Από το «healthspan» στο «hotspan»: Ποια είναι η νέα τάση που κυριαρχεί στους άνδρες μέσης ηλικίας

Οι άνδρες της γενιάς των millennials μεγάλωσαν πιστεύοντας ότι με τη συνταξιοδότηση θα μπορούσαν να πάψουν να ανησυχούν για την υγεία και την εμφάνισή τους. Κάτι, όμως, έχει αλλάξει.

Οι Αμερικανοί έχουν αναπτύξει μια έντονη εμμονή με τη μακροζωία, επιδιώκοντας όχι μόνο την παράταση της ζωής αλλά και του «healthspan» — δηλαδή των ετών που ζούμε με υγεία και ποιότητα. Ως αποτέλεσμα, έχει αλλάξει και η εικόνα της μέσης ηλικίας, με τη συμβολή της περιποίησης δέρματος, των αισθητικών παρεμβάσεων και της ιατρικής. Αν αισθανόμαστε νέοι και υγιείς εσωτερικά, γιατί να μην το αντικατοπτρίζει και η εξωτερική μας εικόνα; Έτσι, πλέον το ζητούμενο είναι η επέκταση και του λεγόμενου «hotspan».

Αυτή η μετατόπιση είναι ακόμη πιο έντονη στους άνδρες, για τους οποίους η ποπ κουλτούρα και η κοινωνία είχαν παραδοσιακά χαμηλότερες απαιτήσεις σε ό,τι αφορά την εμφάνιση και τη φυσική κατάσταση. (Το φαινόμενο αυτό αποτυπώθηκε με χαρακτηριστικό —και όχι ιδιαίτερα… τηλεοπτικό— τρόπο σε ένα αξέχαστο σκετς της εκπομπής Inside Amy Schumer το 2015.) Σήμερα, εκατομμύρια ακούν podcasts της λεγόμενης «ανδρόσφαιρας», που εξυμνούν τη σημασία —ή μάλλον την αναγκαιότητα— της διατήρησης της ζωτικότητας. Και ίσως ήταν αναμενόμενο: οι γυναίκες άλλωστε βιώνουν την πίεση να παραμένουν «ελκυστικές»… από πάντα.

Ο Brian, 51 ετών και στέλεχος στο Manhattan, κάνει CrossFit, έχει υποβληθεί σε ενέσεις Sculptra για ενίσχυση της παραγωγής κολλαγόνου στο πρόσωπο και έχει προχωρήσει και σε μεταμόσχευση μαλλιών. Όπως λέει, όλα αυτά είναι πλέον απολύτως συνηθισμένα στον κύκλο του — τόσο που συζητούνται ανοιχτά. Οι φίλοι του ανταλλάσσουν συμβουλές, γιατρούς και «συνταγές» πεπτιδίων, ενώ τρεις από αυτούς έχουν επισκεφθεί την ίδια κλινική μεταμόσχευσης μαλλιών στην Κωνσταντινούπολη. Το ερώτημα πλέον είναι απλό: αν έχεις τη δυνατότητα, γιατί να μην το κάνεις;

Ο ίδιος ξεκίνησε επίσης θεραπεία τεστοστερόνης (TRT) στα μέσα της δεκαετίας των 40, όταν διαπιστώθηκαν χαμηλά επίπεδα της ορμόνης. «Ήταν καθοριστική αλλαγή. Ο ύπνος μου βελτιώθηκε σημαντικά και ένιωσα μεγαλύτερη αντοχή στη γυμναστική», αναφέρει. «Σίγουρα υπήρξε και αισθητική βελτίωση».

Δεν πρόκειται μόνο για ματαιοδοξία: με την τεχνητή νοημοσύνη και άλλες τεχνολογίες να βρίσκονται ένα βήμα πριν αντικαταστήσουν πολλές καθημερινές εργασίες, οι εργαζόμενοι στη μέση της καριέρας τους έρχονται αντιμέτωποι με την προοπτική σημαντικών ανακατατάξεων ή ακόμη και με την ανάγκη να αναζητήσουν εργασία σε νέους κλάδους. Για πολλούς, μια τέτοια μετάβαση συνοδεύεται από αυξημένη πίεση να δείχνουν νέοι, δραστήριοι και ανταγωνιστικοί.

