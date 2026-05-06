Γεραπετρίτης από Ιορδανία: Κοινή κατανόηση που έχουμε για τις προκλήσεις της περιοχής

Οι δηλώσεις του Υπουργού Εξωτερικών, Γιώργου Γεραπετρίτη, κατά την παρουσία του στο Αμμάν για την πέμπτη Τριμερή Σύνοδο Κορυφής, αναδεικνύουν μια στιγμή υψηλής διπλωματικής σημασίας για την Ελλάδα, την Κύπρο και την Ιορδανία. Μέσα σε ένα ρευστό διεθνές περιβάλλον, η τοποθέτησή του καθιστά σαφές ότι η συνάντηση αυτή δεν αποτελεί απλώς μια τυπική διαδικασία. Αντίθετα, επιβεβαιώνει τη διαρκή ισχύ της συνεργασίας ως πυλώνα ειρήνης στην ευρύτερη Μέση Ανατολή.

Σύμφωνα με τον κ. Γεραπετρίτη, η συνέργεια αυτή βασίζεται στον απόλυτο σεβασμό του Διεθνούς Δικαίου και στον Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών. Όπως ανακοινώθηκε, η κοινή κατανόηση των χωρών για τις προκλήσεις οδηγεί σε ένα ενιαίο όραμα για μια περιοχή που θα απαλλαγεί οριστικά από τη βία και τις πολεμικές συρράξεις, με την Ελλάδα να δηλώνει έτοιμη να συμβάλλει ενεργά στην επόμενη μέρα.

Οι δηλώσεις Γεραπετρίτη μετά την συνάντηση

Είναι μεγάλη μου τιμή και χαρά που βρίσκομαι σήμερα στο Αμμάν για την Τριμερή Σύνοδο Κορυφής μεταξύ Ιορδανίας, Κύπρου και Ελλάδας. Εκ μέρους του Πρωθυπουργού μας και της ελληνικής αντιπροσωπείας, θα ήθελα να ευχαριστήσω ολόψυχα την Αυτού Μεγαλειότητα και τον Υπουργό Ayman Safadi για τη θερμή φιλοξενία τους. Εκτιμούμε πραγματικά το δύσκολο και πολύτιμο έργο που καταβάλλετε για την προώθηση της ειρήνης στην ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής.

Η πέμπτη μας συνάντηση, που πραγματοποιείται σε μια κρίσιμη συγκυρία για τη γειτονιά μας και για τον κόσμο, καταδεικνύει τη διαρκή ισχύ της συνεργασίας μας ως πυλώνα ειρήνης, σταθερότητας και ευημερίας στην ευρύτερη περιοχή.

Αυτή η συνεργασία βασίζεται στην κοινή κατανόηση που έχουμε για τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει η περιοχή μας και στο κοινό μας όραμα για μια περιοχή χωρίς πόλεμο, επιθετικότητα, αντιπαλότητα και διαμάχες. Ταυτόχρονα, καθοδηγούμαστε από κοινές αξίες και αρχές, από ακλόνητο σεβασμό στο Διεθνές Δίκαιο και πλήρη προσήλωση στις θεμελιώδεις αρχές που κατοχυρώνονται στον Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών.

Είχαμε σήμερα την ευκαιρία να ανταλλάξουμε απόψεις για περιφερειακά και διεθνή ζητήματα, εστιάζοντας στις εξελίξεις στην ευρύτερη Μέση Ανατολή, ειδικότερα στον πόλεμο στο Ιράν, την κατάσταση στη Γάζα, τον Λίβανο, τη Συρία, τη Δυτική Όχθη.

Όσον αφορά το Ιράν, επιβεβαιώσαμε την κοινή μας πεποίθηση ότι η αποτροπή περαιτέρω κλιμάκωσης είναι ύψιστης σημασίας και ότι η διπλωματία πρέπει να επικρατήσει, υπογραμμίζοντας ότι βιώσιμες λύσεις μπορεί να επιτευχθούν μόνο μέσω του διαλόγου. Σε αυτό το πλαίσιο, τονίζουμε τη σημασία της διατήρησης της εκεχειρίας μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ιράν.

