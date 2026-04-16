Σε σοβαρή κατάσταση η φυλακισμένη Ιρανή νομπελίστρια Ναργκίς Μοχαμαντί

Η Ιρανή βραβευμένη με Νόμπελ Ειρήνης Ναργκίς Μοχαμαντί, σε κρίσιμη κατάσταση μετά από καρδιακή προσβολή που υπέστη μέσα στη φυλακή τον περασμένο μήνα, λένε οι υποστηρικτές της.

Η οικογένεια και οι δικηγόροι αναφέρουν απότομη επιδείνωση κατά τη δεύτερη επίσκεψή τους.

Détenue en Iran, la Nobel de la paix Narges Mohammadi est dans un état "grave", selon ses soutiens

Η Ιρανή ακτιβίστρια βραβεύτηκε με το Νόμπελ Ειρήνης για το 2023 για τον ακλόνητο αγώνα της κατά της καταπίεσης των γυναικών και την υπεράσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της ελευθερίας στο Ιράν.