«Υπάρχει μια σαφής και αυξανόμενη ομάδα ασθενών που απευθύνονται σε εμάς επειδή έχουν εκτοπιστεί από μια καριέρα στην οποία περίμεναν να παραμείνουν, και ξαφνικά βρίσκονται να ανταγωνίζονται σε μια αγορά που μοιάζει νεότερη, ταχύτερη και πιο οπτικοκεντρική από ποτέ», επισημαίνει ο Dr. Ryan Neinstein. «Τα προφίλ στο LinkedIn, οι κλήσεις μέσω Zoom, οι βιντεο-συνεντεύξεις — η εμφάνιση βρίσκεται πλέον στο προσκήνιο με τρόπους που δεν ίσχυαν για τις προηγούμενες γενιές».

Ο 68χρονος Karl Smith, πρώην διαχειριστής επενδύσεων ακινήτων στο San Diego, είναι από τους πιο γυμνασμένους ανθρώπους που έχω συναντήσει. Κυκλοφορεί παντού με ποδήλατο, προπονείται με βάρη πέντε φορές την εβδομάδα και αποφεύγει τα υπερ-επεξεργασμένα τρόφιμα και την υπερβολική ζάχαρη. Δεν ακολουθεί θεραπείες με πεπτίδια, ούτε TRT ή αισθητικές παρεμβάσεις με λέιζερ. Το πάθος του είναι απλό: να είναι υγιής και να νιώθει καλά.

«Υπάρχει μια φράση που μου αρέσει πολύ», λέει. «Ένας υγιής άνθρωπος έχει εκατό επιθυμίες. Ένας άρρωστος έχει μόνο μία». Του εξηγώ ότι εγώ, στη δική του ηλικία, θα ήθελα απλώς να ξεκουράζομαι. «Εγώ ποτέ δεν το ήθελα αυτό», απαντά. «Για μένα η συνταξιοδότηση σημαίνει απλώς ότι δεν χρειάζεται να βάζω ξυπνητήρι».

Πρόσφατα, στο γυμναστήριό του διοργανώθηκε ένας διαγωνισμός κάμψεων. Πρότεινε ευγενικά να υπάρξουν κατηγορίες ανά ηλικία, αλλά η διοίκηση αρνήθηκε. «Τους είπα, εντάξει, θα συμμετάσχω έτσι κι αλλιώς. Και τελικά έκανα 73 κάμψεις και κέρδισα», παραδέχεται.

«Δεν πρόκειται για το ότι προσποιούμαστε πως οι άνθρωποι είναι νεότεροι απ’ ό,τι πραγματικά είναι», επισημαίνει ο Dr. Ryan Neinstein. «Ένας 62χρονος σήμερα, που έχει φροντίσει συνειδητά την υγεία και την εμφάνισή του, μπορεί πράγματι να δείχνει, να αποδίδει και να έχει ζωτικότητα που ξεπερνά έναν 45χρονο του 1995. Αυτό δεν είναι μάρκετινγκ — είναι πραγματικότητα».

Ο Dr. Westley Spiro, ο «αρχιτέκτονας» πίσω από τη μεταμόρφωση των ανδρών του Brooklyn, τονίζει ότι έχουμε επιλογές για το τι είδους ηλικιωμένοι θέλουμε να γίνουμε. Στα πρώτα χρόνια της καριέρας του εργάστηκε σε τμήμα επειγόντων περιστατικών. «Ξέρω πώς είναι να είσαι 60 και όχι απλώς να μην μοιάζεις με υπερήρωα της Marvel, αλλά να έχεις ήδη προχωρημένο διαβήτη, σε σημείο που να βρίσκεσαι σε τελικό στάδιο νεφρικής ανεπάρκειας», αναφέρει.

«Η φιλοσοφία μου για την “επένδυση” στο σώμα είναι ίδια με αυτή των χρηματοοικονομικών αγορών», λέει ο Karl Smith. «Είναι κάτι που κάνεις για το μέλλον — και ο καθένας αποφασίζει πόση σημασία θα του δώσει».