Βρυξέλλες: Δεν θέλουν κλιμάκωση του εμπορικού πολέμου

Η συνάντηση θα γίνει στο περιθώριο της υπουργικής συνόδου της G7 στο Παρίσι

Newsbomb

Βρυξέλλες: Δεν θέλουν κλιμάκωση του εμπορικού πολέμου
ΚΟΣΜΟΣ
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Ο επίτροπος Εμπορίου Μάρος Σέφκοβιτς θα συναντηθεί με τον Αμερικανό ομόλογό του στο Παρίσι μετά τις απειλές των ΗΠΑ για νέους δασμούς στα ευρωπαϊκά οχήματα.
  • Η Κομισιόν επιβεβαιώνει τη δέσμευσή της να εφαρμόσει τη συμφωνία εμπορίου με τις ΗΠΑ και απορρίπτει τις κατηγορίες περί μη τήρησής της.
  • Η ΕΕ ενημερώνει τις ΗΠΑ για τις εσωτερικές διαδικασίες έγκρισης της συμφωνίας και επιδιώκει να καθησυχάσει την αμερικανική πλευρά για την πρόοδο.
  • Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν επιθυμεί κλιμάκωση του εμπορικού πολέμου, αλλά είναι ενωμένη και προετοιμασμένη να αντιδράσει σε τυχόν νέους αμερικανικούς δασμούς.
  • Η ΕΕ διατηρεί το δικαίωμα να απαντήσει σε παραβιάσεις της εμπορικής συμφωνίας και αναμένει από τις ΗΠΑ να τηρήσουν τη συμφωνία του 2025.
Snapshot powered by AI

Ο επίτροπος Εμπορίου Μάρος Σέφκοβιτς θα συναντηθεί αυτήν την εβδομάδα στο Παρίσι με τον Αμερικανό ομόλογό του, ανακοίνωσε ένας εκπρόσωπος της Κομισιόν, μετά τις νέες απειλές των ΗΠΑ για επιβολή δασμών στα ευρωπαϊκά οχήματα.

Η συνάντηση του Σέφκοβιτς με τον εκπρόσωπο του Λευκού Οίκου για θέματα Εμπορίου, τον Τζέμισον Γκριρ, θα γίνει στο περιθώριο της υπουργικής συνόδου της G7 στη γαλλική πρωτεύουσα.

Την Παρασκευή ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ απείλησε την ΕΕ με νέους δασμούς στα αυτοκίνητα και τα φορτηγά που εξάγονται στις ΗΠΑ, κατηγορώντας τις Βρυξέλλες ότι δεν τηρούν την εμπορική συμφωνία που υπέγραψαν οι δύο πλευρές. Όταν ρωτήθηκε σήμερα για το θέμα αυτό από το τηλεοπτικό δίκτυο CNBC ο Γκριρ εκτίμησε ότι η ΕΕ ανέλαβε τη δέσμευση να καταργήσει τους δασμούς στα αμερικανικά βιομηχανικά προϊόντα αλλά «δεν έκανε τίποτα» μέχρι τώρα.

«Πέρασαν ένα κείμενο για τους τελωνειακούς δασμούς από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, πολύ αργά» και ο Τραμπ «αποφάσισε ότι αν οι Ευρωπαίοι δεν εφαρμόσουν τη συμφωνία από τώρα, δεν έχουμε λόγο να την τηρήσουμε εμείς», ανέφερε.

Η Κομισιόν έχει απορρίψει αυτές τις κατηγορίες, επιβεβαιώνοντας ότι προτίθεται να εφαρμόσει τη συμφωνία. «Εφαρμόζουμε τη συμφωνία από την αρχή και παραμένουμε δεσμευμένοι στην τήρηση των δεσμεύσεών μας» είπε ο εκπρόσωπος της Κομισιόν Τόμας Ρέγκνιερ.

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενέκρινε, υπό όρους, τη συμφωνία αλλά οι εσωτερικές διαδικασίες της Ένωσης προβλέπουν ότι η συμφωνία θα πρέπει να συζητηθεί και με τις χώρες μέλη πριν εφαρμοστεί και επισήμως. Ο εκπρόσωπος είπε ότι η ΕΕ ενημερώνει την Ουάσινγκτον για τις διαδικασίες και επιδίωξε «να καθησυχάσει την άλλη όχθη του Ατλαντικού για το έργο» που παράγεται, διαβεβαιώνοντας ότι «πραγματοποιείται πρόοδος».

Ο εκπρόσωπος απέφυγε να μιλήσει για τυχόν αντίποινα στην περίπτωση που οι ΗΠΑ επιβάλουν δασμούς στην ευρωπαϊκή αυτοκινητοβιομηχανία. «Δεν θα ξεκινήσουμε μια κλιμάκωση απειλών. Επικεντρωνόμαστε στην εφαρμογή» της συμφωνίας, επέμεινε.

