Γεραπετρίτης: Πρόθεσή μας να αναλάβουμε ρόλο για την ασφαλή διέλευση από το Ορμούζ

Στη γεωπολιτική κατάσταση στη Μέση Ανατολή και τον συνεχιζόμενο αποκλεισμό των Στενών του Ορμούζ στάθηκε ο υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης σε δηλώσεις του μετά τη συνάντηση που είχε με τον Γερμανό ομόλογό του Γιόχαν Βάντεφουλ, ο οποίος επισκέπτεται σήμερα την Αθήνα.

Ο κ. Γεραπετρίτης σημείωσε ότι «στηρίζουμε τις διεθνείς πρωτοβουλίες για την απρόσκοπτη και ασφαλή διέλευση των Στενών του Ορμούζ και προτιθέμεθα να αναλάβουμε ενεργό ρόλο σε συνεργασία με τη ναυτιλιακή κοινότητα».

Ο υπουργός Εξωτερικών υπογράμμισε την οικουμενική υποχρέωση σεβασμού της ελευθερίας της ναυσιπλοΐας, η οποία, όπως είπε, δεν αφορά μόνο το παγκόσμιο εμπόριο, αλλά επιπλέον την ειρήνη και την ευημερία όλων των λαών. «Την ανάγκη αυτή άλλωστε ανέδειξε ως αιρετό μέλος του συμβουλίου ασφαλείας του ΟΗΕ η Ελλάδα έγκαιρα, κατά τη διάρκεια της ελληνικής προεδρίας τον περασμένο Μάιο», σημείωσε ο κ. Γεραπετρίτης και συνέχισε:

«Είναι σημαντικό να αποτρέψουμε την εξελισσόμενη κρίση από το να πάρει ανεξέλεγκτες διαστάσεις για την παγκόσμια οικονομία, τη διεθνή επισιτιστική αλυσίδα, αλλά και την καθημερινότητα των πολιτών».

«Η ναυσιπλοΐα φέρνει κοντά όλους τους απομακρυσμένους λαούς»

«Η Ελλάδα ως μεγάλο ναυτικό έθνος είναι υπέρ της ελεύθερης και ανεμπόδιστης ναυσιπλοΐας», σημείωσε και πρόσθεσε: «Η ναυσιπλοΐα δεν είναι μόνο ένα εμπορικό γεγονός, είναι ο σύνδεσμος που ενώνει τους λαούς, φέρνει κοντά όλους τους απομακρυσμένους λαούς. Οποιαδήποτε παρεμπόδισή της, συνιστά ένα τεράστιο πλήγμα για την οικουμένη».

«Θα κάνουμε ό,τι περνάει από το χέρι μας για να συνεχίσουμε, σε συνεργασία με τη ναυτιλιακή κοινότητα, την ανεμπόδιστη και ελεύθερη κίνηση των πλοίων», υπογράμμισε.

Σε ό,τι αφορά τα Στενά του Ορμούζ, ο υπουργός Εξωτερικών σημείωσε πως «θεωρούμε απαράδεκτο το γεγονός ότι υπάρχει παρεμπόδιση για την έξοδο των πλοίων που βρίσκονται εντός του Κόλπου. Η Ελλάδα συμμετέχει σε όλες τις πρωτοβουλίες, όπως και η Γερμανία για το άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ [και] χαιρετίζουμε κάθε προσπάθεια που γίνεται προς την κατεύθυνση αυτή».

«Είμαστε σε διάθεση να συνεισφέρουμε στο μέλλον, όταν εξομαλυνθεί η κατάσταση, για να έχουμε αμυντικού χαρακτήρα, βοηθητική παρουσία, όπως άλλωστε το πράττουμε ήδη στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής εντολής στην Ερυθρά Θάλασσα, αναδεικνύοντας και με την παρουσία μας την αξία της ελευθερίας της ναυσιπλοΐας».

Για τις ευρωαμερικανικές σχέσεις

Σε ό,τι αφορά τις ευρωαμερικανικές σχέσεις, σημείωσε ότι «θεωρούμε εξαιρετικά σημαντική τη σχέση αυτή, θα πρέπει να παραμείνει ενεργός και ισχυρός ο πυλώνας ασφαλείας που δημιουργήθηκε μετά το Β' Παγκόσμιο Πόλεμο, η συμμαχία του ΝΑΤΟ, που εγγυήθηκε εν πολλοίς τη νέα αρχιτεκτονική ασφαλείας. Παρά τα όποια προβλήματα είναι εξαιρετικά σημαντικό να παραμείνει η συνεργασία αυτή».

«Είναι προφανές ότι η ιδέα της στρατηγικής αυτονομίας, που αναπτύσσεται εντός της ΕΕ θα βοηθήσει την Ευρώπη να ενηλικιωθεί γεωπολιτικά, θα βοηθήσει όμως και στην πιο δίκαιη κατανομή των βαρών εντός της Συμμαχίας», συνέχισε ο κ. Γεραπετρίτης.