Η θαλάσσια ασφάλεια - αγαπητέ Ayman, αγαπητέ Κωνσταντίνε - και η προστασία της ελευθερίας της ναυσιπλοΐας παραμένουν, επίσης, υψηλές προτεραιότητες. Η Ελλάδα έχει εκφράσει την ετοιμότητά της να συμβάλλει σε κατάλληλες προσπάθειες με σκοπό τη διασφάλιση της ελεύθερης διέλευσης από τα Στενά του Ορμούζ, όταν οι συνθήκες το επιτρέψουν.

Όσον αφορά τη Γάζα, εκφράσαμε την κοινή μας θέση για την ανάγκη άμεσης βελτίωσης της ανθρωπιστικής κατάστασης. Υπογραμμίσαμε, επίσης, την επείγουσα ανάγκη να προχωρήσουμε στη Δεύτερη Φάση, σύμφωνα με το Ψήφισμα 2803 του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ.

Παράλληλα, υπογραμμίσαμε τη σημασία ενός σαφούς πολιτικού ορίζοντα για τον Παλαιστινιακό λαό, την επανέναρξη της πολιτικής διαδικασίας, η οποία θα οδηγήσει σε μια λύση δύο κρατών, τη μόνη δυνατή λύση για βιώσιμη ειρήνη. Η Ελλάδα είναι έτοιμη να συμβάλλει ενεργά στην επόμενη μέρα στη Γάζα, τόσο στον ανθρωπιστικό τομέα, όσο και στη σταθεροποίηση και την ανοικοδόμηση στην περιοχή.

Εκφράσαμε, επίσης, την κοινή μας ανησυχία για την αυξημένη εποικιστική βία στη Δυτική Όχθη. Σε αυτό το πλαίσιο, τονίζουμε τη σημασία της διαφύλαξης του Status Quo των Αγίων Τόπων. Επαναβεβαιώσαμε την υποστήριξή μας για τον σημαντικό ρόλο της Χασεμιτικής Κουστωδίας επί των Αγίων Τόπων στα Ιεροσόλυμα.

Όσον αφορά τον Λίβανο, χαιρετίζουμε την απόφαση της ηγεσίας του Λιβάνου και του Ισραήλ να ξεκινήσουν απευθείας συνομιλίες, οι οποίες θα μπορούσαν να αποτελέσουν τη βάση για μια συνολική ειρηνευτική συμφωνία.

Στρεφόμενοι στη Συρία, επιβεβαιώσαμε την υποστήριξή μας προς τη χώρα. Όπως ανέφερε ο Ayman, επιδιώκουμε μια ειρηνική και ευημερούσα Συρία, όπου όλοι οι Σύροι, ανεξαρτήτως φύλου, θρησκείας ή εθνικότητας, θα αισθάνονται ασφαλείς και θα γίνονται σεβαστά τα δικαιώματά τους. Στο πλαίσιο αυτό, τονίζουμε την ανάγκη για μια συμπεριληπτική πολιτική μετάβαση που θα διασφαλίζει την εκπροσώπηση όλων των εθνοτικών και θρησκευτικών κοινοτήτων στη χώρα, χωρίς κανέναν αποκλεισμό. Η Ελλάδα και η Συρία μοιράζονται μια μακρά ιστορία, η οποία περιλαμβάνει τους Ελληνορθόδοξους Χριστιανούς στη Συρία, για τους οποίους η Ελλάδα δείχνει ιδιαίτερο ενδιαφέρον.

Αξιότιμοι Υπουργοί, η Ιορδανία αποτελεί ακρογωνιαίο λίθο της σταθερότητας στην περιοχή. Είναι επιτακτική ανάγκη να διατηρηθεί αυτή η σταθερότητα.

Η Ελλάδα, ως μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μαζί με την Κύπρο, ως προεδρεύουσα χώρα του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, θα διασφαλίσουν την επίτευξη αυτού του στόχου στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θα συνεχίσουμε να συνεργαζόμαστε στενά στην επιδίωξη ενός κοινού οράματος για μια ασφαλή, σταθερή και ευημερούσα γειτονιά, αποδεικνύοντας ότι η ουσιαστική συνεργασία είναι, όχι μόνο δυνατή, αλλά και απαραίτητη εν μέσω της τρέχουσας διεθνούς αστάθειας.

Αυτή η συγκεκριμένη τριμερής δεν αποτελεί μόνο μια συνεργασία μεταξύ κρατών, αλλά και μια προϋπόθεση, μια ώθηση για περαιτέρω ειρήνη και ευημερία στην περιοχή μας.

