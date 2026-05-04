ΑΑΔΕ: Ψηφιακά η έγκριση δικαιώματος δασμοφορολογικής ατέλειας για 12.000 επαγγελματίες αλιείς

Η νέα απλοποιημένη και πλήρως ψηφιοποιημένη διαδικασία έγκρισης εισάγει έναν σύγχρονο, απλό και διαφανή τρόπο εξυπηρέτησης

Μίλτος Τσεκούρας

Σε σημαντικές βελτιώσεις και απλοποιήσεις της διαδικασίας έγκρισης του δικαιώματος δασμοφορολογικής ατέλειας για τον εφοδιασμό των αλιευτικών σκαφών, προχωρά η ΑΑΔΕ, θεσπίζοντας μια πλήρως ψηφιακή διαδικασία έγκρισης μέσω της εφαρμογής «Τα Αιτήματά μου», με απόφαση του Διοικητή, Γιώργου Πιτσιλή (Α.1092/2026).

Η νέα απλοποιημένη και πλήρως ψηφιοποιημένη διαδικασία έγκρισης εισάγει έναν σύγχρονο, απλό και διαφανή τρόπο εξυπηρέτησης διευκολύνοντας περισσότερους από 12.000 επαγγελματίες αλιείς.

Ειδικότερα με τη νέα ψηφιακή διαδικασία:

  • Καταργείται πλήρως η χειρόγραφη θεώρηση του Βιβλίου Ατελειών.
  • Τα απαραίτητα στοιχεία αντλούνται και διασταυρώνονται αυτόματα μέσω των πληροφοριακών συστημάτων της ΑΑΔΕ, απαλλάσσοντας τους αλιείς από την υποχρέωση προσκόμισης δικαιολογητικών.
  • Δεν απαιτείται η εκ νέου υποβολή δικαιολογητικών που βρίσκονται ήδη σε ισχύ.
  • Ενημερώνεται ψηφιακά ο αλιέας για την πορεία της αίτησής του και τυχόν ελλείψεις αυτής.

Οι επαγγελματίες αλιείς υποβάλλουν την αίτησή τους ψηφιακά από την υποβολή της φορολογικής τους δήλωσης έως τις 31 Δεκεμβρίου κάθε έτους, μέσω της εφαρμογής «Τα Αιτήματά μου» στην ψηφιακή πύλη myAADE (www.aade.gr), ακολουθώντας τη διαδρομή Τελωνεία> Βιβλία Ατελείας> Αίτηση Ψηφιακής Έγκρισης Δικαιώματος Δασμοφορολογικής Ατέλειας Αλιευτικών Σκαφών

Μετά την υποβολή, εκδίδεται ψηφιακά μέσω της ίδιας εφαρμογής η σχετική απόφαση έγκρισης ή απόρριψης της αίτησης.

Για οποιαδήποτε πληροφορία ή διευκρίνιση, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην Εξυπηρέτηση Φορολογουμένων της ΑΑΔΕ, my1521:

  • Τηλεφωνικά: Στο 1521 (χωρίς χρέωση), εργάσιμες ημέρες από 7:00 έως 20:00,
  • Ψηφιακά: Στο my1521 (24/7), επιλέγοντας: Θέματα Τελωνείων >Δασμοί, ΦΠΑ και Δασμολογικές Επιβαρύνσεις (Duties, VAT and Tariffs)> Απαλλαγές και Ειδικά Καθεστώτα (Customs Duty Reliefs and Special Procedures)> Ατέλεια καυσίμων για επαγγελματικά αλιευτικά σκάφη

