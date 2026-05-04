Μελόνι: «Πιστεύω ότι θα δω τον Ρούμπιο στη Ρώμη»

«Πιστεύω ότι θα δω τον Μάρκο Ρούμπιο στη Ρώμη», δήλωσε η Ιταλίδα πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι, στο περιθώριο των εργασιών του Ευρωπαϊκής Πολιτικής Κοινότητας, οι οποίες βρίσκονται σε εξέλιξη στο Γερεβάν της Αρμενίας.

Όπως έγραψε χθες ο ιταλικός τύπος, ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών πρόκειται να επισκεφθεί το Βατικανό και τη Ρώμη, στις 7 και 8 Μαΐου. Αναμένεται να συναντηθεί με τον πάπα, τον πρωθυπουργό του Βατικανού, καρδινάλιο Πιέτρο Παρολίν, και με τους Ιταλούς υπουργούς Εξωτερικών και Άμυνας. Η συνάντησή του με την Ιταλίδα πρωθυπουργό δεν έχει ακόμη οριστεί επίσημα, αλλά η σημερινή δήλωση της Μελόνι δείχνει ότι είναι περισσότερο από πιθανή.

«Δεν θα μπορούσα να συμμεριστώ μια απεμπλοκή των Ηνωμένων Πολιτειών από την άμυνα της Ιταλίας. Ξέρω ότι εδώ και καιρό, το θέμα αυτό, αποτελεί αντικείμενο συζήτησης στις Ηνωμένες Πολιτείες», πρόσθεσε η επικεφαλής της ιταλικής κυβέρνησης. Παράλληλα, υπενθύμισε ότι «η χώρα της σεβάστηκε πάντα όλες τις δεσμεύσεις της στο Ιράν και στο Αφγανιστάν».

«Κάποια πράγματα που ειπώθηκαν και μας αφορούν, δεν τα θεωρώ σωστά. Κανείς δεν ήρθε σε μια επίσημη συνάντηση της Ατλαντικής Συμμαχίας, για να μας ζητήσει, να μας πει κάτι», είπε η Μελόνι.

Κατά τις εργασίες της σημερινής Συνόδου, τέλος, η Ιταλίδα πρωθυπουργός εξέφρασε την άποψη ότι η Ευρώπη «θα έπρεπε να επικεντρωθεί περισσότερο στις σχέσεις με τις γειτονικές της χώρες, στις ακτές της Μεσογείου». Συμμετέχοντας, πάντα, σε συζήτηση με θέμα «τη διατήρηση της ευρωπαϊκής ενότητας και συνοχής, σε περίοδο πολλαπλών κρίσεων», την οποία συντόνισε ο πρόεδρος της Κύπρου Νίκος Χριστοδουλίδης, η Τζόρτζια Μελόνι πρόσθεσε ότι «οι ροές ανεξέλεγκτης μετανάστευσης δοκιμάζουν σκληρά την ασφάλεια των πολιτών και μπορούν ακόμη και να θέσουν σε κίνδυνο την ασφάλεια των κρατών».

«Πρόκειται για μια πολλαπλή κρίση, διότι δεν πρόκειται μόνον για μετανάστευση, αλλά για οικονομία, δημοκρατία, ανταγωνιστικότητα, ενέργεια και ασφάλεια. Δεν μπορούμε να ασχοληθούμε μόνον με μια όψη της πολλαπλής αυτής κρίσης. Η μετανάστευση είναι μέρος της κρίσης αυτής και κανείς δεν μπορεί να την αντιμετωπίσει μόνος του. Η συνεργασία, στο πλαίσιο αυτό, αποτελεί σαφώς προαπαιτούμενο».