Η ΕΕ δεν θέλει κλιμάκωση, λέει το Βερολίνο

Ο υπουργός Οικονομικών της Γερμανίας Λαρς Κλίνγκμπαϊλ επανέλαβε ότι η ΕΕ δεν θέλει κλιμάκωση του εμπορικού πολέμου με τις ΗΠΑ, αλλά είναι ενωμένη και προετοιμασμένη να αντιδράσει σε τυχόν νέους δασμούς.

Ο Ντόναλντ Τραμπ.

«Δεν θέλουμε κλιμάκωση, θέλουμε να συμφωνήσουμε σε μια κοινή πορεία με τους Αμερικανούς αλλά εμείς στην Ευρώπη είμαστε επίσης προετοιμασμένοι και συντονιζόμαστε στενά», είπε ο Γερμανός υπουργός πριν ξεκινήσει η σύνοδος των Ευρωπαίων ομολόγων του στις Βρυξέλλες. «Είδαμε, στην περίπτωση της Γροιλανδίας, ότι είναι καλό όταν εμείς οι Ευρωπαίοι είμαστε προετοιμασμένοι και ενωμένοι», επέμεινε.

Ωστόσο, ο υπουργός Οικονομικών της Ισπανίας Κάρλος Κουέρπο είπε σε δημοσιογράφους ότι η ΕΕ διατηρεί το δικαίωμα να απαντήσει σε περίπτωση παραβίασης της εμπορικής συμφωνίας που υπέγραψε με τις ΗΠΑ το περασμένο καλοκαίρι και έχει στη διάθεσή της όλα τα εργαλεία.

Ο Κουέρπο είπε επίσης ότι ελπίζει η Ουάσιγκτον να τηρήσει τη συμφωνία του 2025, μετά την απειλή του Τραμπ να αυξήσει τους δασμούς για τα εισαγόμενα αυτοκίνητα στο 25%, από το 15% που είχε συμφωνηθεί προηγουμένως.

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
19:00ΕΥ ΖΗΝ

Νιώθετε φούσκωμα; Αυτές οι σπιτικές λύσεις λειτουργούν πιο γρήγορα απ' ό,τι φαντάζεστε

18:59ΕΛΛΑΔΑ

Αστυπάλαια: Σε καθεστώς έκτακτης ανάγκης, λόγω λειψυδρίας

18:55ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Απόφαση σταθμός: Παράνομες οι απολύσεις εργαζομένων, επειδή η τεχνητή νοημοσύνη είναι φθηνότερη

18:47ΚΟΣΜΟΣ

Γερμανία: Αυτοκίνητο παρέσυρε πεζούς στη Λειψία - Δύο νεκροί και τουλάχιστον 8 τραυματίες

18:44LIFESTYLE

Συγκινεί η Μαρέβα Μητσοτάκη για τον θάνατο του Γιάννη Κολοτούρα: «Πίστεψα ότι θα γίνει το θαύμα»

18:41ΕΛΛΑΔΑ

Mercosur: Σαλμονέλα σε κοτόπουλα από Βραζιλία που εισήχθησαν στην Ελλάδα - «Δεν εφαρμόζονται τα ευρωπαϊκά πρότυπα», λένε οι γεωτεχνικοί

18:35ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Αγωνία για πιθανές περικοπές πτήσεων της Ryanair - Έκτακτη σύσκεψη

18:34ΚΟΣΜΟΣ

Συναγερμός στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα για ιρανική πυραυλική επίθεση - Έσπασε την εκεχειρία η Τεχεράνη;

18:33ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Χρυσοχοΐδης: «Να διαμορφώσουμε όλοι μαζί την κουλτούρα οδικής ασφάλειας»

18:32WHAT THE FACT

Οι φυσικοί μόλις ανακάλυψαν μια μικροσκοπική ατέλεια στον ίδιο τον χρόνο

18:09ΚΟΣΜΟΣ

Η νομπελίστρια Ναργκίς Μοχαμαντί χρειάζεται επειγόντως θεραπεία για την καρδιά, λέει ο αδελφός της

18:04ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Από τον χιονιά στην αφρικανική σκόνη - Πότε θα ξεπεράσει ο υδράργυρος τους 30°C

18:03ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Απάντηση ΠΑΣΟΚ σε κυβερνητικές πηγές: «Τρικυμία στο ποτήρι»

18:02ΚΟΣΜΟΣ

Βρυξέλλες: Δεν θέλουν κλιμάκωση του εμπορικού πολέμου - Ο επίτροπος Εμπορίου θα συναντηθεί την Τρίτη με απεσταλμένο του Λευκού Οίκου

17:59ΜΠΑΣΚΕΤ

Έξτρα εισιτήρια για το Game 3 του Παναθηναϊκού με τη Βαλένθια

17:53ΚΟΣΜΟΣ

Τραγικός θάνατος 4χρονης: Η γιαγιά της την ανάγκασε να πιει ένα μπουκάλι ουίσκι για τιμωρία

