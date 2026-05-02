Ναργκίς Μοχαμαντί: Σε κρίσιμη κατάσταση στο νοσοκομείο η βραβευμένη με Νόμπελ Ειρήνης

Σε κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται η βραβευμένη με Νόμπελ Ειρήνης, Ναργκίς Μοχαμαντί, μετά την επείγουσα μεταφορά της από τις ιρανικές φυλακές σε νοσοκομείο της Ζανζάν. Σύμφωνα με το ίδρυμα που φέρει το όνομά της, η υγεία της 54χρονης ακτιβίστριας παρουσίασε «δραματική επιδείνωση», με την ίδια να υποφέρει από σοβαρή καρδιακή κρίση και απώλεια συνείδησης.

Η Μοχαμαντί, η οποία εκτίει ποινή κάθειρξης για τη δράση της υπέρ των δικαιωμάτων των γυναικών και κατά της θανατικής ποινής, παραμένει σε μη σταθερή κατάσταση υπό παροχή οξυγόνου. Οι γιατροί της φυλακής έκριναν τη διακομιδή της επιβεβλημένη, καθώς οι υποδομές του σωφρονιστικού ιδρύματος αδυνατούσαν να αντιμετωπίσουν την πολυπλοκότητα της κατάστασής της. Η οικογένειά της απευθύνει τώρα έκκληση για την άμεση μεταφορά της σε εξειδικευμένο νοσοκομείο της Τεχεράνης, τονίζοντας ότι η ζωή της βρίσκεται σε «άμεσο κίνδυνο».

Η διεθνής κοινότητα παρακολουθεί με κομμένη την ανάσα, με τη Νορβηγική Επιτροπή Νόμπελ να έχει ήδη εκφράσει την έντονη ανησυχία της. Υπενθυμίζεται ότι η Μοχαμαντί έχει υποβληθεί στο παρελθόν σε τρεις αγγειοπλαστικές επεμβάσεις, ενώ η πρόσφατη καταδίκη της σε επιπλέον 7,5 έτη φυλάκισης είχε προκαλέσει παγκόσμιες αντιδράσεις και εκκλήσεις για την άμεση απελευθέρωσή της.

