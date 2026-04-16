Σε σοβαρή κατάσταση η φυλακισμένη Ιρανή νομπελίστρια Ναργκίς Μοχαμαντί
Σύμφωνα με την οικογένειά της η υγεία της επιδεινώνεται μετά την καρδιακή προσβολή που υπέστη τον περασμένο μήνα
Η Ιρανή βραβευμένη με Νόμπελ Ειρήνης Ναργκίς Μοχαμαντί, σε κρίσιμη κατάσταση μετά από καρδιακή προσβολή που υπέστη μέσα στη φυλακή τον περασμένο μήνα, λένε οι υποστηρικτές της.
Η οικογένεια και οι δικηγόροι αναφέρουν απότομη επιδείνωση κατά τη δεύτερη επίσκεψή τους.
Η Ιρανή ακτιβίστρια βραβεύτηκε με το Νόμπελ Ειρήνης για το 2023 για τον ακλόνητο αγώνα της κατά της καταπίεσης των γυναικών και την υπεράσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της ελευθερίας στο Ιράν.