«Θεωρούμε σημαντικό η Ευρώπη να βρίσκεται δίπλα στις ΗΠΑ και ιδίως η Γερμανία να εγγυηθεί με την ενεργό συμμετοχή της, τη βιωσιμότητα της ευρωατλαντικής σχέσης», τόνισε.

Εξάλλου, ο ΥΠΕΞ, υπογράμμισε τη βούληση και από τις δύο πλευρές για ενίσχυση των διμερών σχέσεων και τη διεύρυνση της συνεργασίας σε τομείς κοινού ενδιαφέροντος: «Ζούμε σε σύνθετους καιρούς. Η μεταπολεμική αρχιτεκτονική ασφαλείας αμφισβητείται, παραδοσιακές συμμαχίες δοκιμάζονται και καλούμαστε να προσαρμοστούμε σε αυτή τη νέα όχι πάντοτε ευδόκιμη πραγματικότητα».

«Οι προκλήσεις είναι πολλές και καθόλου απλές. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση προωθούμε τη μετάβαση στη στρατηγική αυτονομία και στο ΝΑΤΟ προάγουμε την αναδιαμόρφωση στην κατανομή των αμυντικών βαρών. Και στους δύο οργανισμούς η υιοθέτηση μιας πολιτικής 360 μοιρών, που στρέφει την προσοχή της και το στρατηγικό ενδιαφέρον ισότιμα σε όλες τις περιφέρειες, συμπεριλαμβανομένου του Παγκόσμιου Νότου, είναι πια μια αναγκαία συνθήκη».

Συνεχάρη ακόμη τη Γερμανία για τη διοργάνωση της Διεθνούς Διάσκεψης για το Σουδάν, στη μεγαλύτερη ανθρωπιστική κρίση παγκοσμίως. «Καμία σύγχρονη κρίση δεν περιορίζεται χωρικά. Οφείλουμε να ενώνουμε τις δυνάμεις μας, αλλά και τα μέσα που διαθέτουμε για να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε τις κρίσεις αυτές».

«Ελλάδα Γερμανία, ως κράτη-μέλη της ΕΕ και κράτη-μέλη στο ΝΑΤΟ καλούμαστε να διαχειριστούμε άνευ προηγουμένου καταστάσεις», ανέφερε και πρόσθεσε πως «η Ελλάδα διαχρονικά τάσσεται με κάθε τρόπο και κάθε μέσο υπέρ της διεθνούς ειρήνης και σταθερότητας».

Όπως ανέφερε, στην ευρύτερη Μέση Ανατολή, η παράταση της εκεχειρίας μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν δίνει ελπίδες για την επιστροφή στις διαπραγματεύσεις. Και στον Λίβανο, οι απευθείας συνομιλίες Λιβάνου-Ισραήλ, μπορούν να συμβάλλουν στη βιώσιμη ειρήνη και τη σταθερότητα στην περιοχή.

Ως προς τη Γάζα, θα πρέπει να παραμείνει στο επίκεντρο των διπλωματικών προσπαθειών με κύρια προτεραιότητα την ενισχυμένη και απρόσκοπτη παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας, όπως επίσης και την πλήρη εφαρμογή του Ειρηνευτικού Σχεδίου.

«Σε αυτήν την εξαιρετικά ευαίσθητη συγκυρία, η συμμόρφωση με το διεθνές δίκαιο, τις θεμελιώδεις αρχές του Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών που συντάχθηκαν και υιοθετήθηκαν όταν όλοι συνειδητοποίησαν τι σημαίνει ολοκληρωτική καταστροφή, πρέπει να είναι καθολική. Και σήμερα δυστυχώς ο κόσμος μας δεν φαίνεται να κατευθύνεται προς την ειρήνη», σημείωσε.

«Η Ελλάδα παραμένει πάντα σε ετοιμότητα», επεσήμανε και πρόσθεσε πως πριν από λίγες ημέρες ανέλαβε την ευθύνη να υποδεχθεί μέλη του Global Sumud Flotilla, που αποβιβάστηκαν στην Κρήτη από ισραηλινό σκάφος με τη συνδρομή του ελληνικού Λιμενικού Σώματος. Μεταξύ των μελών, περιλαμβάνονταν πολίτες από 34 χώρες, εκ των οποίων και 6 Γερμανοί πολίτες.

«Πέρα από τον αυτονόητα ανθρωπιστικό χαρακτήρα της πρωτοβουλίας, με τον τρόπο αυτό θελήσαμε να διακηρύξουμε την υποχρέωση τήρησης του διεθνούς δικαίου και του σεβασμού της ανθρώπινης αξιοπρέπειας, αξίες διαχρονικές και αδιαπραγμάτευτες», τόνισε.