Η νομπελίστρια Ναργκίς Μοχαμαντί χρειάζεται επειγόντως θεραπεία για την καρδιά, λέει ο αδελφός της

Η Μοχαμαντί κέρδισε το βραβείο Νόμπελ Ειρήνης το 2023 ενώ βρισκόταν στη φυλακή για την εκστρατεία της υπέρ των δικαιωμάτων των γυναικών και της κατάργησης της θανατικής ποινής στο Ιράν

  • Η Ναργκίς Μοχαμαντί, νομπελίστρια Ειρήνης 2023,άζεται επειγόντως εξειδικευμένη καρδιακή θεραπεία λόγω σοβαρών προβλημάτων υγείας.
  • Η Μοχαμαντί υπέστη έμφραγμα στα τέλη Μαρτίου και μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο, όπου όμως δεν παρέχεται η κατάλληλη φροντίδα.
  • Η οικογένειά της και η Νορβηγική Επιτροπή Νόμπελ ζητούν τη μεταφορά της σε ειδική ιατρική ομάδα στην Τεχεράνη για καλύτερη θεραπεία.
  • Η Μοχαμαντί συνεχίζει να αντιστέκεται στο καθεστώς παρά τις δυσκολίες και την πολύχρονη φυλάκισή της.
  • Ο αδελφός της επισημαίνει την κρίσιμη κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο Ιράν και καλεί τη διεθνή κοινότητα να εστιάσει στα δεινά του ιρανικού λαού.
Η φυλακισμένη Ιρανή νομπελίστρια Ειρήνης, η Ναργκίς Μοχαμαντί, που μεταφέρθηκε από τη φυλακή στο νοσοκομείο την περασμένη εβδομάδα, χρειάζεται επείγουσα εξειδικευμένη ιατρική φροντίδα για τα καρδιακά προβλήματα που αντιμετωπίζει και είναι απειλητικά για τη ζωή της, δήλωσε σήμερα στο Reuters ο αδελφός της.

Η Μοχαμαντί κέρδισε το βραβείο Νόμπελ Ειρήνης το 2023 ενώ βρισκόταν στη φυλακή για την εκστρατεία της υπέρ των δικαιωμάτων των γυναικών και της κατάργησης της θανατικής ποινής στο Ιράν. Φέρεται να υπέστη έμφραγμα στα τέλη Μαρτίου και διακομίστηκε σε νοσοκομείο στο βορειοδυτικό Ιράν την 1η Μαΐου καθώς η υγεία της παρουσίαζε ραγδαία επιδείνωση, σύμφωνα με την οικογένειά της.

«Υποφέρει από τρομερούς πονοκεφάλους, ναυτία και πόνο στο στήθος. Αυτό είναι για το οποίο ανησυχούμε πολύ, η καρδιά της», είπε ο αδελφός της Χαμιντρεζά Μοχαμαντί σε συνέντευξη προς το πρακτορείο από το σπίτι του στη Νορβηγία.

Το επαρχιακό νοσοκομείο όπου νοσηλεύεται δεν μπορεί να της παράσχει την κατάλληλη φροντίδα, είπε.

Όλοι οι ειδικοί «πιστεύουν ότι η ζωή της κινδυνεύει και χρειάζεται τουλάχιστον έναν μήνα μακριά από τις συνθήκες της φυλακής προκειμένου να λάβει την κατάλληλη φροντίδα», είπε. «Χρειάζεται τους δικούς της γιατρούς που έχουν κάνει τις προηγούμενες επεμβάσεις και γνωρίζουν ακριβώς τι της συμβαίνει».

Iran Nobel Laureate Hunger Strike

H Νομπελίστρια Νάργκες Μοχαμάντι

AP

Η οικογένεια της Μοχαμαντί αλλά και η Νορβηγική Επιτροπή Νόμπελ κάλεσαν τις ιρανικές αρχές να τη μεταφέρουν στη φροντίδα της εξειδικευμένης ιατρικής ομάδας της στην Τεχεράνη για θεραπεία.

Ο Χαμιντρεζά Μοχαμαντί χαρακτήρισε την αδελφή του χαρισματική προσωπικότητα που αρνείται να υποκύψει.

«Εκείνο που κάνει τη Ναργκίς τόσο ξεχωριστή είναι ότι έχει σπάσει αυτό το κλισέ του φυλακισμένου που βρίσκεται τόσο καιρό στη φυλακή ώστε έχει 'σπάσει' και είναι θλιμμένος», είπε. «Ήταν πάντοτε δραστήρια και αρνούνταν να καταρρακωθεί από το καθεστώς».

Την τελευταία φορά που μίλησε μαζί της ήταν μία ημέρα πριν από την τελευταία σύλληψή της τον Δεκέμβριο και είπε ότι ακόμη και η επικοινωνία με την οικογένειά της στο Ιράν είναι δύσκολη εν μέσω του συνεχιζόμενου πολέμου με τις ΗΠΑ και το Ισραήλ, τον οποίο εκμεταλλεύονται, όπως είπε, οι αρχές για να δικαιολογήσουν την καταστολή.

«Η κατάσταση στο Ιράν δεν έχει προηγούμενο. Είναι μια έκτακτη ανάγκη. Και ξέρουμε ότι οι ζωές πολλών ανθρώπων είναι σε κίνδυνο. Βλέπουμε εκτελέσεις κάθε μέρα», είπε ο Μοχαμαντί.

Ενώ ο πόλεμος συγκεντρώνει την παγκόσμια προσοχή, η διεθνής κοινότητα θα πρέπει να επικεντρωθεί στα δεινά του ιρανικού λαού και στην κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο Ιράν, πρόσθεσε. «Ο κόσμος πρέπει να ξυπνήσει», είπε ο Μοχαμαντί.

