριο, η ενέργεια, οι επενδύσεις και ο πολιτισμός και σε τομείς στρατηγικής προτεραιότητας, όπως η ενίσχυση της ανθεκτικότητας των εφοδιαστικών αλυσίδων, η στήριξη της ασφάλειας των εμπορικών διαδρομών και η ανάπτυξη υποδομών και μεταφορικών δικτύων με τρόπο που να ενισχύει την οικονομική διασύνδεση και να αναδεικνύει την Ανατολική Μεσόγειο ως ζωτικό κόμβο που συνδέει την Ευρώπη με τη Μέση Ανατολή.

Παράλληλα στην Κοινή Διακήρυξη γίνεται αναφορά και στον πόλεμο στο Ιράν. «Εκφράζουμε τη βαθιά μας ανησυχία για την επικίνδυνη κλιμάκωση της έντασης στη Μέση Ανατολή και τις σοβαρές ανθρωπιστικές, οικονομικές και ασφαλιστικές συνέπειές της. Τονίζουμε την ανάγκη να ενταθούν οι διεθνείς προσπάθειες για την προώθηση της αποκλιμάκωσης και την ενίσχυση της ειρήνης και της σταθερότητας στην περιοχή. Υπογραμμίζουμε τη σημασία της αντιμετώπισης των βαθύτερων αιτίων των συγκρούσεων ως οδού προς την επίτευξη της ασφάλειας, της σταθερότητας και μιας δίκαιης και διαρκούς ειρήνης.