17:52ΚΟΣΜΟΣ

Μελόνι: «Πιστεύω ότι θα δω τον Ρούμπιο στη Ρώμη»

17:45ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΑΑΔΕ: Ψηφιακά η έγκριση δικαιώματος δασμοφορολογικής ατέλειας για 12.000 επαγγελματίες αλιείς

17:44ΕΛΛΑΔΑ

«Του είπα, έχω δύο παιδιά… Πάρε ό,τι θέλεις»: Συγκλονίζει οδηγός ταξί που έπεσε θύμα ληστείας στο κέντρο της Αγίας Βαρβάρας

17:42ΚΟΣΜΟΣ

Ιράν: Η χώρα είναι στα χέρια των Φρουρών της Επανάστασης – Πιο εδραιωμένο, σκληρό και εκδικητικό το καθεστώς

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
18:34ΚΟΣΜΟΣ

Συναγερμός στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα για ιρανική πυραυλική επίθεση - Έσπασε την εκεχειρία η Τεχεράνη;

17:28ΕΛΛΑΔΑ

Τσούκαλης στο Newsbomb: «Αυτό είναι το στοιχείο-κλειδί για την εξαφάνιση του Σπύρου Ρέτσα»

14:48ΚΟΣΜΟΣ

Κίνα: Επίτηδες έριξε ο πιλότος το Boeing 737 με 132 νεκρούς - Η αλήθεια ανακοινώθηκε 4 χρόνια μετά

09:17ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Σύνταξη 7 χρόνια νωρίτερα: Τι ισχύει για παλαιούς και νέους ασφαλισμένους - Αναλυτικοί πίνακες

16:22ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δημοσκόπηση Prorata: Μπροστά με 13,5 μονάδες η ΝΔ – Τι ποσοστό θα συγκέντρωναν Τσίπρας, Καρυστιανού

14:29ΚΟΣΜΟΣ

«Μετάνιωσα που την έβαλα στο μπλέντερ»: Η απολογία του 43χρονου που σκότωσε την Μις Ελβετία

09:26ΚΟΣΜΟΣ

Ο Navy SEAL που σκότωσε τον Οσάμα Μπιν Λάντεν μετανιώνει ακόμη για ένα πράγμα 15 χρόνια μετά

18:04ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Από τον χιονιά στην αφρικανική σκόνη - Πότε θα ξεπεράσει ο υδράργυρος τους 30°C

13:01ΚΟΣΜΟΣ

Κροκόδειλος κατασπάραξε άνδρα: Οι αστυνομικοί τον... συνέλαβαν για να βρουν το πτώμα στην κοιλιά του ζώου

18:47ΚΟΣΜΟΣ

Γερμανία: Αυτοκίνητο παρέσυρε πεζούς στη Λειψία - Δύο νεκροί και τουλάχιστον 8 τραυματίες

17:53ΚΟΣΜΟΣ

Τραγικός θάνατος 4χρονης: Η γιαγιά της την ανάγκασε να πιει ένα μπουκάλι ουίσκι για τιμωρία

18:45WHAT THE FACT

Ένα ελληνικό ηφαίστειο «ξυπνά» μετά από περισσότερα από 100.000 χρόνια «σιωπής» και ανησυχεί τους επιστήμονες

18:41ΕΛΛΑΔΑ

Mercosur: Σαλμονέλα σε κοτόπουλα από Βραζιλία που εισήχθησαν στην Ελλάδα - «Δεν εφαρμόζονται τα ευρωπαϊκά πρότυπα», λένε οι γεωτεχνικοί

16:46ΕΛΛΑΔΑ

ΗΣΑΠ: Συρμός βγήκε εκτός αποβάθρας στον Άγιο Νικόλαο

17:42ΚΟΣΜΟΣ

Ιράν: Η χώρα είναι στα χέρια των Φρουρών της Επανάστασης – Πιο εδραιωμένο, σκληρό και εκδικητικό το καθεστώς

18:44LIFESTYLE

Συγκινεί η Μαρέβα Μητσοτάκη για τον θάνατο του Γιάννη Κολοτούρα: «Πίστεψα ότι θα γίνει το θαύμα»

17:15ΕΛΛΑΔΑ

Συναγερμός για την εξαφάνιση 15χρονης από τη Νίκαια

14:55ΕΛΛΑΔΑ

Ανησυχία για τον Σπύρο Ρέτσα: «Υπάρχει σοβαρός λόγος που έφυγε, δεν θα άφηνε την οικογένειά του», λέει φίλος του

15:10ΕΛΛΑΔΑ

Μάιος στη Δημοτική Αγορά Κυψέλης - Γαστρονομία, αγορές, εργαστήρια, δράσεις ευεξίας, εκδηλώσεις και πολλές ακόμα εμπειρίες!

18:35ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Αγωνία για πιθανές περικοπές πτήσεων της Ryanair - Έκτακτη σύσκεψη

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