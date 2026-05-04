Γερμανία: Αυτοκίνητο παρέσυρε πεζούς στη Λειψία - Δύο νεκροί και τουλάχιστον 8 τραυματίες

Ένα αυτοκίνητο παρέσυρε με μεγάλη ταχύτητα πλήθος ανθρώπων στο κέντρο της Λειψίας, με αποτέλεσμα να υπάρχουν πολλοί τραυματίες και, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, και νεκροί. Αυτό μετέδωσαν αυτόπτες μάρτυρες στο Radio Leipzig.

Αυτόπτης μάρτυρας δήλωσε ότι αρκετοί άνθρωποι χρειάστηκε να υποβληθούν σε καρδιοαναπνευστική αναζωογόνηση (ΚΑΡΠΑ), ενώ στο σημείο τουλάχιστον ένα άτομο είχε καλυφθεί με υφάσματα. Σύμφωνα με πληροφορίες της Bild, συνολικά οκτώ άτομα έχουν τραυματιστεί. Σύμφωνα με τη γερμανική εφημερίδα , ο οδηγός κινούνταν με μεγάλη ταχύτητα στην Grimmaische Straße.

Εκπρόσωπος της αστυνομίας έκανε λόγο για «ασαφή κατάσταση», επισημαίνοντας ότι υπάρχουν πολλοί τραυματίες, χωρίς ωστόσο να μπορεί να δοθεί ακριβής αριθμός. «Ένα επιβατικό όχημα κινήθηκε μέσα από το κέντρο της πόλης», δήλωσε στο γαλλικό πρακτορείο AFP.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες της αστυνομίας, το περιστατικό σημειώθηκε στην Grimmaische Straße, έναν εμπορικό δρόμο που συνδέει την Augustusplatz, όπου βρίσκεται μεταξύ άλλων το Gewandhaus, με την κεντρική αγορά της πόλης.

Στο σημείο έχουν σπεύσει περισσότερα από δώδεκα ασθενοφόρα, ενώ ομάδα ψυχολογικής υποστήριξης παρέχει βοήθεια σε τραυματίες και παρευρισκόμενους.