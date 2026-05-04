Τραγικός θάνατος 4χρονης: Η γιαγιά της την ανάγκασε να πιει ένα μπουκάλι ουίσκι για τιμωρία

Σύμφωνα με τους εισαγγελείς, η γιαγιά ποτέ δεν συμπάθησε την εγγονή της

Επιμέλεια - Δέσποινα Σοφιανίδου

  • Η 4χρονη Τσάινα Ρέκορντ αναγκάστηκε από τη γιαγιά της να πιει ένα ολόκληρο μπουκάλι ουίσκι ως τιμωρία.
  • Η μητέρα της παιδιού παρακολουθούσε χωρίς να παρέμβει και θα δικαστεί για φόνο λόγω αμέλειας.
  • Η μικρή βρέθηκε αναίσθητη με αλκοόλ στο αίμα σε επίπεδο πολύ πάνω από το νόμιμο όριο ενήλικα οδηγού.
  • Η γιαγιά κρίθηκε ένοχη για ανθρωποκτονία από αμέλεια, ενώ οι συνήγοροι της υποστήριξαν ότι το περιστατικό ήταν ατύχημα.
  • Οι εισαγγελείς περιέγραψαν μοτίβο κακοποίησης και σκληρότητας απέναντι στην 4χρονη μέσα στην οικογένεια.
Συγκλονιστικά είναι όσα αποκαλύφθηκαν στη δίκη για την 4χρονη Τσάινα Ρέκορντ, η οποία αναγκάστηκε να πιει ένα μπουκάλι ουίσκι, ως τιμωρία από τη γιαγιά της, όταν ήπιε μια γουλιά από το ποτήρι της.

Σύμφωνα με τους εισαγγελείς, το παιδί αναγκάστηκε από την 57χρονη γιαγιά, Ροξάν να γονατίσει και να τελειώσει ένα μπουκάλι ουίσκι των 750 ml, ενώ η μαμά της παρακολουθούσε και δεν έκανε τίποτα. Κατηγορείται επίσης για φόνο επειδή δεν κατάφερε να σταματήσει τη φρίκη και θα δικαστεί σε μεταγενέστερη ημερομηνία.

Οι γιατροί βρήκαν τη μικρή αναίσθητη όταν έφτασαν στο σπίτι της οικογένειας στο Μπατόν Ρουζ στη Λουιζιάνα των ΗΠΑ, τον Απρίλιο του 2022.

Μια αυτοψία αργότερα αποκάλυψε ότι είχε περιεκτικότητα σε αλκοόλ στο αίμα 0,680 – περισσότερο από οκτώ φορές το νόμιμο όριο για έναν ενήλικα οδηγό.

Οι εισαγγελείς περιέγραψαν ένα «μοτίβο σκληρότητας» μέσα στο σπίτι και είπαν ότι τα αδέρφια της 4χρονης είχαν συνηθίσει να πιστεύουν ότι «έκλεβε» όταν προσπαθούσε να έχει πρόσβαση σε βασικές ανάγκες όπως φαγητό και νερό.

Η βοηθός εισαγγελέα ήταν καταπέλτης: «Η γιαγιά της ποτέ μα ποτέ δεν την πήρε, ποτέ δεν τη συμπάθησε, της συμπεριφέρθηκε διαφορετικά από ό,τι συμπεριφερόταν στα άλλα παιδιά. Απλώς συνέχισε την καθημερινή ζωή ενώ πέθανε».

Η γιαγιά κατηγορήθηκε αρχικά για φόνο, αλλά κρίθηκε ένοχη από τους ενόρκους για ανθρωποκτονία από αμέλεια.

Κατά τη διάρκεια της δίκης, οι συνήγοροι της γιαγιάς υποστήριξαν την εκδοχή του ατυχήματος, επισημαίνοντας πως η Ρόξαν προσπάθησε να σώσει το κορίτσι με ΚΑΡΠΑ.

